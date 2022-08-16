Хроническая боль: 6 триггеров

Хроническую боль вылечить непросто, ведь, несмотря на то, что в некоторых случаях она связана с травмой или заболеванием, во многих других случаях начальное событие, которое бы вызывало боль (например, травма спины, инфекции, артрит или рак), отсутствует.

В отдельных случаях боль сохраняется неделями, месяцами или годами, а причина так и не выясняется. Это, как правило, относится к боли в пояснице, головной боли или даже нейрогенной боли (ее еще называют невропатической) – то есть боли, возникающей в периферической или центральной нервной системе.

6 распространенных триггеров боли, которые могут вас удивить

Хроническая боль – основная причина утраты трудоспособности. Хроническая боль (особенно, боль в спине) – это ведущая причина утраты трудоспособности, которая значительно ухудшает качество жизни и производительность. С учетом медицинских расходов и экономических издержек (пособия по инвалидности и потере дохода, а также потеря производительности), затраты систему здравоохранения США на лечение боли составляют до 635 миллиардов долларов в год.

Это огромная цифра, как оценить те разрушения, которые возникают в жизни человека из-за хронической боли? Так, по данным исследования, проведенного Американским фондом борьбы с болью среди людей, страдающих от хронической боли:

59 процентов сообщили о том, что боль влияет на их общую радость от жизни;

77 процентов сообщили о чувстве депрессии;

70 процентов сообщили о проблемах с концентрацией внимания;

74 процента заявили, что боль влияет на их энергетический уровень;

86 процентов сообщили о неспособности высыпаться по ночам.

Кроме того, люди, страдающие хронической болью, не могут достичь полного потенциала карьерного роста, поскольку, по сообщениям работников, из-за боли они теряют в среднем почти пять часов продуктивного времени в неделю.

Почти в 20 процентах случаев, из-за боли они вынуждены брать больничный лист или вообще сменить место работы. Еще одна значительная часть людей (13 процентов) настолько ослаблена болью, что им нужна помощь в повседневной жизни.

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Не следует забывать о побочных эффектах болеутоляющих, которые многие считают единственным способом облегчить боль. В свидетельских показаниях в Конгрессе, данных Американским обществом врачей по инвазивному лечению боли, говорится, что американцы потребляют 80 процентов обезболивающих таблеток в мире, и как только вы начинаете их принимать, они запускают целый каскад реакций в организме, которые чрезвычайно трудно остановить.

Опиоидные болеутоляющие, такие как морфин, кодеин, оксикодон, гидрокодон и фентанил – это лекарства, которыми наиболее часто злоупотребляют. Эти препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести к замедлению дыхания и смерти, если их принимать слишком много, а, если к этому добавить еще и алкоголь, то риски усугубляются многократно.

Пожалуй, больше всего расстраивает тот факт, что более половины опрошенных Американским фондом борьбы с болью сказали, что не могут или почти не могут контролировать боль. Зачастую это происходит потому, что они даже не знают, что ее вызывает, не говоря уже о том, как ее эффективно лечить.

Прежде всего, я твердо верю, что вы должны быть благодарны за боль, ведь так организм дает понять, что ваш образ жизни может привести к инвалидности. Это, конечно же, не касается травм, но они составляют относительно небольшой процент причин хронической боли.

Знаете, какая болезнь лишает организм чувствительности к боли? Проказа. Люди с проказой, как правило, преждевременно умирают от серьезных инфекций, которыми они заражаются, когда не ощущают обратной связи от воздействия горячих или острых предметов извне.

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Если вы страдаете хронической болью, не связанной ни с какой очевидной причиной, взгляните на список триггеров ниже.

Зачастую, физическая боль может быть результатом основного заболевания, фактора образа жизни или эмоциональной травмы, которую вы не приняли во внимание:

1. Эмоциональная травма

Мало кому хочется услышать, что их боль имеет психологическое или эмоциональное происхождение, но тому есть довольно много доказательств. Согласно одной из теорий, эмоциональная травма (наряду с физической травмой и воздействием токсинов из окружающей среды) может стимулировать в центральной нервной системе молекулы, которые называются микроглия.

При стрессе эти молекулы высвобождают воспалительные химические вещества, что приводит к возникновению хронической боли и психических расстройств, таких как тревожность и депрессия. Д-р Джон Сарно, например, для лечения пациентов с сильными болями в пояснице использовал психосоматические методики и написал ряд книг по этой теме.

2. Обезболивающие препараты

Как ни странно, но препараты, которые большинство врачей назначают для лечения боли, в конечном итоге, могут еще больше усугубить боль всего за несколько месяцев их приема. Доктор Санджай Гупта, заместитель главного нейрохирурга в больнице Грейди Мемориал и главный медицинский корреспондент CNN, сообщает:

«...Всего после нескольких месяцев приема таблеток в организме начинают происходить изменения. Уменьшается эффективность лекарств и пациенты, как правило, сообщают, что, по сравнению с началом приема таблеток, теперь они уменьшают боль лишь на 30%. Еще большую озабоченность вызывает тот факт, что у подгруппы этих пациентов развивается состояние, известное как гипералгезия, то есть повышенная чувствительность к боли.

