15 рецептов лечения бронхита травами

Бронхит бывает острый и хронический. Сопровождается кашлем с мокротой, повышением температуры тела, одышкой. Причинами бронхита являются инфекции, загрязненность окружающей среды, курение, охлаждение. Существенное значение в возникновении бронхита имеет охлаждение организма, влияние резких колебаний температуры, длительное пребывание под холодным дождем в ветреную погоду, в связи с чем высокая заболеваемость наблюдается весной и осенью
Возникновению бронхита способствуют курение, прием алкоголя, ослабление организма после перенесенного заболевания, другие хронические болезни. В некоторых случаях бронхит может развиться на фоне аллергии, например, на пыль, пыльцу растений, химические вещества. Невозможно лечиться от бронхита, перенося болезнь «на ногах». Лечение бронхита у взрослых возможно только на условиях постельного или полупостельного режима. Часто люди даже не подозревают, что маской бронхита у них развивается онкологическая патология или туберкулез.
1. 3–4 г сушеных листьев сельдерея залить 1 литром кипятка и настаивать 8 часов, профильтровать. Употреблять 3 раза в день по 1 ст. ложке.
2. Приготовить сок из корня сельдерея и употреблять перед едой 3 раза в день по 1–2 ч. ложки.
3. Трава или корни сельдерея: 3 ст. ложки залить 1 л кипятка и настаивать до остывания, после чего процедить. Готовый настой принимать по 2 ст. ложки по 3 раза в сутки за час до еды, в течение 10 дней.
4. Рецепт:
Сорванные и промытые в кипяченой воде листья алоэ положить на десять дней в холодное темное место. Затем растопить мед и положить измельченные листья алоэ, смесь хорошо пропарить, отдельно в двух стаканах воды заварить березовые почки и цветки липы, прокипятить 1–2 минуты, влить процеженный и отжатый отвар в остывший мед, размешать и разлить в две бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло.
Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день при кашле, перед употреблением взбалтывать.
5. Сбор:
варить на очень слабом огне 2 часа, остудить и перемешать. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.
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6. Сбор из следующих растений: мать-и-мачеха, сельдерей, береза, ромашка, багульник, душица.
Все измельчить, хорошо смешать. 2 ст. ложки смеси на 500 мл крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять укутав 30 минут, процедить. Принимать по ⅓ стакана 3 раза в день после еды.
7. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и выпить теплым в несколько приемов за один день.
8. В качестве отхаркивающего делать отвар корня сельдерея: заварить 1 стаканом кипятка 6 г сухих измельченных корней, поставить на медленный огонь и кипятить на водяной бане в закрытой эмалированной посуде полчаса. Настоять 15 минут, процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема. Пить по 2 ст. ложки 3 раза в день за 20 минут до еды.
9. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день. При трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите.
10. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.
11. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.
12. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через два часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов в течение дня.
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13. Сбор при трахеобронхите, хроническом бронхите, сухом бронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды, через 2 часа варить в течение нескольких минут, процедить отвар и пить теплым в несколько приемов за один день.
14. Сбор при бронхите и трахеобронхите:
Настоять 1 ст. ложку сбора на стакане холодной воды 2 часа, затем варить 3–5 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить теплым при бронхите и трахеобронхите в несколько приемов.
15. Сбор при затяжном кашле, бронхите.
листья сельдерея – 15 г, цветы мать-и-мачехи – 15 г, корень окопника – 10 г, липовый цвет – 15 г, цветы бузины черной – 10 г, корневище пырея – 10 г, цветы коровяка – 10 г. Заварить 1 ст. ложку сбора стаканом кипятка, отстоять, процедить. опубликовано econet
Из книги Юрия Константинова «Лечение сельдереем. Душистый лекарь против ожирения, стресса, отложения солей, анемии, гипертонии»
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Источник: https://econet.ru/
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