Токсины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли

Даже если мы правильно питаемся и ведем здоровый образ жизни, в организме все равно могут накапливаться токсины. Это негативно сказывается на состоянии нашего здоровья.

Признаки избытка токсинов в организме

Токсины поступают в наш организм вместе с веществами, содержащимися в пище, воде и воздухе. Выделительные органы стимулируют выведение токсинов из организма, но часто мы слишком сильно перегружаем их, употребляя в пищу вредные продукты. Это негативно сказывается на нашем психическом и физическом здоровье.

Хотя очень часто сложно сказать наверняка, что наш организм страдает от интоксикации, есть некоторые явные сигналы, на которые стоит обратить внимание:

1. Постоянная усталость

Когда организм пытается избавиться от токсинов, которые накапливаются в тканях, мы очень сильно устаем, даже если спим положенные 8 часов.

Усталость, трудности с концентрацией и постоянная сонливость — это достаточные причины для того, чтобы решить, что организм перегружен токсинами и поддержать его.

2. Постоянный набор веса

Похудение — это непростая задача, даже если мы придерживаемся сбалансированной диеты и выполняем физические упражнения.

Если, несмотря ни на что, вес набирается, возможно, дело в гормональном дисбалансе.

Лишний вес может быть связан со множеством факторов, в том числе, с высоким уровнем токсинов, которые поступают в организм с пищей.

3. Запор

Кишечник — это очень важный канал, способствующий выведению токсинов из организма. Запор — это явный признак интоксикации организма.

Он может негативно влиять на здоровье желудка, вызывать воспаление и сложности с усвоением питательных веществ.

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4. Проблемы с кожей

Кожа быстрее всего отражает состояние нашей крови и тканей организма. Появление акне, сыпи и аллергических реакций — это явный признак того, что в нашем организме слишком много токсинов.

Также на коже могут появляться отеки, темные круги, вспышки экземы и псориаза.

5. Повышенная температура тела

Этот симптом очень часто связан с интоксикацией печени.

Это приводит к повышенной потливости, потому что наш организм пытается вывести токсины через кожу.

6. Постоянная головная боль

Токсины, которые накапливаются в крови, вредят нервной системе и вызывают негативные реакции, включая непрекращающиеся головные боли. Нервные ткани очень чувствительны к токсинам, поэтому реагируют болью.

7. Жир на животе

Выведение токсинов из организма способствует снижению веса, в противном случае жир может накапливаться на животе.

Это связано с тем, что токсины влияют на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также увеличивают жировые отложения в области живота.

8. Неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, несмотря на тщательную гигиену, может быть связан с проблемами с пищеварением и накоплением токсинов в печени.

Токсины изменяют состояние желудочно-кишечного тракта и способствуют накоплению бактерий в полости рта, на зубах и деснах.

Из-за избытка токсинов в крови язык покрывается желтоватым налетом, который также вызывает неприятный запах и инфекции.

9. Камни в желчном пузыре

Появление камней в желчном пузыре может быть связано с повышенным содержанием токсинов в желчи. Печень может начать высвобождать желчь в желчный пузырь, что может привести к закупорке протоков и образованию камней.

Знакомые симптомы? Тогда перестаньте питаться полуфабрикатами и увеличьте количество воды, фруктов и овощей в своем рационе. Для лучшего результата попробуйте пройти очищающую диету, включив в рацион детокс-напитки. опубликовано econet

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