Как вы догадываетесь, все это создает ситуацию, когда человек начинает принимать все больше и больше таблеток. И даже если они уже не помогают, они продолжают снижать дыхательную активность организма».

3. Плохой сон

Плохой сон влияет практически на каждый аспект здоровья, и причина этого заключается в том, что циркадный ритм (цикл сна и бодрствования), по сути, «задает ритм» биологической активности на клеточном уровне. Кроме того, организм нуждается в глубоком сне, чтобы ткани могли расти и восстанавливаться, а это имеет решающее значение для облегчения боли.

4. Повышенная проницаемость кишечника

Изменение рациона питания имеет решающее значение для борьбы с болью, и это, в частности, обусловлено тем, как это влияет на здоровье кишечника. Вещества в зерновых, например, могут увеличить проницаемость кишечника (т.е. «синдром дырявой кишки»), вследствие чего непереваренные частицы пищи, бактерии и другие токсические вещества «вытекают» в кровь. Повышенная проницаемость кишечника может вызвать такие пищеварительные симптомы, как вздутие живота, метеоризм и спазмы, а также быть причиной многих других симптомов, включая воспаление и хроническую боль, или способствовать их возникновению.

5. Дефицит магния

Одной из многих функций магния является блокирование в мозгу рецепторов глутамата - нейромедиатора, способного стать причиной сверхчувствительность нейронов к боли. Это особенно важно, потому что, по оценкам, 80 процентов людей испытывают дефицит магния. Два основных фактора образа жизни, которые истощают запасы магния в организме – это стресс и рецептурные препараты, из-за которых пациенты с хронической болью особенно подвержены риску дефицита этого микроэлемента.

6. Болезнь Лайма

К одним из первых симптомов болезни Лайма относятся гриппоподобные состояния с лихорадкой, ознобом, головной болью, ригидностью затылочных мышц, ломотой и усталостью. Тем не менее, она часто приобретает хроническое течение, у некоторых людей – десятилетиями, в результате чего они страдают от болей в мышцах и суставах. Поскольку болезнь Лайма и все сопутствующие ей инфекции вызывают так много постоянных симптомов, она легко маскируется под такие расстройства, как рассеянный склероз, артрит, болезнь Паркинсона, синдром хронической усталости, фибромиалгия и многое другое.

Если вы страдаете от хронической боли, и не знаете, почему, стоит подумать о болезни Лайма, даже если вы считаете, что вас никогда не кусал клещ (это основной переносчик). Об укусе клеща помнят менее половины пациентов с этим заболеванием. Многие пациенты об этом не помнят, потому что укус клеща безболезненный – кожа как будто онемевает. В некоторых исследованиях указывается, что всего 15 процентов пациентов замечают укус. Так что, если вы не помните, чтобы вас кусал клещ, это все равно не исключает возможности болезни Лайма.

Большинство врачей понятия не имеют, как лечить хроническую боль

Исследования показывают: семь из 10 считают, что изучение и лечение боли должно быть одним основных приоритетов медицинского сообщества. Но вместо этого, эти вопросы едва упоминаются. Исследование «APPEAL», посвященное изучению и повышению осведомленности о боли, в ходе которого были опрошены студенты старших курсов медицинских школ Европы, показало, что даже в шестилетнюю программу обучения включены обязательные курсы о боли, на них отводится всего 12 академических часов – или 0,2 процента. Кроме того, в большинстве медицинских вузов курсы по боли фактически не входят в число обязательных для всех студентов.

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Это означает, что 12 часов изучения боли – это самый лучший вариант. А в 82 процентах медицинских школ, в которых эти курсы не обязательны, студенты могут получать еще меньше... или совсем не изучать боль. Хотя исследование «APPEAL» и было проведено в Европе, оно отображает аналогичную тенденцию в США и Канаде, установленные отдельным исследованием, опубликованном в «Вестнике боли».

В большинстве медицинских учебных учреждений боль изучают в рамках общеобразовательных курсов. Обязательный курс о боли читается менее, чем в четырех процентах школ, а во многих школах специальных курсов вообще не предлагают. Когда врачи не знают, как эффективно лечить хронические боли, они прибегают к единственному известному им способу: рецептурные препараты, которые никак не подействуют на основную причину боли. Не говоря уже о немедикаментозных способах лечения боли, которым можете помочь и вы, с помощью надлежащих стратегий образа жизни. К вариантам немедикаментозного лечения относятся:

Мануальная терапия или остеопатическая коррекция: по данным исследования, опубликованного в «Анналах внутренней медицины», профинансированного Национальным институтом здравоохранения, за 12 недель лечения пациенты с болями в области шеи, которые лечились с помощью мануальной терапии и/или физических упражнений, в два раза чаще избавлялись от боли, чем пациенты, которые получали медикаментозную терапию.

