ВАЖНО! Глутамин — ключ к иммунной системе

И почему эта аминокислота является такой нужной в борьбе с лишним весом, тягой к сладкому и восстановлению кишечника?..

Глутамин. И почему эта аминокислота является такой нужной в борьбе с лишним весом, тягой к сладкому и восстановлению кишечника от синдрома «дырявой» кишки?

Столкнувшись с проблемой тяги к сладкому, я наткнулась на одну интересную книгу, утверждающую, что недостаток одной простой аминокислоты может ввести к этой очень вредной привязанности. И этой аминокислотой является L-Глутамин.

Но чтобы дать вам знать к чему готовиться, могу только сказать, что существуют доказанные научные исследования, подтверждающие, что эта аминокислота способна:

восстанавливать наш кишечник от синдрома «дырявой кишки»,

укреплять иммунитет,

способствовать похудению и приобретению красивых мышц

и конечно для борьбы с тягой к сладкому.

Что такое Глутамин?

Это самая распространённая аминокислота в нашем теле. Она синтезируется нашим телом из Глутаминовой кислоты. Если организм не способен синтезировать достаточное количество этой аминокислоты, то её необходимо получать из пищи.Важно также знать, что наше тело использует большое количество L-Глутамина каждый Божий день!

Полезные свойства Глутамина

Для лечения Синдрома Повышенной Проницаемости Кишечника

Или одной из причин многих хронических заболеваний, начиная от аллергий и непереносимости продуктов и заканчивая аутоиммунными заболеваниями и раком. «Дырявая» кишка — довольна распространённое явление среди людей. Я сама от этого страдала. Так вот эта аминокислота является так называемым неотъемлемым топливом для клеток тонкого кишечника, восстанавливая и заживляя малюсенькие разрывы в стенках кишечника.

Для борьбы с тягой к сладкому

Опять же я с этим до сих пор сталкиваюсь. Доказанных исследований я не нашла, могу только основываться на книге The Diet Cure by Julia Ross, положительных отзывах других людей и своём собственном опыте. Это объясняется тем, что эта аминокислота является нейромедиатором в нашем головном мозге. И недостаток её ведёт к зависимости от сахара и алкоголя. И получается, что восполнив её количество в нашем теле можно эффективно бороться и с тягой к сладкому и выпивке (алкоголь — это тот же самый сахар).

Для детоксикации

Полноценного здоровья не существует без вымывания токсинов из нашего тела. И эта аминокислота может нам в этом помочь. Она избавляет наше тело от высоких уровней аммиака, превращая его в аминокислоты и аминосахара.

Улучшает рост мышц и общий спортивный результат

Во время занятий спортом наши мышцы и сухожилия нуждаются в очень большом количестве этой особой аминокислоты, в большем чем мы может получать в среднестатистической диете. Приём добавки помогает наращивать мышечную массу, ускоряет метаболизм, восстановление после тренировок и сам результат. Именно по этой причине Глутамин является самой распространённой добавкой среди атлетов.

Увеличивает синтез гормона роста

Соматотропин отвечает за метаболизм жира, потерю лишних кг и предотвращает старение всего организма. После приема аминокислоты синтез этого гормона увеличивается на 40%! Так что, если вы практикуете высокоинтенсивные интервальные тренировки, прием Глутамина еще больше улучшит его синтез.

Укрепляет иммунитет

Борется с раком

Где содержится и как принимать?

Нужно конечно стараться пытаться получить Глутамин из пищи.опубликовано econet

Его самое большое количество содержится (по убыванию) в:

Костном бульоне

Говядине

Спирулине

Китайской капусте

Твороге

«Дикой» рыбе

Индюшатине

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