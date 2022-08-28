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Как убрать ЛИПОМУ при помощи сырого яйца

Источник: zid.com.ua 28 августа 2022 6468
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Как легко и просто удалить жировик с помощью сырого яйца.

Как убрать ЛИПОМУ при помощи сырого яйца

Хотим поделиться проверенным на практике способом удаления липомы, или, проще, жировика.

Благодаря бабушкиному совету прибегнуть к пленке из сырого яйца, от жировика можно избавиться не прибегая к операции.

Ежедневно проделывайте утром такую процедуру: Свежее яйцо разбить пополам, отделить от скорлупы пленку и аккуратно приклеиать липкой стороной на жировик.

Примерно через 10 минут она высыхает, белеет и сама держится на коже. Для дополнительной фиксации можно использовать пластырь. Только прежде чем накладывать пластырь, подождите 3-4 минуты: на мокрую пленку пластырь может не приклеиться.

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Как убрать ЛИПОМУ при помощи сырого яйца

После первых процедур может ощущаться легкое жжение в области жировика. Это хорошо и означает, что целебные процессы уже начались. После нескольких процедур место вокруг жировика может распухать, кожа - краснеть. Пугаться не стоит, так и должно быть. Яичная пленка как бы вытягивает жировик ближе к поверхности кожи.

Исчезновение припухлости, а потом и самого жировика происходит быстро: максимум за 10 процедур. Во время лечения следует отдавать предпочтение овощным и молочным блюдам.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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кожа яйцо пластырь народная медицина липома жировик

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