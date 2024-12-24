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Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном

Источник: Econet 24 декабря 2024 5956
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Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!

Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном

Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!

Ингредиенты:

  • 3 чашки мелко нарезанной брокколи
  • 1 большое яйца
  • ½ чашки муки (65 гр)
  • 1/3 чашки тертого пармезана (30гр)
  • 1 маленький рубленый зубчик чеснока
  • ½ столовой ложки соли
  • Щепотка красного или черного перца
  • Оливковое или растительное масло

Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном

Как приготовить: 

Порежьте брокколи на маленькие кусочки, примерно у Вас должно получиться 3 чашки. Тушите брокколи, пока она не станет слегка мягкой. Для этого подойдет маленькая кастрюлька. После просушите их и дайте слегка остыть.

Возьмите миску и взбейте в ней яйцо. Затем добавьте муку, сыр, соль, перец , и чеснок. Добавляем в эту смесь брокколи и перемешайте до однородной массы, можете попытаться сделать что-то вроде пюре.

Обжаривайте на небольшом огне в неглубокой сковороде. Для одной оладьи используйте примерно 2-3 ложки пюре. Как только она подрумянится, переверните. Жарить примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

Выкладывайте оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Если Вы хотите, чтобы они были хрустящими, можете поставить их на несколько минут в духовку. Подавать можно с различными соусами, одним из лучших вариантов является сметана.

Приятного аппетита! Готовьте с любовьюeconet

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Источник: https://econet.ru/

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