Гарвардский степ–тест: узнайте вашу выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем

С его помощью количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы...
При Гарвардском степ–тесте физическая нагрузка задается в виде восхождений на ступеньку.
Задание
В течение 3 минут поднимайтесь и опускайтесь на ступеньки, так чтобы за 1 минуту Вы совершили 24 подъема.
|
Возраст
|
Уровень выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем
(число сердечных сокращений в 1 минуту)
|
очень высокий
|
высокий
|
средний
|
низкий
|
очень низкий
Женщины
|
10–19
|
Меньше 82
|
82–90
|
92–96
|
98–102
|
Больше 102
|
20–29
|
Меньше 82
|
82–86
|
88–92
|
94–98
|
Больше 98
|
30–39
|
Меньше 82
|
82–88
|
90–94
|
96–98
|
Больше 98
|
40–49
|
Меньше 82
|
82–86
|
88–96
|
98–102
|
Больше 102
|
Старше 50
|
Меньше 86
|
86–92
|
94–98
|
100–104
|
Больше 104
Мужчины
|
10–19
|
Меньше 72
|
72–76
|
78–82
|
84–88
|
Больше 88
|
20–29
|
Меньше 72
|
72–78
|
80–84
|
86–92
|
Больше 92
|
30–39
|
Меньше 76
|
76–80
|
82–86
|
88–92
|
Больше 92
|
40–49
|
Меньше 78
|
78–82
|
84–88
|
90–94
|
Больше 94
|
Старше 50
|
Меньше 80
|
80–84
|
86–90
|
92–96
|
Больше 96
Методика выполнения
1. Поднимитесь на ступеньку или скамью высотой 20 см и снова опуститесь на пол (начинать упражнение можно с любой ноги).
Поднимайтесь на ступеньку и опускайтесь на пол 3 минуты подряд, совершая за 1 минуту 24 подъема, то есть «преодолевая» за 5 секунд примерно «2 ступеньки».
(Такой ритм Вам поможет выдержать метроном.)
2. Ровно через 3 минуты остановитесь и сразу же сядьте на стул.3. Ровно через 1 минуту после завершения теста сосчитайте пульс за 30 секунд и умножьте полученное число на 2, чтобы определить частоту пульса (за 1 минуту).
4. С помощью таблицы «Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем» произведите оценку полученного показателя. Если подниматься на ступеньку в течение 3 минут Вам не по силам, считайте, что Ваша сердечно-дыхательная выносливость находится на очень низком уровне.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
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