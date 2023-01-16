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Молибден: качественная детоксикация организма

Источник: pharmacognosy.com.ua 16 января 2023 6376
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В организме человека молибден действует в составе ферментов, ответственных за детоксикацию организма.

Молибден: качественная детоксикация организма

В организме человека молибден:

  • действует как кофактор в составе ферментов, ответственных за детоксикацию организма,
  • оказывает влияние на использование запасов железа в организме,
  • активирует обмен серосодержащих аминокислот, важных для работы нервной системы и мозга,
  • способствует удержанию фтора в организме, укрепляя эмаль зубов и оберегая их от разрушения.     

Суточная потребность организма человека – 75–250 мкг, у лиц старше 75 лет – 200 мкг. Некоторые авторы считают, что ежедневная потребность в молибдене – около 0,3–0,4 мг.

Молибден из пищевых продуктов и в форме растворимых комплексов легко абсорбируется. У людей всасывается 25–80% молибдена, поступающего с пищей. Абсорбция происходит в желудке и по всей тонкой кишке, в большей степени в ее проксимальном отделе, чем в дистальном. На всасывание молибдена значительно влияют взаимодействия между молибденом и различными диетическими формами серы.

Затем около 80% молибдена, поступившего в кровь, связывается с белками (прежде всего, с альбумином) и транспортируется по всему организму.

В крови молибден распределяется равномерно между форменными элементами и плазмой.

Большая часть молибдена быстро попадает в почки и выводится ими.

Экскреция является главным механизмом его гомеостатического регулирования.

Существенные количества этого элемента экскретируются с желчью.

Накопления молибдена в организме млекопитающих не происходит.

Органы, содержащие высокие количества молибдена, – печень и почки.

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Биологическая роль в организме человека

Физиологическое значение молибдена для организма животных и человека было впервые показано в 1953 г., с открытием влияния этого элемента на активность фермента ксантиноксидазы, отвечающей за пуриновый обмен (ксантиноксидаза способствует превращению пуринов в мочевую кислоту).

Молибден способствует более эффективной работе антиоксидантов, в частности витамина С.

Он является важным компонентом системы тканевого дыхания. Усиливает синтез аминокислот, улучшает накопление азота.

Молибден входит в состав ряда ферментов (альдегидоксидазы, сульфитоксидазы, ксантиноксидазы и др.), выполняющих важные физиологические функции, в частности, регулирующих обмен мочевой кислоты.

Молибденоэнзимы катализируют гидроксилирование различных субстратов: 

  • альдегидоксидаза окисляет и нейтрализует различные пиримидины, пурины, птеридины;
  • ксантиноксидаза катализирует превращение гипоксантина в ксантины, а ксантинов – в мочевую кислоту (при повышенной активности ксантиноксидазы в крови накапливается избыточное количество мочевой кислоты, что приводит к подагре); 
  • сульфитоксидаза катализирует превращение сульфита в сульфат.

Недостаточность молибдена в организме сопровождается уменьшением содержания в тканях ксантиноксидазы. При недостаточности молибдена страдают анаболические процессы, наблюдается ослабление иммунной системы. Тиомолибдат аммония (растворимая соль молибдена) является антагонистом меди и нарушает ее утилизацию в организме. Есть сведения, что молибден играет важную роль в процессе включения фтора в зубную эмаль, а также в стимуляции гемопоэза.

Синергисты и антагонисты молибдена

Считают, что вольфрамсвинец и натрий действуют как антагонисты молибдена и вызывают его дефицит в организме.

Сульфат меди усиливает выделение молибдена с желчью.

Тиомолибдат аммония является антагонистом меди и нарушает ее утилизацию в организме.

Дефицит меди и железа способствует увеличению содержания молибдена в организме.

Признаки недостаточности молибдена:

  • повышенная возбудимость,
  • раздражительность,
  • нарушение зрительной («темновой») адаптации,
  • «куриная слепота»,
  • нарушение ритма сердечных сокращений (тахикардия),
  • повышение риска развития рака пищевода,
  • снижение активности ферментов, содержащих молибден.

 

При недостаточности в организме молибдена (или избытка вольфрама) нарушается способность окисления ксантина до мочевой кислоты, тормозится катаболизм метионина, уменьшается экскреция мочевой кислоты и неорганических сульфатов, снижается скорость роста, образуются ксантиновые камни в почках.

