Чтобы увидеть человека, нужно пристально вглядываться

Замечали, как быстро меняется наше мнение относительно какого-нибудь человека? Стоит кому-либо из нашего окружения пойти вразрез с нашими представлениями о правильном поведении, и его "рейтинг" в наших глазах сильно падает, а если сделает что-то хорошее, то поднимается.

Замечали, как быстро меняется наше мнение относительно какого-нибудь человека? Стоит кому-либо из нашего окружения пойти вразрез с нашими представлениями о правильном поведении, и его "рейтинг" в наших глазах сильно падает, а если сделает что-то хорошее, то поднимается.

Диплом о дополнительном образовании - рейтинг поднимается, незаконченное высшее или среднее специальное - падает. Грамотная устная и письменная речь - еще один плюсик в рейтинг, неправильно поставил ударение или совершил ошибку - минус. Дорогая машина - плюс, дешевая - минус. Много параметров учитывается при составлении личных рейтингов людей из нашего окружения, а видим ли мы людей за всеми этими пунктами?

Мне кажется, что по земле ходят-бродят миллионы невидимок и зачастую не видят не только друг друга, но и самих себя. Видят тело, видят одежду, видят машины, видят дома, но себя истинных разглядеть во всем этом не могут.

Бесконечное отождествление с миром материальных вещей уводит человека так далеко от самого себя, что иногда он и в самом деле начинает верить в невозможность иного смысла жизни, кроме того, что закладывается в его голову с самого детства. А закладываются нам в голову чаще всего социальные шаблоны, по которым мы начинаем оценивать самих себя и других людей.

В сфере личных отношений также очень много правил и представлений о том, как должно быть, причем зачастую они подвержены всем этим колебаниям по списку плюсов и минусов еще сильнее, чем в социальной сфере. Вписывается в общепризнанные глянцевые стандарты красоты - плюс, не вписывается - минус. Гладкая кожа - плюс, морщинки появляются - минус. Килограммы пошли в плюс - это минус, а иногда пошли в минус, и это плюс. Бывает конечно, что килограммы в плюс это все же плюс, а в минус - это минус, но не будем углубляться, чтобы не запутаться во всех этих мудреных схемах определения параметров, в соответствии с которыми...

Вот, кстати, да! В соответствии с которыми что? Можно любить человека или не любить? Давать ему свою заботу и поддержку или нет? Открывать ему сердце или нет? На что влияют все эти списки? И как часто их нужно пересматривать?)

Есть ведь что-то большее в каждом человеке, что-то, что глубже и значительнее, чем его внешность, его слова, его поведение, роли, маски, статусы. Да, через то, как мы себя проявляем, наше окружение чаще всего и формирует свое отношение к нам, равно как и мы формируем свое отношение к окружению, но!

И поведение, и слова, и внешность человека слишком уж сильно зависят от среды, в которой он растет и развивается, поэтому далеко не всегда все это отражает истинную суть того, кто в данный момент находится перед нами.

Человек может многое изменить в себе - это правда, но момент, после которого он решает меняться, может наступить в любом возрасте, и не всегда это случается до того, как мы встретились и познакомились с этим человеком.

Каждый из живущих на Земле - это безграничная красота, великая глубина и невероятная мудрость, но зачастую мы теряемся в ролях, которые играем, и в масках, которые начинаем носить. Не всегда понятно, как правильно смотреть на другого, чтобы увидеть первоначальный замысел Творца, да и не очень просто это - для начала приходится со своими призмами разобраться.

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Посмотрите внимательно на себя и на тех, кто рядом. Если убрать статусное, материальное, внешнее, кто там внутри? Что за душа такая пришла в это тело, надела на себя одежды, села в машину, примерила маску и играет роли? Знаете ее? Точно, знаете? А если повнимательнее посмотреть? Уверяю вас, что если смотреть долго и пристально на любого человека, смотреть с желанием увидеть, слушать с желанием услышать, если по-настоящему захотеть открыть для себя мир того, кто рядом, то можно увидеть такую невероятную красоту, о которой и не догадываемся. опубликовано econet

Автор: Дина Ричардс

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