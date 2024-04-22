Гимнастика обратит ваше внимание на наличие тех или иных проблем в поясничном отделе позвоночника.

Гимнастика поможет обратить ваше внимание на наличие тех или иных проблем в поясничном отделе позвоночника и тазобедренном суставе.

Это поможет вам правильно составить индивидуальный курс изометрических тренировок.

1. Тест подвижности в поясничном отделе позвоночника

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч.

Нащупайте пальцами костные выступы позвоночника по срединной линии поясницы – это остистые отростки позвонков.

Поместите на соседние остистые отростки 2 и 3 палец одной из рук.

Удерживая пальцы на позвоночнике, медленно наклоняйтесь вперед и вниз.

Если во время наклона вы ощущаете, как остистые отростки раздвигаются и расстояние между пальцами увеличивается – подвижность позвонков в норме .

Если при нескольких попытках расстояние не изменяется и вы не ощущаете расхождения позвонков – ВОЗМОЖНО, имеется ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника.



Ограничение подвижности поясничных позвонков может быть следствием воспалительного поражения позвоночника и потребовать лечения у ревматолога.



2. Тест диагностики синдрома гипермобильности (повышенной гибкости) суставов



Попробуйте без лишних усилий пройти предложенный тест. Если вы набрали 6 и более баллов – у вас, возможно, имеется повышенная подвижность (гипермобильность) суставов. В этом случае традиционную гимнастику, нагружающую суставы, вам следует делать с осторожностью и только после консультации с врачом. Максимальное количество баллов – 9.



Внимание! Здоровый человек с нормальной подвижностью в суставах этот тест пройти не сможет.





• Разогните мизинец на 90° (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 1).

• Приведите большой палец через сторону и назад до соприкосновения с предплечьем (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 2).

• Разогните локтевой сустав на 10° (по 1 баллу с каждой руки, рис. 20, 3).

• Разогните колено на 10° (по 1 баллу с каждой ноги, рис. 20, 4).

• Дотроньтесь ладонями до пола, не сгибая колени (1 балл, рис. 20, 5).



Гипермобильность (повышенная подвижность) суставов может сопровождаться повышенным риском подвывихов и других суставных травм, остеоартритов и мышечно-скелетных болей с образованием болезненных точек и узлов в области костных выступов. Это состояние учитывается при диагностике и назначении лечения, в том числе лечебной физкультуры.



Если вы заподозрили у себя гипермобильность суставов, не стоит заранее огорчаться. В большинстве случаев это состояние является бессимптомным, то есть никак не проявляется.

И все же у некоторых людей на фоне повышенной подвижности сочленений появляются боли в тех или иных суставах. Это зачастую не связано ни с ревматическим воспалением, ни с артрозом. Однако такие пациенты склонны к получению микротравм и растяжений связок и капсул суставов, что и служит причиной болей.

Главным в лечении этого состояния является постепенное укрепление связочного и мышечного аппарата без дополнительной травматизации.



Изометрическая гимнастика оказывается для пациента с гипермобильностью суставов спасительной и исключительно полезной, поскольку она позволяет избежать травмирования суставов, которые от рождения у таких пациентов являются слабым местом и, в то же время , укрепляет мышцы и одновременно связки.



3. Как дела с тазобедренными суставами?



В положении лежа на спине согните тестируемую ногу в коленном суставе и поместите пятку на противоположный коленный сустав.

Теперь медленно опускайте коленный сустав в сторону. В этот момент происходит вращение в тазобедренном суставе.

В норме вы сможете опустить колено почти до горизонтального уровня без значительных затруднений.

Ограничение этого движения указывает на возможную патологию тазобедренного сустава.

Вращение в тазобедренном суставе нарушается в первую очередь в результате артроза. Появление ограничения вращения в тазобедренном суставе чаще всего говорит о начинающемся заболевании и требует консультации ортопеда.

4. Общая оценка осанки

Оцените свою осанку в высоком зеркале, глядя на себя прямо и сбоку.

Обратите внимание на высоту и симметричность плеч, симметричность фигуры в целом, красоту и плавность изгибов позвоночника.

Явные дефекты осанки сразу обратят на себя ваше внимание. Проконсультируйтесь в этом случае у врача.опубликовано econet



И. Борщенко "Поясница без боли. Уникальный изометрический тренинг"

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