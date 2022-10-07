Густая кровь: Как восстановить качество крови

Профилактика и поддержание состояния крови в норме, позволит вам сохранить оптимальные параметры гомеостаза...

Биохимики доказали, что зародыш болезни первоначально возникает в соединительной ткани, и лишь затем начинает распространяться по организму. И лишь в заключение проблема по здоровью проявляется на уровне систем.

У вас густая кровь — что же делать?

Кровь – это одна из самых важных и основных соединительных тканей нашего организма. Поэтому профилактика и поддержание ее состояния в норме, позволит вам сохранить оптимальные параметры гомеостаза. Если кровь не соответствует норме (жирная, густая, зачисленная, с включениями холестерина и солей мочевой кислоты) это рано или поздно приведет к разбалансировке окислительно-восстановительного процесса, и в конечном счете — к нарушениям работы всех систем организма.

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Что вызывает или, скажем, провоцирует сгущение крови?

1. Общеизвестный факт, что кровь человека практически на 90% состоит из воды и имеет определенные параметры. Сохранение таких параметров, как щелочность, структура, поверхностное натяжение 43 дин/кв.см в норме – жизненно важно для организма. Ведь небольшие отклонения могут повлечь фатальный исход. Поэтому, когда человек пьет некачественную, не соответствующую норме, хлорированную, газированную, неструктурированную воду, уходит довольно большое количество клеточной энергии на приведение этой воды к норме.

2. Ферментативная недостаточность – еще одна из важных причин нарушения качества крови. Если не хватает ферментов - не расщепляются полностью белки, аминокислоты, липиды и углеводы. При ферментопатии недоокисленные продукты распада молекул поступают в кровь и нарушают биохимические процессы. В результате чего эритроциты склеиваются и клетки тканей недополучают кислород.

3. Нехватка витаминов и минералов (например селена, цинка, витамина С, лецитина и др.) и плюс печень постоянно работает в режиме перегруза, все это приводит к нарушению выработки гормонов и ферментов. Процесс сгущения крови усугубляется если человек кушает много копченого, соленого, сладкого, консервированного и проживает в неблагоприятных экологических условиях.

Пути восстановления качества крови

1. Рекомендуется начать программу с наличием ферментов, витаминов, минералов для восстановления соответствующей щелочности крови. АССИМИЛЯТОР (один из самых эффективных ферментативных препаратов на сегодня) содержит минералы и растительного происхождения ферменты. Используя ассимилятор в качестве добавки к пище, вы позволите полностью расщепляться крупным белковым и липидным молекулам.

2. ГИНКО-БИЛОБА – считается одним из самых первых деревьев на Земном шаре. Называя это дерево «листом драконова дерева», древние ацтеки использовали его листья для оздоровления. Гинко-билоба поддерживает текучесть крови, способствует укреплению стенок сосудов и восстанавливает их структуру.

3. ЧЕСНОК – на протяжении многих столетий использовался для профилактики и лечения сердечно-сосудистых проблем. Благодаря чесноку восстанавливается микроциркуляция и кислородный баланс крови. Со времен Ивана Грозного народная медицина при помощи чеснока разжижала кровь и боролась с атеросклерозом.

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4. АРТИШОК очищает печень, снижает холестерин, уменьшает вязкость крови, нормализует жировой обмен. Также при употреблении артишока отмечается нейтрализация токсинов в крови.

5. ЛЕЦИТИН может служить профилактикой атеросклероза. При использовании тру-лецитина отмечается улучшение памяти, снижается уровень холестерина, улучшается процесс желчеотделения и повышается всасывание жирных кислот в кишечнике, а также улучшается микроциркуляция.

P.S. хочется отметить, что в последнее время очень омолодились все болезни. И проблема сгущения крови стоит уже перед совсем маленькими детьми. опубликовано econet.ru

Автор Ольга Бутакова

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