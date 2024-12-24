Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном

Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!
Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!
Ингредиенты:
Как приготовить:
Порежьте брокколи на маленькие кусочки, примерно у Вас должно получиться 3 чашки. Тушите брокколи, пока она не станет слегка мягкой. Для этого подойдет маленькая кастрюлька. После просушите их и дайте слегка остыть.
Возьмите миску и взбейте в ней яйцо. Затем добавьте муку, сыр, соль, перец , и чеснок. Добавляем в эту смесь брокколи и перемешайте до однородной массы, можете попытаться сделать что-то вроде пюре.
Обжаривайте на небольшом огне в неглубокой сковороде. Для одной оладьи используйте примерно 2-3 ложки пюре. Как только она подрумянится, переверните. Жарить примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
Выкладывайте оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Если Вы хотите, чтобы они были хрустящими, можете поставить их на несколько минут в духовку. Подавать можно с различными соусами, одним из лучших вариантов является сметана.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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