Женское здоровье и самочувствие целиком и полностью зависят от гормонального фона, который, как известно, колеблется в течение месяца

Какой бы внешностью ни одарила природа женщину, истинная красота, которая видна и заметна каждому — это прежде всего здоровье и хорошее самочувствие.

Гормон привлекательности

Женское здоровье и самочувствие целиком и полностью зависят от гормонального фона, который, как известно, колеблется в течение месяца, постоянно изменяется в течение жизни и в конце концов пытается полностью перестроиться, когда женщина находится в преддверии менопаузы.

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Но как бы то ни было, если вы знаете, каким должен быть правильный гормональный баланс, знаете, как нужно питаться и какой образ жизни вести, чтобы его поддерживать, то вы можете продлить свою молодость и сберечь красоту на долгие годы!

Одна из важнейших для женского здоровья групп гормонов — женские гормоны — ЭСТРОГЕНЫ.

Эти гормоны присутствуют и у мужчин, но в значительно меньшем количестве и влияют на состояние внешности и здоровье мужчины только в случае их явного избытка. Основное действие эстрогенов направлено на обеспечение детородной функции женщины.

Эстроген – слово, которое состоит из двух частей:

oistros — неуемное желание, страсть,

genes – вызывающий.

Или другой перевод – живость (яркость) + род.

Если так можно сказать, это гормон привлекательности. И именно округлые формы, грудь, и даже женское кокетство — обеспечиваются с точки зрения медиков именно этими гормонами.

Дефицит эстрогена проявляется такими симптомами как:

депрессия и резкая смена настроения,

увеличение веса,

приливы,

быстрая утомляемость,

заниженная самооценка и невнимательность к своей внешности,

снижение личного влечения и чувствительности.

Именно поэтому его еще называют гормоном молодости. Пока женщина чувствует себя женщиной и привлекательной, возраст не играет роли.

Коррекцией гормонального фона медикаментозно занимаются врачи. И только они могут решить стоит или нет принимать искусственные гормоны. Но каждая женщина может и в качестве профилактики, и для коррекции фона употреблять фитоэстрогены, которые содержатся в продуктах питания.

Такой способ также хорош и для коррекции гормонального фона после беременности и родов, когда резкое падение количества вырабатываемых эстрогенов приводит к послеродовой депрессии и сильному выпадению волос.

Фитоэстрогены действуют значительно мягче и не столь агрессивно.

Есть 3 вида растительных гормонов с эстрогенной активностью: изофлавоноиды, лигнаны и куместаны.

В каких продуктах и растениях содержатся такие гормоны?

Семена льна

Это продукт № 1 по количеству растительных гормонов (группа лигнанов, обладающих эстрогенной активностью). Помимо гормонального действия, у семени льна много и других полезных для женского организма свойств (противоопухолевое, очищение организма, антиоксидантные свойств).

Применяется семя льна в размолотом виде с большим количеством жидкости (как и отруби). Его добавляют в каши или едят с медом. Лечебная (максимальная) доза – 2 столовые ложки в день.

Растительный гормон лигнан содержится также в семенах кунжута и подсолнечника.

Бобовые (горошек зеленый, фасоль, нут, чечевица) содержат изофлавоноиды – вид фитоэстрогенов.

Соя, конечно, лидер по этим гормонам, но врачи в последнее время не рекомендуют употреблять в пищу большое количество сои.

Среди бобовых наиболее рекомендуется чечевица, она содержит максимальное количество белка , а также триптофан, который превращается в серотонин, избавляющий от депрессии.

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Кофе

Исследование, которое проводилось с женщинами, употреблявшими в день до 500 мл кофе, показало, что у 90% из обследованных уровень эстрогена был повышен на 70%. Но тут главное — соблюдать меру в употреблении кофе. Так чтобы этот напиток шел вам на пользу, а не наоборот.

Абрикосы

Из всех фруктов самое высокое содержание гормона лигнана. Можно есть свежими или сушеными (курага).

Эстрогены также присутствуют в следующих травах:

шалфей,

хмель,

корень женьшеня,

арника,

ромашка,

липа,

корень солодки. опубликовано econet.ru

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