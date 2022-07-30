Если вы покупаете продукты, которые ежедневно выставляются на полках современного супермаркета, то вам просто необходимо прочитать этот пост!

Если вы покупаете продукты, которые ежедневно выставляются на полках современного супермаркета, то вам просто необходимо прочитать этот пост! К сожалению, сегодня количество вредных и опасных для здоровья продуктов во много раз превосходит число полезных и экологически чистых товаров.

Опасные для жизни продукты питания!

Разумеется, за качеством пищевой продукции следят специальные органы контроля. Однако есть или не есть ту или иную пищу – каждый покупатель решает самостоятельно.

1. Продукты, в которых однозначно содержится ГМО



В него вживляют растительный ген петуньи. В больших дозах – очень ядовит. Будете ли вы покупать его, если узнаете, что даже насекомые не едят этот представитель бобовых?!

Арахис.

Консервированный зелёный горошек.

Консервированная сахарная кукуруза.

Зарубежный картофель. включающие в свой состав крабовую эссенцию, которую смешивают с геномодифицированной соей.

Палочки крабовые,

Растворимое какао.

2. Е-621, или глутамат натрия

Просто возьмите товар с полки и почитайте состав. Если среди ингредиентов значится усилитель вкуса глутамат натрия, спокойно положите упаковку обратно. Сегодня его добавляют везде. Будьте бдительны! Лучше купите натуральные продукты: соль, перец горошком, свекольный сахар и так далее.

3. Вездесущие сахарозаменители

Не все сахарозаменители калорийны, плюс ко всему, они довольно экономичны: всего лишь 1 контейнер может заменить до 12 кг сахара! Однако считать их из-за этого полезными продуктами – дело неблагородное и опасное.

После того, как вы употребите продукцию, содержащую сахарозаменитель, ваш пищевод, «ощутив» сладкий вкус, подумает, что с минуты на минуту должны поступить углеводы. Однако их он так и не дождётся. После подобной «обманки» ваш организм в течение целых суток не будет воспринимать чистые углеводы. Более того, попадая в пищевод, они будут вызывать у вас сильнейшее чувство голода. НЕ употребляйте сахарозаменители!

4. Малосольная селёдка, расфасованная в пластиковых упаковках

Подобный вид продукции должен обязательно храниться в масле, и только в нём! Никакой уксус или вино не могут сохранить сельдь свежей. Покупая малосольную рыбку, обратите внимание на то, во что она упакована и в чём хранится. Если в упаковке масла нет, значит, в рыбу добавили уротропин.

5. Каши быстрого приготовления и крупы с добавлением ароматизаторов и синтетических красителей

В особенности это касается тех продуктов, которые содержат добавки, идентичные натуральным. Подобные вещества обладают характерным запахом и привкусом разных ягод и фруктов: яблока, банана, малины, груши и так далее. Естественно, никаких натуральных ингредиентов здесь нет.

6. «Барбариски»

Удивительно, но эти леденцы способны прожечь стол вместе со скатертью! Проверьте сами: возьмите «барбариску», слегка смочите её водой и оставьте эту сладость на ткани. Через некоторое время посмотрите, что у вас получится… Невероятно, но благодаря сильной химической эссенции, содержащейся в конфетке, «барбариска» прожигает даже пластик. А теперь подумайте, что произойдёт с вашим желудком.

7. Транс-жиры

Низкокачественное масло 72,5% жирности покупать НЕЛЬЗЯ. В нём содержится транс-жир: низкосортное растительное масло, разбитое водородом.

Жирность натурального масла просто не может быть ниже 82,5%. В том случае, если вы не найдёте продукт с таким содержанием жирности, лучше кушайте растительные масла. «Полезнее» съесть целую пачку настоящего сливочного масла, чем несколько ложек продукта с транс-жирами.

8. Малосольная красная икра

Аналогично сельди малосольная красная икра недолго хранится. Исключение составляют замороженный или сильносолёный виды. Если вы видите слабосолёную икру, помните: либо в неё добавили уротропин, либо лимонную кислоту. Конечно, в продукте могут быть использованы и другие добавки, однако результат всегда один – формальдегид.

9. Кукурузные палочки, сахарные «подушечки» и хлопья

Покупать сладкие хлопья и кукурузные палочки опасно, ведь в производстве подобной продукции сахар НЕ используется. Он горит при 140°C, поэтому вместо него в состав «вкусняшек» в завидном количестве добавляют цикломат – очень вредный сахарозаменитель.

10. Мармелад

Во времена СССР производили совершенно иной продукт, содержащий натуральные ингредиенты. Увидев похожие сладости на полках в магазине, не обольщайтесь! Современный мармелад с тем советским не имеет ничего общего. Проще говоря, сегодня это «лакомство» является великим творением химической индустрии. Употреблять подобный продукт – смертельно опасно.

Вы сделали выводы по поводу прочитанного? Надеюсь, что да. Запомните одно: вещество, которое не может быть переварено организмом, переваривает сам организм. Благодаря правильному питанию, тщательному уходу за «внутренней» гигиеной и грамотной физической нагрузке ваш биологический возраст начнёт обратный отсчёт. Следите за здоровьем и за тем, что вы покупаете. опубликовано econet.ru

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