Используемая для его приготовления куркума содержит активное вещество куркумин, который является мощным антиоксидантом, успокоительным и мочегонным. Эти свойства делают куркумин эффективным средством лечения воспалений
Ннапиток из куркумы и миндального молока часто называют «золотым молоком». Это хорошо проверенное временем средство издавна используют для лечения заболеваний суставов и мускулатуры. Этот вкусный напиток не только позволит успокоить боли, вызванные воспалительными процессами, но и наполнит организм энергией. Он содержит углеводы, белки и полезные жиры.
Также этот напиток пойдёт на пользу иммунитету. Он укрепит защитные силы организма, в результате чего ему станет легче противостоять атакам болезнетворных микроорганизмов.
Используемая для его приготовления куркума содержит активное вещество куркумин, который является мощным антиоксидантом, успокоительным и мочегонным. Эти свойства делают куркумин эффективным средством лечения воспалений.
Куркума — целебный корень, широко используемый в альтернативной медицине. Существует большое количество натуральных средств, ингредиентом которых является куркума.
Высокая концентрация куркумина делает эту специю натуральным обезболивающим средством, которое помогает справиться с неприятными симптомами заболеваний мускулатуры и артрита.
Также куркума предохраняет нас от вреда, наносимого нашему организму свободными радикалами. Благодаря ей активность свободных радикалов ограничивается и нам удаётся избежать повреждений клеток нашего тела.
Куркума содержит такие полезные микроэлементы, как:
Миндальное молоко прославилось во всем мире как альтернатива коровьему молоку. В отличие от него, миндальное молоко не содержит лактозы.
Это растительное молоко включает небольшое количество калорий, в нем отсутствуют консерванты, глютен и холестерол.
Регулярное употребление миндального молока позволяет снизить уровень холестерина в крови, улучшает кровоснабжение клеток нашего тела, а также стимулирует выведение жидкости. Это является хорошей профилактикой воспалительных процессов.
Ингридиенты:
3 стакана миндального молока (600 мл.)
3 столовых ложки порошка куркумы (30 г.)
1 чайная ложка корицы (5 г.)
1 столовая ложка пчелиного мёда (25 г.)
Приготовление:
Перемешайте с помощью блендера молоко с куркумой, корицей и медом.
Пейте по стакану такого напитка каждое утро. При желании можно выпить второй стакан коктейля днём.
Рекомендуется пить напиток при появлении симптомов воспаления или в качестве дополнения к обычной диете. опубликовано econet
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