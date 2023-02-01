Уникальное природное средство для борьбы с лишним весом

Редко встречаются вещества, которые могут помочь практически любому человеку сбросить лишний вес. Это средство оказывает положительное влияние на весь организм. При нехватке янтарной кислоты в организме понижается иммунитет, нарушается психическая, а главное физическая активность человека.

Достаточно редко мы задумываемся о том, как помочь нашему организму прожить долгую и здоровую жизнь, ведь работает он ежедневно без остановок. Одним из факторов, который влияет на наше дальнейшее благополучие – физическое состояние.

Если человек в надлежащей форме, организм будет находиться в тонусе достаточно долго, но если физическое состояние неудовлетворительное, нужно искать решение проблемы.

Редко встречаются вещества, которые могут помочь практически любому человеку сбросить лишний вес. Среди таких средств – янтарная кислота, которая оказывает положительное влияние на весь организм.

При нехватке янтарной кислоты в организме понижается иммунитет, нарушается психическая, а главное физическая активность человека.

Янтарная кислота идеально подходит для похудения

Янтарная кислота – вещество, которое получается при обработке природного янтаря. Данный продукт является абсолютно безопасным и чрезвычайно полезным. К нам она доходит в виде кристаллического беловатого порошка, по вкусу отдаленно напоминающего лимонную кислоту.

В ходе исследований было выяснено, что употребление янтарной кислоты позволило живым клеткам более интенсивно усваивать кислород. Также было доказано, что она увеличивает сопротивляемость организма внешним неблагоприятным факторам. Она облегчает стресс, нормализует процесс производства новых клеток, восстанавливает энергообмен.

Регулятором янтарной кислоты в организме являются надпочечные железы и гипоталамус. Поскольку янтарная кислота комплексно действует на организм, в результате стимуляции работы почек и печени организм самостоятельно очищается от вредных и ненужных веществ, что особенно полезно для людей, желающих снизить вес, ведь очищение организма – первый этап на пути к идеальному телу.

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Благодаря своим абсорбирующим свойствам, янтарная кислота достаточно эффективна для тех людей, чьи формы их не устраивают. Янтарная кислота значительно ускоряет обмен веществ, а это в свою очередь приводит к снижению веса. Еще одним полезным свойством янтарной кислоты является снижение усталости и комфортное перенесение физических нагрузок.

Существует несколько вариантов употребления данного продукта

Первый заключается в употреблении 3-4 таблеток в день в расчете на три дня. Четвертый день необходимо сделать разгрузочным, так называемым днем отдыха от янтарной кислоты. В этот день желательно ограничить физические нагрузки и воздержаться от еды.

Второй вариант заключается в ежедневном употреблении раствора кислоты на протяжении месяца. Готовится он следующим образом: 1 г янтарной кислоты растворить в 1 стакане воды. Употреблять его нужно утром перед завтраком. Обратите внимание, что из-за того, что раствор очень кислый, его не рекомендуется употреблять людям с какими-либо заболеваниями желудка. После употребления такого питья, необходимо тщательно прополоскать полость рта.

Третий вариант предполагает ежедневное применение 3-4 таблеток янтарной кислоты во время приема пищи. Этот метод разрешен даже для людей, у которых проблемы с желудком, только в таком случае таблетку нужно выпивать сразу после еды.

Польза янтарной кислоты и противопоказания

Она не является лекарством. Янтарная кислота – биодобавка.

Существуют препараты ЯК, в состав которых входят и другие полезные вещества: различные витамины и микроэлементы, усиливающие ее действие и приносящие дополнительную пользу организму;

Даже при минимальных дозировках положительно действует на организм;

Янтарная кислота самостоятельно находит участки, которые нуждаются в ее помощи и благотворно влияет на них;

При правильном применении ЯК не приносит вреда;

Имеет легкую переносимость. Без проблем воспринимается как здоровыми людьми, так и людьми с какими-либо заболеваниями;

Не скапливается в организме;

Янтарная кислота приятна на вкус, так как имеет сходство с лимонной кислотой;

Не вызывает привыкания. При похудении это играет большую роль, так как, добившись желаемого результата, можно либо значительно снизить дозировку, либо отказаться от препарата абсолютно безболезненно;

Имеет природное происхождение. Более того, ежедневно вырабатывается в нашем организме;

Продается в аптеке без рецепта, по доступной цене.

Противопоказания

Среди побочных реакций янтарная кислота может быть противопоказанной при аллергии или индивидуальной непереносимости. Также необходимо ограничить употребление янтарной кислоты людям, имеющим язву 12-перстной кишки, гипертонию, глаукому, мочекаменную болезнь, ишемическую болезнь сердца.

Содержание в продуктах

Янтарная кислота содержится во многих продуктах, таких как:

кефир;

простокваша;

выдержанное вино;

семена ячменя и подсолнечника;

пивные дрожжи;

ржаные изделия;

незрелый крыжовник;

устрицы;

люцерна.

Прием и эффективность янтарной кислоты при похудении

Люди, которые хотят поддерживать здоровый образ жизни, заметят значительное улучшение состояния, ведь янтарная кислота действительно помогает! Она имеет широкое применение при избыточном весе, причем чаще всего даже не рекомендуются какие-либо дополнительные диеты или нагрузки. Все это благодаря ее полезным качествам.

Обратите внимание, что под правильным питанием имеется ввиду не строгие диеты, а обычное сбалансированное питание. Именно в таком случае потеря веса будет проходить максимально быстро и без вреда для организма. Ведь чаще всего резкая потеря веса способствует появлению различных заболеваний и, скорее всего, скорому возвращению былых форм.

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Применение янтарной кислоты для похудения не несет за собой каких-либо последствий, а наоборот укрепляет организм. Во время приема таблеток или раствора он получает все необходимые вещества, которые позволяют справиться с излишней усталостью. Многие люди знают, что период снижения веса сопровождается нервными срывании и депрессиями. Но в данном случае стрессоустойчивость организма только повысится, что только поможет человеку без лишних переживаний обрести желаемую форму. Это лишний раз доказывает эффективность янтарной кислоты при похудении. опубликовано econet

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