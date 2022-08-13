Отказ от сладкого и мучного поможет сохранить не только хорошую фигуру, но и здравый ум в преклонном возрасте.

Болезнь Альцгеймера — самая распространённая форма деменции (старческого слабоумия).

Согласно статистическим данным, этим нейродегенеративным заболеванием страдает 11% американцев старше 65 лет (каждый девятый) и 32% американцев старше 85 лет (каждый третий!). Общее количество больных Альцгеймером в США оценивают в 5,2 миллиона, в мире — около 44 миллионов. В России со статистикой всё обстоит сложнее. Согласно данным за 2006 год, в России было продиагностировано 1,06 млн больных деменцией.

Но большинство случаев болезни Альцгеймера списывают на естественные возрастные изменения («склероз», «маразм», «старческие причуды» и т.д.) и по некоторым оценкам порядка 90% российских случаев заболевания Альцгеймером не продиагностировано.

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Альцгеймер — это не только смертельное заболевание (средняя продолжительность жизни после выявления первых симптомов — 7-8 лет), но и одна из самых дорогостоящих для общества болезней, накладывающая огромную финансовую нагрузку на органы здравоохранения в разных странах. В США прямые затраты на уход за больными Альцгеймером составили в 2014 году 214 миллиардов долларов. Но с учётом неформального и неоплачиваемого ухода за больными их родными и близкими общий ущерб для экономики может быть вдвое больше. Если проблема болезни Альцгеймера не будет решена, то по прогнозам на 2050 год это заболевание будет стоить американской экономике 1,5 триллиона долларов.

Связь болезни Альцгеймера с диабетом 2 типа, ожирением и прочими метаболическими расстройствами неоднократно отмечалась многочисленными исследованиями, и болезнь Альцгеймера даже иногда называют «диабетом мозга». Тем не менее, характер и причины связи вызывали много споров и были не до конца ясны, потому что заболевание обнаруживают и при избытке, и при недостатке инсулина.

Профессор Мелисса Шиллинг из Университета Нью-Йорка провела детальный интегрированный анализ исследований связи диабета с болезнью Альцгеймера с целью «распутать клубок» противоречивых данных о роли инсулина. Результаты её исследования были недавно опубликованы в Journal of Alzheimer’s Decease.

Согласно Мелиссе Шиллинг, ключевую роль в предотвращении и в возникновении болезни Альцгеймера играет специальный инсулино-разрушающий фермент IDE. Основная функция этого фермента — регулирование уровня инсулина в организме, т.к. IDE способен убирать «лишний» инсулин. Но этот же фермент способен разрушать и молекулы бета-амилоида — особого белка, из которого состоят бляшки в поражённом болезнью Альцгеймера мозге. По сути, этот фермент — естественная защита мозга от вредоносных веществ, ведущих к заболеванию, а значит — любые дисфункции, связанные с этим ферментом, могут значительно повышать риск возникновения болезни Альцгеймера.

Так, при хроническом недостатке инсулина (например, при отсутствии адекватного лечения диабета 1 типа), организм вырабатывает недостаточно IDE, что может вести к накоплению в мозге бета-амилоида и других вредоносных протеинов.

Но диабет 1 типа встречается относительно редко и при отсутствии лечения (т.е. инъекций инсулина) у больных немного шансов дожить до возраста, в котором развивается деменция. Гораздо более распространённой является обратная ситуация — так называемая гиперинсулинемия, т.е. выработка организмом избыточного объёма инсулина.

Гиперинсулинемия возникает обычно при преддиабете, ожирении и ранних стадиях диабета 2 типа. Повышение выработки инсулина ведёт к повышению и уровня IDE, но в какой-то момент избыток инсулина становится настолько значительным, что он превосходит возможности IDE по его сдерживанию. А т.к. «борьба» с инсулином — первичная функция IDE, то практически весь вырабатываемый организмом фермент тратится на выполнение этой задачи. На защиту мозга от бета-амилоида IDE уже не хватает, а это значит, что риск возникновения болезни Альцгеймера резко повышается.

Правильное понимание связи инсулина, IDE и болезни Альцгеймера помогает понять, почему для одних пациентов введение инсулина извне может быть эффективным лекарством, а для других — наоборот, приведёт лишь к серьёзному ухудшению состояния. Но главное, что понимание этих механизмов открывает путь к значительному снижению риска возникновения заболевания.

«Если мы сможем распространить эту информацию и больше людей будет проверяться на гиперинсулинемию и лечиться от неё, это приведёт к значительному снижению заболеваемости болезнью Альцгеймера, а также других связанных с диабетом осложнений,» — говорит профессор Шиллинг. — «Каждый должен проходить тестирование — рано и часто, предпочтительно в виде анализа HbА1С (анализа на гликированный гемоглобин), не требующего предварительного голодания. Прежде всего должны тестироваться пациенты с признаками деменции — некоторые исследования показывают, что лечение гиперинсулинемии может затормозить или даже обратить вспять болезнь Альцгеймера».

Массовое тестирование населения на признаки инсулинорезистентности действительно является очень серьёзной, но и очень перспективной задачей, т.к. оно позволяет ещё на ранних стадиях обнаруживать признаки приближающегося диабета и ставить диагноз тем больным, которые даже не в курсе того, что страдают серьёзнейшим заболеванием. Очень часто болезнь может достаточно долго протекать без симптомов и выявить её без анализов невозможно.

Согласно Центру по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в США диабетом страдает 9% населения, или 29 миллионов человек. Из них 8 миллионов человек (28% от всех больных) непродиагностированы. Кроме того, ещё 86 миллионов американцев страдают инсулинорезистентностью, что является причиной гиперинсулинемии.

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В России диабетом и преддиабетом страдает примерно четверть населения, однако примерно половина больных сахарным диабетом даже не знает о своём диагнозе. При этом, сама процедура тестирования очень несложная и недорогая, а анализы можно сдать практически в любой районной поликлинике.

Что касается борьбы с инсулинорезистентностью и гиперинсулинемией, а также профилактики этих патологий, то тут всё обстоит довольно просто. В большинстве случаев ключ к успеху — модификация диеты и серьёзное ограничение потребления продуктов, способствующих усиленной выработке инсулина — т.е. углеводов. Как показывают последние исследования, отказ от сладкого и мучного поможет сохранить не только хорошую фигуру, но и здравый ум в преклонном возрасте.опубликовано econet.ru

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