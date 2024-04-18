"152/100": что означает верхнее и нижнее давление?

Кровь циркулирует в организме по сосудам, и она давит на сосудистые стенки. Это есть артериальное давление. Почему существует верхнее и нижнее давление? Что означают эти показатели? На давление влияют почки, сердце, гормоны надпочечников, эмоциональный настрой, объем выпиваемой жидкости и ряд других факторов.

Артериальное давление, или АД - это давление, с которым давит на стенки сосудов (именно артерий) кровь. Принцип тут такой же, как и давление в камере автомобиля. С одним лишь отличием - объем воздуха в камере постоянный, поэтому давит он на камеру с одним и тем же давлением (при условии одинаковой температуры воздуха внутри).

О чем говорят показатели артериального давления

Сердце же постоянно выбрасывает новые порции крови в сосуды. И понятно, что в момент выброса давление будет выше, чем вне его.

Потому первая цифра, скажем 150 мм рт.ст. (в норме - 120) показывает то самое давление в момент сокращения и поступления крови в сосуд.

Оно всегда выше и называется систолическим, потому как сокращение сердца называется систолой.

Расслабление камер сердца называется диастолой и соответственно давление в этот момент - диастолическим.

Характеризуется оно во многом общим периферическим сопротивлением артерий, которое определяется множеством параметров, в том числе и работой почек, поэтому в народе такое давление неправильно называется почечным.

Кроме почек и сердца, на давление влияют гормоны надпочечников, эмоциональное состояние, количество выпиваемой жидкости, функция щитовидной железы, гипофиза, гипоталамуса и еще много чего - поэтому самому разобраться в причинах высокого (или низкого) давления не получится, а только под присмотром грамотного специалиста.

И точно также следует принимать лекарства - а не по принципу "соседке помогло, буду и я принимать".опубликовано econet

Автор Марк Истомин

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