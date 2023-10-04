Таблица связей и значений отдельных органов и частей тела

Функции и значение отдельных органов и частей тела для телесно- ориентированной работы и психотехник Функции и значение отдельных органов и частей тела от А до Я Бедра Прогресс, покорность, способ­ность к подчинению себя кому-либо, самостоятельность, неза­висимость, подвижность, уп­рямство Бронхи Эгоистичность, завышенные требования Вены на ногах Недостаток эластичности (расширенные) мышц и сухо­жилий, судорожная готов­ность Виски Резервы жизненных сил Влагалище Отдача, готовность и способ­ность отдаться Волосы Сила, жизненная энергия Глаза Восприятие, зрение, понима­ние Голова Напряжение, неправильность положения Грудь Способность и желание от­дачи, партнерство, согласие 12-перстная кишка Противопоставление Десны Изначальное доверие, устой­чивость, чувство защищен­ности, надежность Диафрагма Ритм, порядок Желудок Восприятие, новые впечатле­ния, ощущение тяжести, за­вышенные требования Желчный пузырь Агрессивность, злоба, непо­нимание, застой энергии Зубы Агрессивность, жизненные силы, противопоставление, сопротивляемость Кожа Контакт, потребности, не­жность, недостаток, изоля­ция Колени Покорность Кости Стабильность, устойчивость Кровь Динамика, жизненная сила, индивидуальность Ладони Понимание, уступчивость, захват, возврат, добавление, указание, способность к дей­ствиям Легкие Коммуникабельность, контак­тность Лицо Согласие, конфронтация Межпозвоночные диски Компенсация давления, нагрузки Мочевой пузырь Давление, балластная нагруз­ка и освобождение организма Нервы Противопоставление, опреде­ление опозиции Ногти Прочность, слабость, податливость Нос Индивидуальность, личность, активность, основательность Печень Наличие суждений, филосо­фия, чувство бесконечности, доверие Плечи Несение ноши, перенесение трудностей, ответственность завышенные требования Подбородок Сила воли, самоволие Поджелудочная железа Развитие, смирение с судьбой, неудовлетворенные желания Половой член Творческие силы Половые органы Сексуальность, единение Почки Партнерство, единение, сво­бода Предстательная железа Беспрепятственность самовыражения Рот Готовность к восприятию, ком­муникация, открытость, выраже­ние суждений, замкнутость Сердце Любовь, эмоции, подвиж­ность, гибкость, ритм Скулы Способность переносить на­грузки, сопротивляемость Соединительная ткань Выносливость, эластичность тела, чувствительность Солнечное сплетение Подсознание Спина Искренность, перегрузка, по­корность Стопы Стойкость, правильный шаг, деятельность только в грани­цах дозволенного Суставы Соединение, способность ула­живать дела, склонность к пре­увеличениям и извращениям, подвижность, гибкость Толстая кишка Подсознательные ощущения, упорство, алчность, страх, преодоление трудностей, очи­щение организма Уши Послушание, восприятие, гиб­кость, равновесие, покорность, своеволие Шея Возраст, жизненная энергия, возбуждение, страх, способ­ность к самовыражению, со­противление Щеки Силы сердечной деятельно­сти, сердечность Щитовидная железа Готовность к борьбе, честность, агрессивность, враждебность, фобии, потребность в опоре Язык Отражение потребностей орга­низма Яичники Восприятие, единение, кон­такт опубликовано econet из хрестоматии по телесно- ориентированной психотерапии "Свободное тело" Владимира Баскакова P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.