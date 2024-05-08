Основные триггеры подагры

Если есть меньше мяса, то изменение риска подагры будет очень незначительным, и даже вегетарианцы...

Иногда можно услышать утверждения, что низкоуглеводные диеты с высоким потреблением мяса вызывают подагру. Это не соответствует истине (как и то, что низкоуглеводные диеты должны вести к высокому потреблению мяса).

Тем не менее, вполне возможно временное повышение риска подагры в первые шесть недель строгой низкоуглеводной диеты. После этого начального периода эффект низкоуглеводной диеты по отношению к подагре является нейтральным, или даже защитным.

Читайте дальше и вы узнаете, что такое подагра и как её избежать.

Что такое подагра

Подагра — это внезапное и болезненное воспаление сустава, чаще всего, у основания большого пальца. Оно может поразить и другие суставы, например, в пятках, коленях, кистях и пальцах.

Причиной подагры является повышенное содержание мочевой кислоты в крови, что приводит к отложению кристаллов в поражённых суставах.

Подагра более распространена среди людей, которые обладают избыточным весом и имеют метаболический синдром, и из-за этого стала чаще встречаться в последние десятилетия. Болезнью страдает 6% мужчин и 2% женщин (среди пожилых она встречается ещё чаще).

Исторически подагру называли «болезнью королей» и «болезнью богачей», но в наше время каждый может позволить себе… сахар.

Мясо и подагра

В подагре часто обвиняли избыточное потребление мяса. Это вызвано тем, что мочевая кислота, вызывающая подагру, является продуктом распада пуринов, строительных блоков белков, и в мясе высока их концентрация.

Однако, если есть меньше мяса, то изменение риска подагры будет очень незначительным и даже вегетарианцы чаще заболевают подагрой, чем это можно было бы предположить, если бы дело было в этом.

Если есть больше белков (например, мяса), то это, похоже, приводит к увеличению вывода мочевой кислоты из почек вместе с мочой, и это не особо влияет на уровень мочевой кислоты в крови… и на риск подагры.

Сахар и подагра

Есть очень сильная связь между подагрой, ожирением, диабетом 2 типа и метаболическим синдромом, поэтому возможно, что основная причина у всего этого одна: сахар и другие рафинированные углеводы.

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На самом деле, было продемонстрировано, что повышенный уровень инсулина в крови — последствие диеты, богатой рафинированными углеводами, — ведёт к повышению уровня мочевой кислоты, вероятно, из-за того, что уменьшается её вывод почками.

Есть поразительная история того, как заболеваемость подагрой стала неожиданно расти среди населения по мере того, как потребление сахара начало быстро повышаться (например, в Британии в XVIII веке, параллельно с рождением сахарной индустрии в стране).

Также есть экспериментальные доказательства того, что фруктоза (один из основных компонентов сахара) резко повышает уровень мочевой кислоты в организме.

Алкоголь и фруктоза метаболизируются в организме сходным образом, и алкоголь повышает уровень мочевой кислоты точно так же, как и фруктоза.

Низкоуглеводная диета, мочевая кислота и подагра

Краткосрочные исследования показали временное повышение уровня мочевой кислоты при старте строгой низкоуглеводной (т.е. кето) диеты. Этот эффект исчезает примерно через шесть недель, а уровень мочевой кислоты возвращается к изначальному значению, или даже ниже.

Исследования не показали значительного изменения уровня мочевой кислоты при следовании низкоуглеводной диете на протяжение нескольких месяцев или лет.

После десятков высококачественных исследований, сравнивавших низкоуглеводные диеты с другими диетами, нет никаких данных, показывающих возросший риск подагры, хотя ни одно исследование не было сфокусировано именно на этом аспекте.

Доктора, регулярно лечащие пациентов на низкоуглеводных диетах, не наблюдают рост приступов подагры, даже в начальный период. Так что, если и есть повышение риска на протяжение первых нескольких недель, то оно небольшое, или умеренное.

Долгосрочные уровни мочевой кислоты при следовании низкоуглеводной диете обычно снижаются, как это происходит и с другими маркерами метаболического синдрома, и даже пациенты, страдавшие подагрой, имеют шанс от неё избавиться.

Как избежать подагры

1. Ешьте меньше сахара.

2. Пейте меньше алкоголя. Особенно, стоит избегать пива и других высокоуглеводных алкогольных напитков.

3. Избавьтесь от лишнего веса и метаболического синдрома. Низкоуглеводная диета — хороший способ это сделать, так же как и интервальное голодание.

В качестве бонуса эти изменения в стиле жизни могут принести много других позитивных эффектов для веса и здоровья.

Мясо — есть или нет?

Отказ от мяса не является обязательным или эффективным способом снижения риска подагры.

Кроме того, заметьте, что низкоуглеводная диета не должна содержать особо много белков или мяса. Эффективная низкоуглеводная диета должна содержать умеренное количество белков и большое количество натуральных жиров.

Хорошо скомбинированная низкоуглеводная диета, скорее всего, снизит долгосрочные риски подагры.опубликовано econet

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