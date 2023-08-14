Это упражнение Ниши Кацудзо быстро очищает энергию, улучшает пищеварение и аппетит, лечит желудок и кишечник.

Это упражнение Ниши Кацудзо быстро очищает энергию, улучшает пищеварение и аппетит, лечит желудок и кишечник.

1. Исходное положение: сядьте в удобную для вас позу.

2. Закройте правую ноздрю большим пальцем правой руки и очень медленно вдохните через левую ноздрю. Затем закройте и левую ноздрю сомкнутыми подушечками мизинца и безымянного пальца правой руки. Задерживайте воздух так долго, как сможете, пока это не причиняет вам больших неудобств. Следите, чтобы во время задержки дыхания легкие остановили свое движение.

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3. Теперь отпустите большой палец и очень медленно выдохните.

4. Вдохните через правую ноздрю, закройте ее большим пальцем и снова задержите дыхание. Затем отпустите безымянный палец и мизинец от левой ноздри и медленно выдохните через левую ноздрю.

Сделайте 10 таких упражнений утром и 10 вечером. Со следующего дня увеличьте количество упражнений на одно, и так до 20, а по желанию и больше. При вдохе представляйте себе, что в вас входит здоровье, любовь, радость, при выдохе представляйте, как из вас выходит зло, болезнь и все прочие плохие качества. опубликовано econet

©Ниши Кацудзо, из книги "Система Здоровья Кацудзо Ниши"

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