Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод.

Эта процедура придаст вам бодрости и зарядит энергией на весь день. Она отлично поможет снять усталость после бессонной ночи, подтянеткожу лица, улучшит циркуляцию крови и энергии.

Ее можно проводить не только утром, но и в течение всего дня.

Этот массаж занимает очень мало времени, и единственный инструмент, который вам потребуется, – ваши пальцы.

Большинство из нас очень любят утром понежиться в теплой постели. Однако просто валяться в кровати по утрам весьма вредно.

Давайте попробуем совместить приятное с полезным.

Ночью ваш организм отдыхал, утром он еще дремлет, и, чтобы окончательно его разбудить, начинайте осторожно потягиваться. Вы наверняка видели, как потягивается кошка. Ваши движения должны быть столь же мягкими, плавными и осторожными. Постарайтесь потягиваться естественно, без напряжения. Сильное напряжение неразогретых мышц может вызвать их блокировку, и вы рискуете спровоцировать боль или судороги.

После потягиваний начинайте оглаживать ладонями свое тело, слегка растирая кожу, пока не ощутите приятное тепло.

Затем переходите к массажу лица.

Закройте лицо ладонями (спрячьте его в ладонях) так, как делают дети при игре в прятки.

Ваши большие пальцы при этом окажутся на скулах, а остальные будут прикрывать глазные впадины в районе переносицы.

Не отрывая ладоней от лица, медленно перемещайте их вверх до волос и темени, разглаживая кожу лба.

Далее опускайте их вниз по обеим сторонам лица, слегка растирая уши.

В конце массажа ладони соединятся на подбородке.

Верните руки в исходное положение и 10 раз повторите круговые движения (рис. 6).

При массаже не отрывайте ладони от лица.

Заканчивая этот короткий сеанс, задержитесь, чтобы почувствовать прилив тепла и энергии к лицу.

Вы полны бодрости и энергии для наступающего дня!

Идите в ванную, чтобы продолжить массаж.

Умойтесь сначала горячей водой, затем холодной.

Лицо и тело тоже должны получить заряд бодрости.

Эта укрепляющая и оздоровительная процедура позволит вам лучше переносить холод, и вы будете менее подвержены простудам. опубликовано econet

Из книги Бинь Чжун "Китайская Рефлексотерапия. Точки Здоровья И Красоты"

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