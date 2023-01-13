Наиболее важной причиной запора является недостаток физических упражнений.

Хронический запор – распространённое заболевание. По большей части он возникает у людей среднего и пожилого возраста, физически ослабленных, страдающих хроническими болезнями, и тех, кто находится в послеоперационном периоде.

Причины у него могут быть разными:

длительное сидение,

недостаток физической нагрузки,

неразмеренная жизнь,

нерегулярная дефекация,

недостаточное потребление грубой волокнистой пищи,

слишком малое потребление жидкости.

Наиболее важной причиной является недостаток физических упражнений. Из-за этого снижается сжимающая сила кишечника, живота и скелетных мышц, уменьшается сила перистальтики кишечника, пища задерживается в нём слишком долго, из неё уходит много жидкости и кал становится твёрдым.

Здесь мы приведём комплекс упражнений по вращению в пояснице – прекрасное средство от запоров, широко применяемое в Китае. Его легко освоить, и оно даёт хороший лечебный эффект.

Упражнение направлено на укрепление мышц стенок живота, повышение выделения кишечного сока за счёт тренировки мышц, окружающих поясницу, а также мышц живота и тазовой полости, способствует перистальтике желудка и кишечника, нормализуя подвижность кишечника, и облегчает выведение кала.

Кроме этого, упражнение помогает наладить нервную реакцию, улучшить регуляцию нервной системой деятельности желудка и кишечника, излечить функциональные нарушения в кишечнике, такие как запор и диарея.

Как делать упражнение

Исходное положение: стоя, ноги врозь, носки повёрнуты наружу (наподобие буквы «V»), чуть шире плеч. Верхняя часть тела прямая, руки на поясе, колени слегка согнуты (рис. 10–67).

Описание: вращайте живот и поясницу, используя пупок в качестве точки вращения, следующим образом:





1. Вращение влево → вперёд → вправо → назад, горизонтально по часовой стрелке (рис. 10–68).

2. Вращение вправо → вперёд → влево → назад, горизонтально против часовой стрелки; (рис. 10–69).

3. Вращение влево → вниз → вправо → вверх, вертикально слева направо, словно вращаете колесо (рис. 10–70).

4. Вращение вправо → вниз → влево → вверх, вертикально справа налево, словно вращаете колесо (рис. 10–71).





На что следует обратить внимание



1. Основное напряжение должно быть на животе и пояснице, а не на плечах или коленях. Плечи и колени должны либо оставаться в покое, либо двигаться лишь слегка. Вначале бывает трудно сохранить неподвижной верхнюю часть тела, но надо постараться со временем ухватить суть движения, и вращать только поясницей и животом. Верх тела и ноги должны почти не двигаться.

2. Один круг считается за одно повторение. Делайте 1–3 сессии в день. Степень физической нагрузки зависит от вашего физического состояния и тяжести проблемы. Двигайтесь вперёд шаг за шагом, постепенно увеличивая степень нагрузки. Начинайте с 20 повторений за одну сессию и со временем доведите количество повторений до 200. Время можно увеличивать постепенно от 30 секунд на сессию до 10 минут.

3. Если усердно выполнять первое из этих четырёх движений в течение нескольких месяцев, оно докажет свою эффективность в лечении запоров. Если вы сможете делать все четыре движения, это не только поможет излечить хронический запор и диарею, но и укрепит почки и поясницу.

4. Упражнение можно выполнять рано утром, перед сном или в перерыве между приёмами пищи. Не следует делать их сразу после еды или когда вы очень голодны. Пища должна быть более волокнистой, и старайтесь производить опорожнение кишечника в определённое время.

5. Не приступайте к упражнению, если у вас высокая температура, опухоль в желудке или кишечнике, кровянистый стул. Прекратите упражнение на время хронической болезни, при головокружении или слабости.

6. Результат будет лучше, если наряду с вращением в пояснице вы будете выполнять самомассаж области живота.опубликовано econet

"Терапевтические упражнения китайской медицины", Цзен Циннань, Лю Даоцин

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