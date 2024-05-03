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Гарвардский степ–тест: узнайте вашу выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем

Источник: pharmacognosy.com.ua 03 мая 2024 6660
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С его помощью количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы...

Гарвардский степ–тест: узнайте вашу выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем
Тест разработан в Гарвардском университете в США в 1942 г. С его помощью количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы.

При Гарвардском степ–тесте физическая нагрузка задается в виде восхождений на ступеньку.

Задание 

В течение 3 минут поднимайтесь и опускайтесь на ступеньки, так чтобы за 1 минуту Вы совершили 24 подъема.

Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем

Возраст

Уровень выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем

(число сердечных сокращений в 1 минуту)

очень высокий

высокий

средний

низкий

очень низкий

Женщины

10–19

Меньше 82

82–90

92–96

98–102

Больше 102

20–29

Меньше 82

82–86

88–92

94–98

Больше 98

30–39

Меньше 82

82–88

90–94

96–98

Больше 98

40–49

Меньше 82

82–86

88–96

98–102

Больше 102

Старше 50

Меньше 86

86–92

94–98

100–104

Больше 104

Мужчины

10–19

Меньше 72

72–76

78–82

84–88

Больше 88

20–29

Меньше 72

72–78

80–84

86–92

Больше 92

30–39

Меньше 76

76–80

82–86

88–92

Больше 92

40–49

Меньше 78

78–82

84–88

90–94

Больше 94

Старше 50

Меньше 80

80–84

86–90

92–96

Больше 96

Методика выполнения

1. Поднимитесь на ступеньку или скамью высотой 20 см и снова опуститесь на пол (начинать упражнение можно с любой ноги).

Поднимайтесь на ступеньку и опускайтесь на пол 3 минуты подряд, совершая за 1 минуту 24 подъема, то есть «преодолевая» за 5 секунд примерно «2 ступеньки».

(Такой ритм Вам поможет выдержать метроном.)

Каждое восхождение и спуск слагается из 4 двигательных компонентов:
  • 1 – подъем одной ноги на ступеньку,
  • 2 – испытуемый встает на ступеньку двумя ногами, принимая вертикальное положение,
  • 3 – опускает на пол ногу, с которой начал восхождение,
  • 4 – опускает другую ногу на пол.

2. Ровно через 3 минуты остановитесь и сразу же сядьте на стул.3. Ровно через 1 минуту после завершения теста сосчитайте пульс за 30 секунд и умножьте полученное число на 2, чтобы определить частоту пульса (за 1 минуту).

4. С помощью таблицы «Выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем» произведите оценку полученного показателя. Если подниматься на ступеньку в течение 3 минут Вам не по силам, считайте, что Ваша сердечно-дыхательная выносливость находится на очень низком уровне. 

Результаты: цифры в таблице соответствуют числу сердечных сокращений в минуту (пульс следует измерять через 1 минуту после выполнения теста).опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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