Дефицит молибдена может привести к снижению расщепления целлюлозы и чрезмерному накоплению меди в организме, вплоть до медной интоксикации.

Все эти явления могут быть устранены при добавлении молибдена в рацион.

Дефицит молибдена возможен у людей, получающих полное парентеральное питание или подверженных стрессу (увеличенная потребность в сульфитоксидазе).

У пациентов, получающих длительное полное парентеральное питание, описан синдром «приобретенного дефицита молибдена»:

  • гиперметионинемия,
  • гипоурикемия,
  • гипероксипуринемия,
  • гипоурикозурия и гипосульфатурия,
  • прогрессирующие умственные расстройства (до комы).

Признание роли молибдена как компонента сульфитоксидазы и данные о том, что дефицит сульфитоксидазы нарушает метаболизм цистеина, были подтверждены случаями нарушений, вызванных недостаточностью функционирующего молибдена у человека. Так, существует врожденный дефект в метаболизме цистеина (дефицит сульфитоксидазы) – аномалия, которая характеризуется серьезным повреждением мозга, умственной отсталостью, вывихом хрусталика, увеличенной мочевой экскрецией сульфита, уменьшенной мочевой экскрецией сульфата, которая в результате приводит к коме и летальному исходу. Было установлено, что в организме пациентов с врожденной недостаточностью метаболизма цистеина почти отсутствует молибден.

В некоторых районах мира наблюдаются эндемические заболевания, связанные со степенью обеспеченности населения молибденом (например, отмечен рост заболеваемости раком пищевода в провинции Хэнань, КНР; Транскей, ЮАР).

При избыточном потреблении молибдена – в пределах 10–15 мг/день – проявляются клинические симптомы интоксикации. При дозах молибдена, превышающих 15 мг/сут, повышается активность ксантиноксидазы, накапливается мочевая кислота, увеличивается риск возникновения подагры (например, у лиц, контактирующих с молибденом в производственных условиях).

При хронической молибденовой интоксикации развиваются неспецифические симптомы, которые проявляются раздражением слизистых оболочек, пневмокониозом, уменьшением массы тела.

При избыточном содержании молибдена в почве наблюдается эндемическое заболевание – «молибденовая» подагра, впервые наблюдаемая в Анкаванском районе Армении проф. В.В. Ковальским.

Основные проявления избытка молибдена:

  • повышение активности ксантиноксидазы,
  • повышение уровня мочевой кислоты в моче;
  • подагра (также возможна уратурия, мочекаменная болезнь);
  • раздражение слизистых оболочек,
  • пневмокониоз;
  • угнетение кроветворения (анемия, лейкопения),
  • снижение массы тела.

Молибден необходим:

  • при новообразованиях головного мозга,
  • нарушениях зрения,
  • тахикардии,
  • мужском бесплодии.

Молибден: качественная детоксикация организма

Пищевые источники молибдена:

  • молоко и молочные продукты;
  • печень, почки;
  • орехи и семена: арахис, кешью, кунжут, мак, макадамия, миндаль, орех бразильский, орех кедровый, семена подсолнечника, семена тыквы, фисташки, фундук;
  • фрукты: авокадо, абрикосы, ананасы, вишни, земляника, инжир, калина, киви, кизил, крыжовник, малина, мандарины, облепиха, рябина черноплодная, сливы, смородина красная, смородина черная, фейхоа, хурма, черешня;
  • сухофрукты: изюм, инжир сушеный, курага, чернослив;
  • овощи: капуста белокочанная, капуста кольраби, капуста цветная, картофель, морковь, перец острый (чили), редис, редька черная, репа, свекла, томаты, топинамбур, хрен, чеснок;
  • зелень: лук зеленый, салат, зелень чеснока, шпинат;
  • все виды бобовых: бобы, горох, соя, фасоль, чечевица;
  • злаковые: гречка, кукуруза, овес, пшено, пшеница мягкая, пшеница твердая, рис нешлифованный, рис дикий, рожь и другие хлебные злаки, ячмень;
  • выпечка.

Бедны молибденом некоторые фрукты, сахар, масла, жиры и рыба.опубликовано econet

Автор Коновалова Елена

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Источник: https://econet.ru/

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