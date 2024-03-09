Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного
Наверняка вы чувствовали мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидели со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.
Однако если вы постоянно чувствуете мурашки в руках и ногах - нужно обратить внимание на свое здоровье.
Наиболее распространенные причины этого явления:
Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине. Хотя это не является серьезной проблемой - это может вызывать покалывание в руках и ногах. Вы можете испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как затекают плечи.
Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.
Важно не пытаться решить проблему самостоятельно. Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.
Мурашки в обеих руках и ногах могут быть связаны с недостатком витамина B12 в организме. Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.
Могут быть следующие симптомы:
Внесите коррективы в диету, увелив в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.
Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, включите в свою диету следующие продукты:
Проводите много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.
Что можно сделать:
Если вы страдаете от диабета, предиабета или невосприимчивости инсулина, следите за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.
Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии.
Рекомендуется:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
При нарушении работы щитовидной железы вы можете чувствовать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.
Если присутствуют эти симптомы - обратитесь к врачу и сдайте кровь на анализ, как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.
Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами.
Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):
Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий