Боли в области затылка указывают на наличие токсинов в оболочной кишке. В этом случае следует перед сном принимать по 1 чайной ложке

В древнеиндийской медицине аюрведе большинство лекарств изготавливается из трав, а также веществ растительного и животного происхождения

Рецепты Аюрведы

Гвоздичное масло

Кипятить пять целых гвоздик в столовой ложке кунжутного масла и оставить гвоздику в масле. При употреблении масло должно быть теплым.

Гхи

Нагреть 450-500 г несоленого масла на среднем огне. Когда масло растопится, нагревать еще 12 минут. При закипании на поверхности соберется пена. Не удаляйте эту пену, она обладает целебными свойствами. Уменьшите огонь. Масло станет желто-золотистого цвета и будет пахнуть как жареная кукуруза. Гхи готово, когда одна-две капли воды, помещенные в масло, вызывают потрескивание. Дайте маслу остыть. Перелейте масло через фильтр в чистую посуду. Гхи может храниться без охлаждения.

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Гхи из корня аира

Вначале приготовьте отвар из корня аира, используя 1 часть порошка корня аира и 8 частей воды. Кипятить эту смесь, пока не останется 7 объема воды. Взять одну часть этого отвара и добавить к нему такое же количество гхи (см. рецепт гхи). К этой смеси добавить равное количество воды и кипятить, пока вода не выкипит. То, что останется, и будет гхи из корня аира.

Чай

Смешать следующие ингредиенты: две чайные ложки свеженатертого имбиря, четыре цельных семечка кардамона, восемь целых гвоздик, один целый прутик корицы и восемь чашек воды. Кипятить, пока не останется половина объема воды. Добавить 30 г коровьего молока, смешать, охладить и пить.

Лакричное гхи

Вначале приготовить лакричный отвар из 1 части лакричного порошка и 8 частей воды. Кипятить, пока не останется 1/4 часть объема жидкости. Взять одну часть этого отвара и добавить к нему равную часть гхи (см. рецепт гхи). Затем добавить столько же воды и кипятить, пока вода не выкипит. То, что останется, будет лакричным гхи.

Миндальный напиток

На ночь замочить десять миндалин. Утром очистить их от кожицы размолоть и размешать в чашке теплого молока. В полученный напиток добавить по щепотке порошка кардамона и черного перца (свежемолотого из перечных зерен).

Астма. Рекомендуется пить лакричный и имбирный чай (на 1 стакан кипятка — 1/2 чайной ложки смеси трав). Луковый сок (1/4 стакана) смешать с медом (1 чайная ложка) и черным перцем (1/8 чайной ложки). Приготовленный напиток облегчает кашель и избавляет от одышки.

Боли в спине. Прикладывать имбирную пасту и эвкалиптовое масло к больным местам.

Боль (внешняя). Прикладывать имбирный компресс. Приготовление имбирного компресса: смешать 2 чайные ложки имбирного порошка с 1 чайной ложкой порошка куркумы, разбавить водой до получения пасты. Нагреть пасту и равномерно намазать на кусочек марли или хлопчатобумажной ткани. Затем положить ткань на больное место и завязать бинтом. Оставить компресс на ночь.

Волдыри. Прикладывать вареный лук как припарку или имбирно-куркумную пасту (1/2 чайной ложки имбиря и 1/2 чайной ложки куркумы с водой) прямо на волдырь.

Воспаление горла. Полоскать горло теплой водой, смешанной с 1/4 чайной ложки порошка куркумы и щепоткой соли.

Газы (в брюшной полости). Смешать щепотку пищевой соды с соком 1/2 лимона, растворить в 1 стакане воды и выпить.

Глаза (жжение). Прикладывать касторовое масло к подошвам ног или ввести три капли чистой розовой воды в пораженный глаз. Для закапывания в глаза может также применяться свежий сок алоэ вера.

Десны. Пить: сок 1/2 лимона на 1 стакан воды. При кровоточивости массировать десны с кокосовым маслом.

Геморрой. Пить по 1/2 стакана свежеприготовленного сока алоэ вера три раза в день до тех пор, пока геморрой не исчезнет.

Головная боль. Для облегчения головной боли прикладывают на лоб теплую пасту из 1/2 чайной ложки имбирного порошка и воды. Может возникнуть ощущение жжения, но это не вредно.

Другой метод лечения состоит в регулировании дыхания. Заметьте, какая ноздря с большей силой выдыхает. Закройте ее и дышите через другую ноздрю, пока головная боль не утихнет.

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Следующие методы могут быть полезны при лечении особых видов головной боли:

Синусовая головная боль, связанная с капха, может быть облегчена прикладыванием имбирной пасты ко лбу и лобным пазухам (синусам).

Временная головная боль указывает на избыток питта в желудке. В этом случае пьют чай из зерен тмина или кориандра (по 1/2 чайной ложки каждого вида зерен на стакан горячей воды). Одновременно можно прикладывать к вискам сандаловую пасту.

Боли в области затылка указывают на наличие токсинов в оболочной кишке. В этом случае следует перед сном принимать по 1 чайной ложке льняного семени со стаканом теплого молока. Одновременно прикладывать имбирную пасту к мастоидным отросткам за ушами.

Головные боли могут происходить из-за изменений энергий или при подавлении возбуждения в тонких соединительных тканях.

Закупорки синусов (лобных пазух). Прикладывать имбирную пасту на пораженные области или делать ингаляцию из одной щепотки порошка корня аира.

Зубная боль. Прикладывать гвоздичное масло к больному зубу.

Запор. Пить чай из александрийского листа (1 чайная ложка листа на стакан воды) или принимать перед сном чайную ложку гхи в стакане горячего молока. Другой вариант: на ночь выпивать стакан горячей воды с чайной ложкой льняного семени.

Икота. Принимать смесь из двух частей меда и одной части касторового масла.

Истощение. Выпить стакан кокосовой воды, или виноградного сока, или отвара из фиников (3 финика на стакан воды).

Кашель. Полоскание: готовится из щепотки соли и двух щепоток порошка куркумы на стакан теплой воды. Сосать целую гвоздику с кусочком леденца. Если при кашле выделяется слизь, пить чай: 1/2 чайной ложки имбирного порошка, щепотка гвоздики и щепотка порошка корицы на стакан горячей воды.

Кровотечение (внешнее). Прикладывать лед, или сандаловую пасту, или пепел сожженного хлопкового шарика.

Кровотечение (внутреннее). Пить теплое молоко с половиной чайной ложки порошка куркумы и шафрана.

Менструальные спазмы. Выпивать чайную ложку сока алоэ вера с двумя щепотками черного перца три раза в день, пока спазмы не исчезнут.

Мышечное напряжение (на теле). Сделать клизму из одной чашки аирового масла. Держать 30 минут. При обычных мышечных напряжениях прикладывать теплую имбирную пасту с куркумой (чайная ложка имбиря с половиной чайной ложки куркумы) к больным местам два раза в день.

Несварение. Съесть одну головку измельченного чеснока со щепоткой соли и щепоткой пищевой соды или выпить 1/4 стакана лукового сока с половиной чайной ложки меда и половиной чайной ложки черного перца.

Ожоги. Прикладывать пасту из свежего сока алоэ вера со щепоткой порошка куркумы. Можно применять гхи или кокосовое масло.

Простуда. Кипятить чайную ложку имбирного порошка в 1 л воды и вдыхать эти пары. Можно также кипятить эвкалиптовые листья — это превосходное средство для лечения простуды. Эвкалиптовое масло, прикладываемое к обеим сторонам носа, облегчит закупорки. Порошок корня аира может применяться как нюхательное средство: вдыхать щепотку порошка каждой ноздрей.

Опухоли. Пить ячменную воду. Для приготовления ячменной воды 4 части воды кипятят с 1 частью ячменя. Так же благотворно действует кориандровый чай. При внешних опухолях к пораженным местам прикладывать смесь из 2 частей порошка куркумы и 1 части соли. Пить чай из готу кола: одну столовую ложку на стакан воды.

Переедание. Переедание — нервная привычка. Рекомендуется есть легкоперевариваемую пищу: просо, тапиоку или рожь. Эти продукты не увеличивают вес, даже если потреблять их в избытке. Хорошее средство при переедании — изжарить по чайной ложке семян укропа и семян кориандра со щепоткой соли и съесть. Можно также выпить стакан теплой воды с добавлением сока половины лимона и щепотки пищевой соды.

Понос. Смешать вместе равные части йогурта и воды, добавить немного свеженатёртого имбиря (около 1/8 чайной ложки) или пить черный кофе с добавлением свежего лимонного сока. Другое средство — приготовить кашицу из 1-2 чайных ложек маковых семян и стакана воды. Вскипятить эту смесь, добавить щепотку мускатного ореха, перемешать и съесть.

Сон (нарушения сна). Пить чай, приготовленный из 1/4 чайной ложки порошка мускатного ореха на стакан воды. Осторожно массировать подошвы ног и скулы с кунжутным маслом либо закапать 10 капель теплого масла в каждое ухо. Перед сном выпить стакан теплого коровьего молока с леденцом или медом. Ромашковый чай — также прекрасное средство нормализации сна (столовая ложка ромашки на стакан воды).

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Сонливость. Пить кофе, чай из готу кола или аирового корня перед сном. Не переедать перед сном.

Сыпь. Прикладывать мякоть листа кориандра на пораженные места или пить кориандровый чай (чайная ложка кориандровых семян на стакан воды).

Прыщи. Прикладывать куркумную и сандаловую пасту наружно (по половине чайной ложки порошка куркумы и сандала с достаточным количеством воды, чтобы сделать пасту). Можно также пить по 1/2 стакана сока алоэ вера два раза в день, пока прыщи не исчезнут.

Уши (звон). Закапать три капли гвоздичного масла в ухо.

Ушная боль. Закапать три капли чесночного масла в ухо или сделать смесь из одной чайной ложки лукового сока и половины чайной ложки меда и закапать ее (5-10 капель) в ухо.

Шок (обморок). Вдыхать испарения свежеизмельченного лука или порошка корня аира.

Яд (обычное отравление). Принять половину чайной ложки гхи или половину чайной ложки лакричного порошка.

Яд (от укуса или при ранении). Пить сок калинтро или прикладывать сандаловую пасту на пораженное место. опубликовано econet

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