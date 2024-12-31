Язык связан с сердцем, глаза – с печенью, почки – с ушами, лёгкие – с носом и подносовым желобком. Поэтому состояние органов чувств сказывается на внутренних органах.

К органам чувств относятся рот, нос, уши и глаза. Согласно воззрениям традиционной китайской медицины, существует тесная связь между органами чувств и внутренними органами тела. К примеру, язык связан с сердцем, глаза – с печенью, почки – с ушами, лёгкие – с носом и подносовым желобком. Поэтому состояние органов чувств сказывается на внутренних органах.

1. Упражнение для глаз.

Держите голову ровно, а глаза – закрытыми. Выполните 9 раз вращение глазными яблоками слева направо, а затем 9 раз справа налево. Делайте так регулярно и часто. Поможет предотвратить ослабление зрения в среднем и пожилом возрасте.

2. Упражнение для языка.

На вдохе лижите языком верхнюю челюсть, молча проговаривая в уме звук «хаш», задержитесь на какой-то момент, продолжая лизать верхнюю челюсть языком, молча проговаривая звук «хё». В это время направьте воздух вниз живота, медленно опустите кончик языка и не торопясь выдохните, молча проговаривая звук «си». Это упражнение помогает соединить меридианы Ду и Жэнь, вырабатывать семя и сохранять флюиды тела. (Ду и Жэнь – это два из восьми дополнительных (так называемых «чудесных») меридианов. Первый является морем меридианов ян, выполняя руководящую роль среди них. А второй является морем меридианов инь, координирующим работу всех меридианов инь.)

3. Упражнение для ушей.

Мягко массируйте задние поверхности ушей подушечками больших пальцев снизу вверх 49 раз. После этого вставьте кончики мизинцев в ушные проходы и потрясите ими 49 раз, резко выдернув по завершении. Нажимая средними пальцами на козелок, зажмите уши 49 раз. Помогает при звоне в ушах и неинфекционных болезнях ушей.

4. Упражнение для жэнь-чжун.

Закройте глаза и кончиком большого пальца одной из рук помассируйте, слегка надавливая, точку жэнь-чжун (в центре подносового желобка).

Помогает при болезни Меньера и временной рассеянности.

5. Упражнение для ин-сян.

Разотрите подушечками средних пальцев рук, двигая ими взад-вперёд, точки ин-сян, пока они не станут тёплыми. «Напитайте» ин-сян внутренней энергией пальцев. (Точки ин-сян расположены по обеим сторонам от крыльев носа, в боковой борозде.) Помогает предотвратить и излечить обморожение носа и угри.

6. Упражнение для зубов.

Традиционное упражнение включает в себя щёлканье зубами, перемешивание слюны, полоскание слюной и выпучивание. Выполняется это следующим образом.

Проснувшись по утру или отходя ко сну вечером, щёлкните коренными зубами, потом передними, а затем правыми и левыми клыками. Щёлкайте раздельно. Следует выполнять это в вышеописанной последовательности, поскольку зубы расположены неодинаково и щёлкнуть всеми одновременно не представляется возможным.

После каждого прощёлкивания пошевелите языком вокруг оснований зубов, по дёснам и внутренней поверхности щёк. При выделении большого количества слюны задержите её во рту и несколько раз сполосните ею зубы, после чего медленно её проглотите. В традиционной китайской медицине слюна считается одним из жизненно важных флюидов тела, которые не подобает выплёвывать.

Следующим шагом будет массаж языком дёсен. Это помогает наладить ровную циркуляцию крови в дёснах. Плотно сожмите зубы и надуйте щёки. Когда выделится обилие слюны, медленно её сглотните. Эти упражнения занимают около 10 минут. Относительно того, сколько раз следует их повторять, каких-либо ограничений не существует, но по меньшей мере стоит выполнить их раз по 40–50. Если же у вас возникнет желание повторить их несколько сотен раз, то можете себе это позволить.

Между делом мы хотели бы дать ещё один способ укрепления зубов. При мочеиспускании закройте глаза, задержите дыхание и сожмите зубы. Это называют «закрыть небесные врата», благодаря чему укрепляются зубы. Таким способом защиты своих зубов пользуются многие пожилые люди.

Почему же сжатие зубов укрепляет их? Потому, что при сжатии массируется их основание, усиливается кровоток, и их упрочение и укрепление происходит естественно. Поскольку в процессе получения организмом питательных веществ зубы имеют первоочередную важность, круглогодичная забота о них приносит пользу всему телу. Таким образом, усердие в щёлкании зубами способствует продлению жизни. опубликовано econet

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