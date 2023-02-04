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Простой метод, который поможет отказаться от курения

Источник: vk.com 04 февраля 2023 6624
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Когда человек бросает курить, он испытывает достаточно сильный стресс, становится очень раздражительным, это замечают близкие люди, друзья, даже сотрудники на работе

Простой метод, который поможет отказаться от курения

Известно, что на ладонях, ступнях, ушных раковинах человека располагается бесчисленное множество рефлекторных точек, при надавливании на которые активизируются определенные способности организма, в том числе, к самовосстановлению. 

Рефлекторный массаж стоп поможет отказаться от курения

В данном случае рефлексотерапия имеет значимые преимущества, главное из которых – эффективность. Чтобы проводить подобные процедуры вам даже не нужно обращаться в медицинские клиники или к частным специалистам. Намного приятнее и результативнее делать это самостоятельно в домашней обстановке. Прежде, чем приступить к практике, прочтите литературу, в которой описаны основы китайского массажа. Она проста для понимания, ведь все, что требуется изучить – перечень рефлекторных зон, способы их активации. 

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Еще одно преимущество точечного массажа при борьбе с психической зависимостью от никотина – снятие стресса. В любом случае, когда человек бросает курить, он испытывает достаточно сильный стресс, становится очень раздражительным, это замечают близкие люди, друзья, даже сотрудники на работе. Если вы будете в таком случае практиковать точечный массаж, сможете быстро и результативно справиться не только с никотиновой зависимостью, но и с чрезмерной раздражительностью, доставляющей массу проблем.

Для лечения никотиновой зависимости необходимо обработать стимулирующими массажными движениями в указанном порядке следующие рефлекторные зоны: головного мозга и легких. 

Простой метод, который поможет отказаться от курения

Массаж необходимо проводить 2 раза в день — утром и вечером. 

Для наилучшего эффекта, рекомендуем разогреть стопу — принять теплую 5-ти минутную ванну для ног и провести разминочный массаж голени и стоп.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье курение стресс массаж

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