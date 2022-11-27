Эта простая омолаживающая процедура для лица дает потрясающий результат!

Эта процедура активизирует защитные функции кожного покрова и улучшает кровообращение в тканях. Ее действие основано на активизации лимфатической системы

Среди множества разновидностей массажа одним из наиболее интенсивных является, пожалуй, щипковый массаж лица и тела. Он активизирует защитные функции кожного покрова и улучшает кровообращение в тканях. Его действие основано на активизации лимфатической системы с помощью массажных движений. Самомассаж поможет оживить иммунную систему и вывести вредные токсины, снимет отёчность, сделает более упругой и гладкой.

Щипковый массаж относится не только к косметическим, но и к лечебно-оздоровительным процедурам.

Щипковый массаж необходимо выполнять до нанесения крема, поскольку он сделает кожу лица скользкой и тогда вы не сможете захватить ее пальцами. Несмотря на то что данный метод оказывает активное воздействие, пощипывания во время процедуры должны быть осторожными и безболезненными.

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Для процедуры используют большой и указательный пальцы, а сами движения должны быть интенсивными – чтобы захватывалась подкожная клетчатка.

Ни в коем случае не следует оттягивать кожу! Нужно лишь прихватить ее подушечкой большого пальца и второй фалангой указательного пальца, а затем отпустить.

Перед началом сеанса нужно проверить, не скользят ли пальцы. Если они немного влажные или маслянистые и соскальзывают с кожи, их надо тщательно вытереть сухой и чистой салфеткой. Если же и это не помогает, можно провести массаж непосредственно через чистую сухую салфетку или полотенце - он получится даже более эффективным.

Интенсивность и количество повторений массажа и лица, и тела зависит от структуры и типа кожи – если она тонкая, достаточно 10 минутной процедуры, движения при этом должны быть более деликатными.

МАССАЖ ЛИЦА

Перед началом процедуры рекомендуется снять макияж с лица и встать перед зеркалом для контроля правильности положения рук и выполнения массажа. При проведении массажа не должно появляться неприятных ощущений.

На весь комплекс требуется всего четверть часа в день, а более ровный контур лица можно будет отметить уже через пару недель.

1. Поместить одну ладонь под другой на шее и выполнить щипки (5—6 раз) с одной стороны шеи до другой

2. Массировать лицо вдоль линий овала от середины подбородка по направлению к мочкам ушей; от уголков губ — к козелкам ушей; от верхней губы — к вискам.

После чего выполнить массаж бровей, пощипывая их от переносицы к внешним краям

Выполнять щипковый массаж глубоко, ощущая под подушечками пальцев кости лица. Каждую массажную линию проходить не менее 3 раз.

Щипковый массаж лба выполнять довольно трудно, поэтому кожу на лбу достаточно немного подвигать вперед-назад, чувствуя под пальцами кость, или использовать круговые движения. Направления массажа: от бровей — вверх и от середины лба — в стороны. Дойдя до волосистой части головы, продолжить массаж до макушки. Несколько раз пройти по голове сзади от шеи до макушки.

3. Выполнить щипковые движения участка кожи, расположенного под бровью. Хорошо помассировать участок от внутреннего уголка глаза к внешнему, стараясь ощутить подушками пальцев кость верхней части глазницы. Те же движения проделать и с нижней частью глазницы, пройдясь по каждой линии 3 раза

4. Помассировать с помощью щипков носогубные складки (3 раза). Перейти на середину каждой щеки, после чего размять линии вдоль ушей, двигаясь снизу вверх по направлению к вискам

5. Массаж подбородка

Нужно начинать от центральной части, двигаясь в сторону ушей, обеими руками. Большим и указательным пальцами слегка ущипнуть и оттянуть кожу, отпустить, перейти к следующему участку, примерно на 2 см выше предыдущего щипка. Двигаться рекомендуется с частотой около 10 щипков в 10 — 12 секунд.

6. Укрепление контуров под подбородком.

Для этого упражнения поднять голову вверх, также указательным и большим пальцами делать щипки под нижней челюстью, в зоне так называемого «второго подбородка», двигаясь от центра к ушам. Частота и сила щипков должны быть равномерными, такими же, как и в предыдущем движении: не оттягивающими кожу и достаточно быстрыми.

7. Разглаживание подбородка.

В этом упражнении задействованы три пальца: указательный, средний и безымянный. Ими нужно делать разглаживающие движения кожи от нижней части подбородка к мочкам ушей, слегка прижимая пальцы к внешней поверхности нижней челюсти. Стоит отметить, что нажатие должно быть нежным и движение должно напоминать разглаживание, но не поглаживание или растягивание.

Этими же тремя пальцами нужно делать разглаживающие движения вдоль шеи сбоку, от ушей вниз к ключице. Для эффективности этого движения массаж нужно проводить рукой противоположной массируемой стороне (например, левую сторону массировать правой рукой), слегка наклонив голову в противоположную сторону.

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Эффективность такого самомассажа зависит от правильности и частоты его проведения, а также от первоначального состояния кожи. Улучшение контуров лица можно будет отметить уже через 10 дней после начала массажа, если делать его ежедневно и сочетать с отказом от вредных факторов, таких как табакокурение и алкоголь, а также придерживаться натуральной диеты. опубликовано econet.ru