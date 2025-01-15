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Упражнения при неврите наружного кожного нерва бедра

Источник: vk.com 15 января 2025 6522
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Надевая узкие брюки, вы можете спровоцировать неврит наружного кожного нерва бедра.

Упражнения при неврите наружного кожного нерва бедра

Врачи заявляют, что ношение узких джинсов может быть опасным для здоровья. 

Надевая узкие брюки, вы можете спровоцировать синдром Бернарда-Рота или неврит наружного кожного нерва бедра. Он развивается, когда сдавливается один из нервов, проходящих по внешней части бедра. В итоге человек ощущает онемение, боли и покалывание. По мнению врачей, ситуацию усугубляют высокие каблуки, которые в сочетании с узкими джинсами оказывают еще больше давление на нервы.

Упражнения выполняются лёжа.

1. Сгибайте поочередно ноги в коленных суставах, скользя пятками по коврику. Коленные суставы разгибайте полностью. Повторить 8–10 раз.

2. Поверните ноги внутрь и вернитесь в исходную позицию. Повторить 8 раз.

3. Руки положите на пояс. Ноги разведите в стороны, скользя пятками полу, вернитесь в исходное положение. Повторить 8 раз.

4. Лягте на живот. Руки положите на таз, пальцы сжать в замок. Поднимите голову и плечи и удерживайте их в таком положении 2 секунды. Вернитесь в исходное положение. Резко не прогибайтесь! Повторить 6 раз.

5. Лежа на животе, держите руки, сцепленные в замок на ягодицах, и поднимайте по очереди прямые ноги. Повторить 6 раз.

6. Лягте на животе, приподнимите верхнюю часть туловища и сделайте несколько плавательных движений руками, разводя их в стороны. Повторить 6 раз.

7. Лягте на здоровый бок, положите голову на согнутую в локте руку. Поднимите больную ногу вверх. Опустите ногу, расслабьте мышцы. Повторить 8 раз.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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