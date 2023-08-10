15 шагов к улучшению внешности и омоложению без финансовых вложений

Признаки старения в 30 лет пока мало заметны. Но уже с этого времени полезно принять меры, чтобы замедлить процесс формирования морщин, отеков и изменения контура лица. Особое внимание в процедурах уделяется шее. Также не стоит забывать про осанку.

Сделать свой внешний вид более молодым и привлекательным можно самостоятельно, не прибегая к услугам дорогих салонов. Если вы будете придерживаться пунктов нашего списка, заметный результат очень скоро появится. Достаточно в день уделять этому полчаса, но коррекция прикуса может потребовать медицинской помощи.

15 простых правил привлекательной внешности и омоложения

1. Самомассаж лица. Техники выполнения массажа лица без труда можно найти в Интернете. Но прежде имеет смысл пройти 2-3 индивидуальных сеанса с косметологом.

2. Укрепление мускулов шеи. Шея подвержена раннему старению. Она удерживает лицевые мышцы. И перед проработкой лица полезно выполнять упражнения для шеи.

3. Фейсфитнес. С выполнением таких упражнений можно ознакомиться в Интернете. Но предварительно лучше пройти 2-3 занятия с косметологом.

4. Дыхание через нос. Вызывает изменение прикуса и очертаний лица. Для комфортного дыхания через нос важно исключить из пищевого протокола продукты, провоцирующие гистаминовый отек носоглотки и задолженность. Чаще акцентируйте внимание на том, что дышите именно через нос.

5. Мьюинг. Метод позволяет визуально изменить лицевой профиль. Эта техника состоит в прижатии языка к верхнему нёбу и нажатии на основание зубов. Эффект моментальный. Но чтобы получить устойчивый результат, важно использовать данную технику примерно год, сохраняя язык в положении у верхнего нёба в течение суток.

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6. Осанка. Пилатес/танцы, растяжка, вытягивание, плавание и прочая активность, которая направлена на позвоночник, поможет сформировать правильную осанку. Стараемся почаще осознавать положение спины и выпрямляться. Сидим ровно за рабочим столом.

7. Оптимизация веса. Лишний вес и ожирение вызывают одутловатость лица. А резкое снижение веса приводит к тому, что лицо начинает обвисать. Похудение полезно сочетать с массажами.

8. Не есть и не пить перед отходом ко сну. Это вызывает отечность, может возникнуть заложенность носа и, как следствие, дыхание через рот.

9. Не подпирать лицо рукой. Эта привычка вызывает возникновение морщин.

10. Выравниваться. Ассиметричные элементы стрижек, привычка спать или носить сумку на длинном ремне вызывают асимметрию лица.

11. Не наклонять голову вперед. Шейные заломы и складки формируются, если мы долго сидим за компьютером или в планшете.

12. Жевать жесткую пищу. Твердая еда (сырые жесткие овощи) подкачивает жевательные мускулы и укрепляет десна. Это полезно для сохранения формы лица с годами.

13. Акупунтурный коврик. Массаж ступней и воздействие на точки акупунктуры активирует лимфоток и снимает напряжение.

14. Самомассаж живота (Наули). Налаживает функции пищеварительного тракта и лимфоток. Устраняет отеки.

15. Красный свет. Помогает улучшить цвет лица, снижает воспаление и пигментацию.опубликовано econet

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