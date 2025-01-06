Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод.
Эта процедура придаст вам бодрости и зарядит энергией на весь день. Она отлично поможет снять усталость после бессонной ночи, подтянеткожу лица, улучшит циркуляцию крови и энергии.
Ее можно проводить не только утром, но и в течение всего дня.
Этот массаж занимает очень мало времени, и единственный инструмент, который вам потребуется, – ваши пальцы.
Большинство из нас очень любят утром понежиться в теплой постели. Однако просто валяться в кровати по утрам весьма вредно.
Давайте попробуем совместить приятное с полезным.
Ночью ваш организм отдыхал, утром он еще дремлет, и, чтобы окончательно его разбудить, начинайте осторожно потягиваться. Вы наверняка видели, как потягивается кошка. Ваши движения должны быть столь же мягкими, плавными и осторожными. Постарайтесь потягиваться естественно, без напряжения. Сильное напряжение неразогретых мышц может вызвать их блокировку, и вы рискуете спровоцировать боль или судороги.
После потягиваний начинайте оглаживать ладонями свое тело, слегка растирая кожу, пока не ощутите приятное тепло.
Затем переходите к массажу лица.
При массаже не отрывайте ладони от лица.
Заканчивая этот короткий сеанс, задержитесь, чтобы почувствовать прилив тепла и энергии к лицу.
Вы полны бодрости и энергии для наступающего дня!
Идите в ванную, чтобы продолжить массаж.
Лицо и тело тоже должны получить заряд бодрости.
Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод, и вы будете менее подвержены простудам. опубликовано econet
Из книги Бинь Чжун "Китайская Рефлексотерапия. Точки Здоровья И Красоты"
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
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