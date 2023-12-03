Это техника осознанного энергетического дыхания. В названии техники обозначен и ее результат — родиться заново
Вы часто чувствуете себя разбитой и усталой? Вам нужна методика быстрого пополнения сил и избавления от свалившихся негативных эмоций?
Тогда используйте энергетическое дыхание или ребефинг — это для вас!
Ребефинг – это изобретение Леонарда Орра, автора книги-сенсации «Бросьте привычку умирать».
Это техника осознанного энергетического дыхания. В названии техники обозначен и ее результат:
Rebirthing – родиться заново.
В современной практике целительства ребефинг – возможно, наиболее ценная способность самовосстановления, которой люди могут обучаться.
мы не можем быть больными и расслабленными одновременно
(и это так верно, что поспорить с этим попросту не получится).
Поэтому релаксация (произвольное и целевое расслабление) – это главный целитель.
Стимулирует релаксацию осознанное дыхание (это такое, когда мы не просто дышим, а следим за тем, как именно мы дышим) – следовательно, главным ресурсом в восстановлении и укреплении здоровья является именно дыхание.
И еще раз: научитесь концентрироваться на дыхании – сможете управлять своим здоровьем.
Однажды освоенная, эта способность уже не оставляет человека, и позволяет ему управлять собственным телом (как внутренними процессами, так и внешним видом) в полной мере произвольно – то есть по сознательному намерению.
Эффективность ребефинга подтверждена десятилетиями практики многих тысяч людей – и эта эффективность неоспорима: люди не только ликвидируют в себе сбои, вызванные болезнями (зачастую считающиеся неизлечимыми), но и обретают ту самую радость, которую принято называть внутренней свободой.
Ребефинг в классическом виде – это техника, выполняемая под контролем специалиста, и именно в таком режиме ребефинг и практиковался.
Однако со временем стало ясно, что тот экстрим, который заложен в классическую схему, если и необходим, то только в случаях критических – только когда люди находятся в опасном психофизическом состоянии и нуждаются в радикальных мерах.
Именно поэтому родились на свет техники, которые, учитывая главный принцип ребефинга – осознанность дыхания, – стали методами для самостоятельного применения.
Я предлагаю вам две схемы применения метода:
Ежедневный сценарий называется малый круг дыхания.
Техника невероятно простая. И в той же степени эффективная. Эффект вы почувствуете уже после первого подхода.
Малый круг дыхания обеспечивается попеременным дыханием левой и правой ноздрей.
Прикладывайте поочередно указательные пальцы сначала к правой, затем к левой ноздре. Таким образом перекрывается доступ воздуха.
Затем поступайте следующим образом:
1. Вдохните через левую ноздрю, а выдохните через правую.
2. Затем сделайте вдох через правую ноздрю, а выдох через левую.
3. Сделайте вдох левой ноздрей, а выдохните правой.
Понятен подход?
Первый вдох – выравнивающий, а потом дышите циклами: выдох – и этой же ноздрей вдох, другой ноздрей выдох, и через нее же вдох.
И так далее.
Малый круг дыхания – это 9 циклов.
Стремитесь к тому, чтобы дыхание было как можно более протяженным, и пусть вас не останавливает легкое головокружение – это признак очищения сосудов головного мозга.
Как пишет Орр, одного этого упражнения хватает, чтобы в организме поддерживался постоянный поток жизненной энергии, необходимый для бессмертия, если только этому упражнению ежедневно уделять внимание.
По мнению Орра, это упражнение помогает очистить нади – особые органы, которые расположены в носу, и которые осуществляют направление энергии ко всем органам тела.
Как пишет Орр, при выполнении этого упражнения в течение трех месяцев от трех до девяти раз в день, вы сами ощутите, как очистятся эти внутренние органы ваших ноздрей (нади).
Выполняйте это несложное дыхательное упражнение - и вы продлите свою жизнь.
А выполнять его можно везде: по дороге на работу (пешком или на транспорте, стоя в пробке или перед светофором), когда вы отдыхаете после приема пищи и т.д.
Просто поверьте в него - несмотря на его простоту, оно крайне эффективно!опубликовано econet
Автор Галина Аполонская
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
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