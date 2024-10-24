Секрет приготовления нежного кремового хумуса

Нет ничего прекраснее, чем сытный и легкий ужин, после которого не остается тяжести в животе...

Нет ничего прекраснее, чем сытный и легкий ужин, после которого не остается тяжести в животе. Пиала с хумусом, свежий горячий хлеб и много овощей и фруктов только что с рынка – все, что нужно для счастья уютным вечером.

Хумус по-фермерски

Если есть время, лучше очистить нут от оболочек в миске с водой – это займет от силы 10 минут, а хумус получится кремово-нежным.

Взбейте нут и 2-4 зубчика чеснока в кухонном комбайне, добавьте тахини (1/ ст), сок 1 лимона, ¾ ч. л морской соли или 1 ст.л. белой пасты мисо.

Пюрируйте в комбайне, постепенно добавляя по 1 ст.л. воды, чтобы добиться нужной степени кремовости хумуса.

Попробуйте и добавьте соль и лимон, перец по вкусу.

В салатнице перемешайте ломтики маленького цукини, маленькой тыквы, персика или нектарина (можно взять еще горсть вишни), половинки помидоров черри ( 1 пригоршня) и зерна с одного початка кукурузы.

Добавьте несколько капель оливкового масла, заправьте солью и перцем, хорошо перемешайте.

Переложите хумус на блюдо, выложите сверху овощи и фрукты.

Побросайте сверху свежую зелень и травы, кусочки феты, горсть обжаренных тыквенных семечек и кунжута.

Посыпьте солью и подавайте со свежей питой или другим хлебом.

Готовьте с любовью! econet

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