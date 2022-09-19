Неправильное сочетание продуктов может приводить к несварению, брожению, гниению и образованию газов

Согласно Аюрведе, определенные пищевые сочетания нарушают нормальное пищеварение и расстраивают равновесие дош. Неправильное сочетание продуктов может приводить к несварению, брожению, гниению и образованию газов.

Пищевые несочетания по Аюрведе

Если это происходит регулярно, то вполне может стать причиной различных заболеваний. Возьмем лишь один пример — если есть бананы с молоком, это может ослабить агни и изменить кишечную микрофлору, приведя к образованию токсинов, вызвать насморк, простуду, кашель, аллергии, крапивницу, сыпь. При расстройствах пищеварения из-за неправильного сочетания продуктов питания образуется ама — токсическая субстанция, которая является причиной большинства заболеваний.

Последствия употребления плохо сочетаемых продуктов можно смягчить, используя травы и специи.

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Но лучше всего справиться с такими последствиями помогает сильный агни. Чтобы стимулировать пищеварение, полезно пожевать перед едой кусочек свежего имбиря (при желании можно капнуть на него несколько капель сока лимона или посыпать солью).

Ниже перечислены некоторые сочетания продуктов питания, которых стоит по возможности избегать. Особенно следует избегать таких смесей, как банановый молочный коктейль и фруктовое мороженое из молока. Фруктовые салаты из нескольких различных фруктов также нежелательны. К смешанным фруктовым сокам это относится в меньшей степени.

ПРОДУКТ НЕСОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОКО Бананы, вишня, йогурт, яйца, мясо, дыня, рыба, кислые фрукты, кичари (маш и рис басмати), дрожжевой хлеб, простокваша, кефир, творог, арбузы ЙОГУРТ Молоко, дыня, кислые фрукты, горячие напитки, включая кофе и чай, манго, крахмал, сыр, бананы ДЫНЯ Все продукты, особенно: зерновые, крахмал, жареные блюда, сыр, молочные продукты, картофель ЯЙЦА Молоко, йогурт, дыня, сыр, фрукты, картофель КРАХМАЛ Бананы, яйца, молоко, финики МЕД Гхи (топленое масло) (в равной пропорции по весу) КУКУРУЗА Финики, изюм, бананы ЛИМОН Йогурт, молоко, помидоры КАРТОФЕЛЬ Дыня АРБУЗ Все продукты РЕДИС Молоко ФРУКТЫ Овощи (любые)

опубликовано econet.ru

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