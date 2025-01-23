О чем говорит боль в суставах

Боль в суставах - что за ней стоит? Подробнее о воспалительных заболеваниях суставов.

Заболевания, сопровождающиеся болью суставов, можно разделить на три группы:

• околосуставные заболевания мягких тканей (тендинит, бурсит);

• полиартрит (острый, подострый, хронический) – воспаление нескольких суставов;

• острый моноартрит – воспаление одного сустава;

1. Околосуставные заболевания мягких тканей

Эпикондилит (теннисный локоть) – хроническое заболевание, обычно встречающееся у людей, имеющих профессию, связанную с круговыми движениями в локтевом суставе (игроков в теннис, плотников).

Проявляется постепенным нарастанием болей тупого характера по наружной поверхности локтевого сустава. Боль отдает в предплечье. При ощупывании локтевого сустава также возникает боль.

При появлении боли рекомендуется придать локтевому суставу положение покоя с помощью ортезов: рука согнута в локте, предплечье повернуто внутрь, кисть разогнута в лучезапястном суставе. Снять боль помогает сухое тепло (песок, парафин, озокерит).

Бурсит – воспаление синовиальной сумки, расположенной в области сустава.

Наиболее часто бурситы встречаются в области локтевого, тазобедренного, коленного суставов.

Характерны локальная боль, припухлость или вздутость, ограниченная размером синовиальной сумки, покраснение. На ощупь это место будет горячее и болезненное. Боль также отмечается при движении.

Необходимо обратиться к специалисту (хирургу, травматологу, ортопеду) для решения вопроса о способе лечения (возможен оперативный или консервативный). Общие рекомендации заключаются в создании покоя для сустава. С этой целью используют специальные ортопедические приспособления (ортезы).

Тендиниты и тендовагиниты.

Тендинит – это воспаление сухожилия, а тендовагинит – это воспаление сухожилия и сухожильного влагалища (футляра, в котором проходит сухожилие).

Располагаться данный патологический процесс может в области любого сустава, но, как правило, с ограничением распространенности.

Отмечается боль при определенном движении сустава (сгибании или разгибании либо повороте и др.). При ощупывании проблемного места можно почувствовать утолщенное болезненное сухожилие. При отсутствии терапии сухожилие может спонтанно разорваться.

При лечении используются различные ортезы, благодаря которым сустав и сухожилие временно фиксируются в состоянии покоя. Врач может назначить лечебную гимнастику.

2. Полиартрит

Представлен ревматоидным артритом.

Ревматоидный артрит – хроническое системное воспалительное заболевание с первичным вовлечением в процесс синовиальной ткани и преимущественным поражением суставов.

Ревматоидным артритом женщины болеют чаще, чем мужчины.

Начинается заболевание обычно с резких болей в суставах, мышцах, сопровождающихся покраснением и отеком. Утром отмечается скованность в суставах, которая постепенно проходит в течение дня. Наиболее часто поражаются суставы кистей, стоп. Но в процесс могут вовлекаться и тазобедренные, коленные, плечевые, локтевые суставы.

Со временем при отсутствии лечения в суставах возникают деформации и стойкое ограничение движений. Кроме того, могут поражаться и внутренние органы: сердце, сосуды, печень, легкие, почки и др. Диагноз подтверждается с помощью различных анализов крови (ревматоидного фактора, общего анализа крови, биохимического анализа и др.), рентгенологического исследования.

При подозрении на ревматоидный артрит необходимо срочно обратиться к врачу. Лечение этого заболевания специфическое и проводится только под наблюдением лечащего врача.

3. Моноартриты

Реактивный артрит – стерильный, негнойный артрит, развивающийся в ответ на внесуставную инфекцию (воспаления кишечника, мочеполовой системы, глаз).

Наблюдаются боль, чаще ночью, покраснение, припухлость сустава. При ощупывании сустав горячий, боль усиливается. Движения в нем ограничены из-за боли.

В первую очередь проводятся лечение основного заболевания, а также противовоспалительная терапия под контролем врача.

Инфекционный артрит – быстро развивающееся воспаление сустава, связанное с проникновением в него микробов.

Они попадают туда с током крови (из полости рта, дыхательных путей, мочевого тракта, с кожи), лимфы (при околосуставной локализации остеомиелита), при пункции сустава и других хирургических операциях на суставе.

Начало заболевания имеет внезапный характер. В области пораженного сустава отмечаются выраженная боль, покраснение, припухлость. На ощупь сустав горячий. Температура тела повышается до 38–39 °C, может сопровождаться ознобом и проливным потом. Движение в суставе резко ограничено из-за боли. Диагноз подтверждается анализами крови, рентгенологическим исследованием и исследованием синовиальной жидкости.

При обнаружении признаков болезни необходимо без промедления обратиться к специалисту (хирургу, ортопеду, артрологу). Домашнее лечение исключено! опубликовано econet

Автор: Екатерина Петрова, из книги "Лечение спины и суставов. Лучшие рецепты народной медицины от А до Я"