Как узнать свой идеальный вес по формуле Брока

Идеальный вес - понятие в достаточной мере условное, между тем существует множество формул для его вычисления. И сегодня мы поговорим о том, как вычислять идеальный вес по формуле Брока.

На наш взгляд, идеальный вес - понятие в достаточной мере условное, между тем существует множество формул для его вычисления. И сегодня мы поговорим о том, как вычислять идеальный вес по формуле Брока.

Но прежде, чем заняться непосредственно подсчетом правильных килограммов, давайте разберемся с типами телосложения, поскольку конституция человека тоже влияет на конечный результат формулы.

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Согласно классификации профессора В. М. Черноруцкого, которая традиционно используется в медицинской практике, различают три основных типа телосложения:

- астенический (длинная и тонкая шея, узкие плечи, плоская и узкая грудная клетка, длинные руки и ноги, вытянутое лицо, тонкий нос, мышцы развиты слабо, склонность к полноте минимальна);

- нормостенический (стройные ноги, тонкая талия, гармоничная фигура, обычно рост средний);

- гиперстенический (тяжелые и широкие кости, объемные плечи, широкая и короткая грудная клетка, чуть укороченные руки и ноги, рост, как правило, ниже среднего, высокая склонность к полноте).

Как определить свой тип телосложения?

Самый простой метод определения своего типа телосложения - это измерить запястье в самом узком месте.

Если результат у женщин:

- менее 14 см - вы обладаете астеническим телосложением;

- от 14 до 18 см - вы являетесь нормостеником;

- более 18 см - у вас гиперстеническое телосложение.

У мужчин немного другие цифры:

- менее 17 см – это астенический тип;

- от 17 до 20 см - нормостенический тип;

- более 20 см - гиперстенический тип.

Есть еще один способ выяснить свой тип телосложения - с помощью соотношения величины роста и длины ног.

Длина ног измеряется от бугра бедренной кости (напротив тазобедренного сустава) до пола. Их идеальная длина должна находиться в следующих пределах:

- астенический тип: ноги длиннее на 2-4 см половины роста;

- нормостенический тип: ноги длиннее на 4-6 см половины роста;

- гиперстенический тип: ноги длиннее на 6-9 см половины роста.

Идеальный вес по формуле Брока

А теперь вернемся к методу определения лишнего веса по формуле Брока, который звучит как «рост минус 100». Эта формула на сегодняшний день является наиболее простой и распространенной и была разработана в 1871 году французским хирургом и антропологом Полем Брока.

С поправками на рост она будет звучать так:

«рост минус 100» (если рост до 165 см),

«рост минус 105» (рост 166–175 см),

«рост минус 110» (рост более 175 см).

Вы спросите, причем здесь тип телосложения? Дело в том, что автор формулы делает уточнение:

- для астеников полученное значение идеального веса надо уменьшить на 10%;

- для гиперстеников - увеличить на 10%.

При нормостенической конституции тела ничего не прибавляется и не отнимается.

К примеру, у трех женщин одинакового роста - 165 см, но с разным телосложением, мы получим одинаковые 65 кг, отняв от их роста 100. Но вот конечный результат в зависимости от конституции их тела будет сильно отличаться:

- астенический тип - 65 кг - 10% = 58,5 кг

- гиперстенический тип - 65 кг + 10% = 71,5 кг

- нормостеничный тип - 65 кг

Помимо конституции тела, есть еще один параметр, который следует учитывать при расчете идеального веса по формуле Брока, – возраст. Но эту поправку делают не все. Многие специалисты считают показатель Брока наиболее верным для женщин 40-50 лет. Оптимальный же вес для девушек 20-30-ти лет, по их мнению, должен быть уменьшен на 10-12%, а для дам после 50-ти лет увеличен на 5-7% от результата, полученного по формуле.

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Вы можете вычислить свой идеальный вес, воспользовавшись приведенными здесь выкладками, чтобы выяснить, далеко ли вы до эталона и нужно ли вам сбрасывать лишние килограммы, а главное - в каком количестве. Однако поскольку ни одни такие расчеты не отражают индивидуальных особенностей человека и его здоровья, слепо верить полученным цифрам все-таки не стоит.

К примеру, идеальный вес по формуле Брока нет смысла вычислять бодибилдерам и спортсменам, тренировки которых связаны, в том числе с наращиванием мышечной массы, не подходит этот показатель для беременных женщин, а также для тех, кто моложе 18-ти лет.

Почти за полтора века, которые прошли с момента появления формулы Брока, наука давно шагнула вперед, и теперь для вычисления не идеального, но рекомендуемого веса используются современные технологии, в том числе биоимпедансный анализ состава тела. Он позволяет выяснить, каково в организме человека соотношение воды, жира, мышц. Исследование с точностью определяет избыток или недостаток массы тела. А специалисты уже на основе этих данных принимают решение о пересмотре рациона питания человека, увеличении его двигательной активности. опубликовано econet.ru

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