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Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

Источник: takprosto.cc 16 августа 2024 6410
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Беспокоит боль в суставах? Или ты заметил, что суставы пальцев воспалены? Таким образом твой организм бьет тревогу и сигнализирует о том, что, вероятнее всего, у тебя повышенный уровень мочевой кислоты. В таком случае, помимо выполнения обязательных рекомендаций врача, следует обратить внимание на свой рацион.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

Беспокоит боль в суставах? Или ты заметил, что суставы пальцев воспалены? Таким образом твой организм бьет тревогу и сигнализирует о том, что, вероятнее всего, у тебя повышенный уровень мочевой кислоты.

В таком случае, помимо выполнения обязательных рекомендаций врача, следует обратить внимание на свой рацион. Сегодня мы расскажем о полезных продуктах, которые помогут снизить уровень мочевой кислоты в организме.

Как снизить уровень мочевой кислоты

1. Артишок
Дело в том, что артишок обладает мочегонными свойствами, что позволяет в короткие сроки очистить организм от токсинов.

Этот овощ содержит в себе большое количество полезных минералов и антиоксидантов. Чтобы артишок не потерял своих полезных свойств, следует приготовить его правильно: вари овощ в течение 20–45 минут в глубокой кастрюле с открытой крышкой.

Если лепестки легко отделяются от сердцевины овоща, значит, он уже готов к употреблению. Самой вкусной и полезной частью является сердцевина артишока. Зачастую именно ее и подают в ресторанах.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

2. Лук

Лук тоже является отличным союзником в борьбе за здоровье. При длительном употреблении этот овощ способен снизить уровень мочевой кислоты в организме. Для этого необходимо взять две луковицы среднего размера, очистить их от шелухи, а затем разрезать каждую пополам.

Далее следует варить луковицы в 1,5 литрах воды до тех пор, пока они не станут мягкими. Получившийся бульон следует перелить в бутылку и добавить сок из половины лимона. Пить этот напиток необходимо в течение всего дня.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

3. Тыква

Если ты любитель этого продукта, тебе несказанно повезло! Ведь тыква, как и артишок, обладает мочегонными свойствами и способствует выведению мочевой кислоты.

Тыква помогает избавиться от токсинов и других вредных веществ, которые накапливаются в организме, поэтому обязательно стоит включить этот продукт в свой рацион.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

4. Сельдерей

Этот овощ помогает нормализовать естественный ph-баланс крови, что способствует избавлению организма от мочевой кислоты. Сельдерей можно употреблять как в сыром виде, так и в готовом: для этого нужно отварить овощ.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

5. Морковь

Этот корнеплод, как и сельдерей, способствует образованию щелочной среды, что безусловно помогает в очищении организма от пуринов и кристаллов мочевой кислоты. Стоит не лениться и готовить по утрам морковный сок.

Держите под контролем уровень мочевой кислоты! Действенные методы лечения

Будь внимателен к своему рациону! Эти продукты питания повышают уровень мочевой кислоты в организме: копченые колбасы, красное мясо, субпродукты, газированные напитки и хлебобулочные изделия.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье суставы боль уровень мочевая кислота артишок морковь тыква сельдерей лук

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Еще советуют листься брусники, смородины заваривать - я так делала. Сейчас на чай эвалар биo при повышенном содержании мочевой кислоты перешла - он эффективнее и удобнее. Там уже готовые пакетики с чаем, плюс травы алтайские - они считаются экологически чистыми и самыми полезными

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