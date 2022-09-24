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Маска релаксации: упражнение, которое поможет расслабиться и уснуть

Источник: vk.com 24 сентября 2022 6150
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Не расслабив эти мышцы, невозможно достичь полного расслабления.

Маска релаксации: упражнение, которое поможет расслабиться и уснуть

Релаксация – это непроизвольное или произвольное состояние покоя, которое связано с частичным или полным мышечным расслаблением. Расслабление может быть направленным после больших физических нагрузок или переживаний, а может быть непроизвольным, например, отход ко сну. Существует множество различных техник, методов и приёмов расслабления. Есть группа мышц, которые оказывают воздействие на головной мозг, к ним относятся жевательные и мимические мышцы. Поэтому, не расслабив эти мышцы, невозможно достичь полного расслабления. Чтобы научиться расслаблять эти группы мышц можно использовать это упражнение. 

Упражнение «Маска релаксации»

1. Необходимо закрыть глаза, расслабить жевательные мышцы, при этом беззвучно произнести звук «ы».

2. Расслабьте язык, при помощи беззвучного слога «тэ». Нужно побыть в этом состоянии несколько минут, почувствовав, как по всему телу проходит расслабление.

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Маска релаксации: упражнение, которое поможет расслабиться и уснуть

3. Если упражнение длилось менее 10 минут, необходимо сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, потянуться всем телом и открыть глаза. 

Спокойного сна! опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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