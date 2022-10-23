Я сразу же включил их в свой рацион, и примерно через шесть недель я с удовольствием отметил, что это незначительное изменение резко уменьшило образование зубного налета - моей постоянной проблемы.

Феноменальная польза квашеных овощей для здоровья

Культивированные или квашенные продукты с давних пор известны практически во всех изначальных рационах питания, где они всегда высоко ценились за свою пользу для здоровья.

В результате процесса квашения получаются полезные микробы, которые чрезвычайно важны для здоровья человека, поскольку они помогают сбалансировать микрофлору кишечника, тем самым повышая общий иммунитет.

Кроме того, ваш кишечник – это в прямом смысле ваш второй мозг, который вырабатывает даже больше нейромедиатора серотонина (который, как известно, благотворно влияет на ваше настроение), чем ваш мозг, поэтому здоровье кишечника полезно как для ума, так и для тела.

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Квашенные продукты – это еще и одни из лучших имеющихся энтеросорбентов и детокс-агентов, то есть они могут помочь вашему организму избавиться от широкого спектра токсинов, включая тяжелые металлы. И вам не нужно употреблять их в огромных количествах.

Кэролайн рекомендует есть от четверти до половины стакана (60-120 г) квашенных овощей или других культивируемых продуктов, например, сырого йогурта, один-три раза в день. Имейте в виду, что поскольку культивируемые продукты являются очень эффективными детокс-агентами, у вас могут возникнуть симптомы детоксикации, или «кризиса исцеления», если вы начнете употреблять их сразу в больших количествах. Кэролайн рекомендует начинать с очень маленьких порций и довести до четверти или половины стакана на порцию. Это поможет вашей кишечной микрофлоре приспособиться.

«Если ввести этих продуктов слишком много и слишком быстро, возникнут симптомы отмирания, которые вызывают дискомфорт и сбивают с толку. Именно на этом этапе люди отказываются идти дальше. Из-за дисбактериоза, врожденный интеллект их тела подсказывает им есть больше культивируемых продуктов. Поэтому они без оглядки берут и съедают целую банку овощей. Затем у них настает кризис исцеления и они уже боятся даже пробовать культивируемые продукты», - предупреждает Кэролайн.«... Начинайте не торопясь – так вы избежите головной боли и вспышек... вы заметите, что будете испражняться более естественно, у вас будет правильный стул, изменится его форма, и все это будет иметь благотворные последствия. Доверьтесь внутреннему голосу, и, если вы увидите или почувствуете что-то не то, не отказывайтесь от культивированных продуктов, говоря: «Ой, мне это не подходит – у меня на них реакция». Это не то, что говорит вам ваше тело. Ваше тело говорит вам: «Сбавь обороты».

Разновидности культивируемых продуктов

В идеале, ваш рацион питания должен включать в себя самые разные культивируемые продукты и напитки, потому что каждый продукт будет заселять ваш кишечник множеством различных микроорганизмов. К квашенным продуктам, которые вы можете легко приготовить дома, относятся:

Культивируемые овощи (включая протертое детское питание)

Чатни

Приправы, такие как сальса и майонез

Кисломолочные, такие как йогурт, кефир и сметана

Рыба, такая как макрель и шведский гравлакс

Как культивировать собственные овощи

Можно, конечно, использовать медленноварку, но Кэролайн рекомендует культивировать овощи непосредственно в стеклянных банках с завинчивающейся крышкой.

Вот краткий рецепта квашенных овощей от Кэролайн:

нашинкуйте овощи;

выдавите сок из сельдерея. Он будет служить рассолом, поскольку в нем содержится натуральный натрий, который и предохранит овощи от поступления кислорода. Это устраняет необходимость в морской соли, которая предотвращает рост патогенных бактерий;

утрамбуйте овощи, сок сельдерея и инокулянты (закваски, такие как гранулы кефира, сыворотки или покупные порошки, например, наши полноценные пробиотики, которые прекрасно подходят для овощей) в литровую банку для консервирования с широким горлом. Можете использовать толкушку, чтобы плотно набить банку и устранить воздушные карманы;

накройте банку листом капусты, подвернув края внутрь. Убедитесь, что овощи полностью покрыты соком сельдерея, а сок наполняет всю банку доверху, не оставляя пузырьков воздуха;

закройте банку крышкой и уберите в теплое, слегка влажное место на 24-96 часов, в зависимости от культивируемого продукта. Идеальный температурный диапазон – 20-22 градусов Цельсия; максимум – 25 градусов. Помните, что тепло убивает микробы!

готовые овощи храните в холодильнике, чтобы замедлить процесс ферментации.