Массаж: массаж высвобождает эндорфины, которые вызывают расслабление, уменьшают боль и снижают уровень гормонов стресса, таких как кортизол и норадреналин, обращая вспять разрушительное действие стресса путем замедления частоты сердечных сокращений, дыхания и обмена веществ, а также снижает повышенное артериальное давление.

Иглоукалывание: исследователи пришли к выводу, что иглоукалывание определенным образом уменьшает хронические боли, например, боли в спине и головные боли, в большей степени, чем стандартное лечение боли.

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Физиотерапия. Может быть весьма эффективным средством для реабилитации боли.

Заново научиться правильной осанке: метод Гокхейл устраняет основную причину физической боли, зачастую вызванной неправильной осанкой. Этот метод научит вас вернуть изначальное положение, предназначенное для того, чтобы ваше тело могло стоять, сидеть и двигаться. Еще можно попробовать фундаментальный тренинг – метод, разработанный д-ром Эриком Гудменом, чтобы вылечить свою собственную хроническую боль в пояснице. Задача упражнений - помочь укрепить корпус и научить двигаться так, как задумано природой.

4 изменения рациона питания для тех, кто страдает от боли

1.Начните принимать высококачественные омега-3 жиры животного происхождения, например, масло криля. Омега-3 являются предшественниками медиаторов воспаления – простагландинов. (По сути, именно так и действуют противовоспалительные обезболивающие: они положительно влияют на простагландины.) Омега-3 жирные кислоты ЭПК и ДГК, содержащиеся в масле криля, как установлено многими клиническими исследованиями и исследованиями на животных, обладают противовоспалительными свойствами, которые полезны для облегчения боли.

2.Уменьшите потребление большинства обработанных продуктов, так как они не только содержат сахар и добавки, но и перегружены омега-6 жирами, которые нарушают хрупкое соотношение омега-3:6, способствуя воспалению – ключевому фактору большинства видов боли.

3.Откажитесь или радикально сократите большинство зерновых и сахара (особенно фруктозы) в своем рационе. Избегая зерновых и сахара, вы снизите уровень инсулина и лептина. Повышенные уровни инсулина и лептина – одни из самых сильных стимуляторов воспалительных простагландинов. Именно поэтому отказ от сахара и зерновых так важен, чтобы справиться с болью.

4.Оптимизация выработки витамина D путем регулярного соответствующего пребывания на солнце – с помощью множества различных механизмов это помогает уменьшить боль и удовлетворить аппетит организма к регулярному воздействию солнечного света.

Попробуйте обезболивающие от матушки-природы:

Имбирь: эта трава обладает противовоспалительными, обезболивающими и успокаивающими желудок свойствами. Свежий имбирь хорошо действует, если заварить его в кипятке и пить, как чай, или добавить тертым в овощной сок.

Куркумин: куркумин – это основное терапевтическое соединение, найденное в специи куркуме. В исследовании пациентов с остеоартритом, у тех, кто добавил всего 200 мг куркумина в день в свой план лечения, уменьшилась боль и улучшилась подвижность. Более 50 клинических исследований доказали, что куркумин обладает сильным противовоспалительным действием, а четыре исследования продемонстрировали, что он уменьшает нежелательные побочные эффекты «Тайленола».

Босвеллия: также известная под названиями «босвеллин» или «индийский ладан». Тысячелетиями эта трава ценится своими мощными противовоспалительными свойствами. Это одно из моих любимых средств, ведь я видел, как хорошо она помогает многим пациентам с ревматоидным артритом.

Бромелайн: этот фермент переваривания белка, обнаруженный в ананасах, является естественным противовоспалительным средством. Его можно принимать в виде добавок, а можно просто есть свежий ананас. Имейте в виду, что большая часть бромелайна находится в сердцевине, поэтому старайтесь оставлять немного мягкой сердцевины нетронутой, когда вы едите этот фрукт.

Цетил миристолеат (ЦMO): это масло, которое содержится в рыбе и сливочном масле, действует, как смазка для суставов и противовоспалительное средство. Я сам наносил его местно, чтобы облегчить сухожильный ганглий и несколько раздражающий туннельный синдром кисти, который дает о себе знать всякий раз, когда я слишком долго печатаю на не-эргономичной клавиатуре.

Масло примулы вечерней, черной смородины и бурачника: в них содержится жирная гамма-линоленовая кислота (ГЛК), полезна для лечения боли в суставах.

Мазь с кайенским перцем или капсаициновая мазь. Эту специю получают из сушеного острого перца. Она облегчает боль, истощая запасы в организме вещества Р – химического компонента нервных клеток, которые передают сигналы боли в мозг. опубликовано econet.ru Эту специю получают из сушеного острого перца. Она облегчает боль, истощая запасы в организме вещества Р – химического компонента нервных клеток, которые передают сигналы боли в мозг.

Д-р Джозеф Меркола

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