Вот несколько советов Кэролайн о том, как хранить банки для оптимальной ферментации:

«Просто поставьте банки в [портативный] охладитель и НЕ ставьте его на пол (на полу, как правило, слишком холодно, из-за того, что от него поднимается тепло). Банки в охладителе заверните в старое полотенце и поставьте туда еще одну банку ГОРЯЧЕЙ воды, чтобы внутри было тепло. Меняйте банку с горячей водой, когда вы о ней вспомните, не зацикливаясь на этом. Можно поставить банки в кастрюлю или форму для выпечки, завернуть их в полотенце и поместить их в духовку (ВЫКЛЮЧЕННУЮ, конечно же) с включенным в ней светом. Тепло от лампочки будет согревать овощи. Еще один вариант – поставить столько банок, сколько поместится, в осушитель и установить его на минимальную температуру, но в большинство осушителей помещается не больше пары банок. Лучше готовить много банок за один раз из-за того, что приготовление овощей - трудоемкий процесс. Мне больше нравится охладитель или духовка. В них всегда получается».

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И последнее, но не менее важное: не поддавайтесь соблазну есть прямо из банки! Так в банку могут попасть организмы из вашего рта. Вместо этого возьмите чистую ложку, отберите столько, сколько собираетесь съесть, а затем, убедившись, что остальные овощи покрыты рассолом, закройте банку.

Вкусные культивируемые овощи: хитрости и советы

1.Минимум 80 процентов овощной смеси должна составлять капуста. Морковь, батат, свекла, репа и другие твердые корнеплоды также могут быть прекрасной основой ваших культивированных овощей, но они не так экономичны.

2. Из пяти-шести головок капусты среднего размера получится 10-14 литровых банок квашенных овощей.

3. Можете использовать красную или зеленую капусту, но убедитесь, что она плотная и тяжелая, с хорошо прилегающими листьями. Более легкие, рыхлые сорта превратятся в месиво, которое плохо квасится.

4. Добавьте другие овощи по своему вкусу, например, красный, желтый или оранжевый сладкий перец, американский орех, кабачки, укроп, петрушку, кудрявую капусту кале, листовую капусту, красную или желтую свеклу. Осторожно: не переборщите со сладким перцем, потому что его вкус может забить вкус остальных овощей. Один небольшой перец на 12-14 банок - уже много.

5. Используйте только ОРГАНИЧЕСКИЕ овощи!

6. Овощи кладите только очищенными, так как кожица может добавить горечи.

7. Добавляя ароматические растения, такие как лук, чеснок и имбирь, помните, что брожение увеличивает аромат в несколько раз, так что будьте осторожны и не перестарайтесь! Несколько зубчиков чеснока среднего размера вполне достаточно, чтобы мягкий вкус чеснока ощущался в десяти банках или даже больше.

8. Лук, как правило, ощущается очень сильно, независимо от того, насколько мало его положить, поэтому Кэролайн вообще не кладет его в свои смеси.

9. Добавляя травы, используйте только свежие органические и в небольших количествах. Вкус смеси придадут: базилик, шалфей, розмарин, тимьян и орегано.

10. Чтобы увеличить содержание минералов, витаминов и клетчатки добавьте морские овощи или морские водоросли. Можно добавить кусочки целых красных водорослей или использовать хлопья. Вакамэ и морскую пальму, которые не имеют никакого рыбного привкуса, необходимо предварительно замочить и порезать на кусочки нужного размера. А вот араме и хидзики имеют выраженный рыбный привкус.

11. Летом для 12-14 банок достаточно два пакетика закваски, а зимой вам понадобится три пакетика.

12. Летом овощи, как правило, готовы за три-четыре дня. Зимой может потребоваться до семи дней. Просто откройте банку и попробуйте. Когда вам понравится аромат и консистенция, уберите банки в холодильник.

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Все, что нужно для работы:

Правильные инструменты значительно облегчают весь процесс. Вам понадобятся всего лишь банки для консервирования и кухонный комбайн, чтобы нарезать большое количество овощей.

Старайтесь купить банки с широким горлом, потому что с ними намного легче работать. В такую банку легко проходит рука до самого низа, а плотно набить банку овощами очень важно, чтобы избежать воздушных карманов.

Кэролайн объясняет:«Нужно выдавить весь кислород, чтобы ваши культивируемые овощи или то, что вы культивируете, было анаэробным, то есть лишенным кислорода. Лучше всего это делать под водой или под жидкостью в банке. А широкое горло банки как раз даст вам возможность хорошенько прижать содержимое. Толкушка для картофеля отлично подойдет Таким образом, когда вы закроете банку, в ней будут прекрасные анаэробные условия для культивирования». опубликовано econet.ru