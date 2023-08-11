Упражнение «Весы»: снимаем мышечный панцирь!

Это простое и очень эффективное упражнение телесно-ориентированной терапии имеет две цели
Это простое и очень эффективное упражнение телесно-ориентированной терапии имеет две цели:
Если мы преследуем первую цель, то это упражнение телесно-ориентированной терапии выполняется как тест - всего один раз. Если мы преследуем цель - откорректировать состояние - упражнение выполняется много раз, до тех пор, пока не наступит улучшение. А оно наступит - не сомневайтесь!
Для того, чтобы выполнять это упражнение телесно-ориентированной терапии потребуются два предмета:
Порядок выполнения упражнения телесно-ориентированной терапии:
1. Взвесьтесь на весах и узнайте свой вес.
2. Сядьте теперь на стул таким образом: прямо, на край стула, ногами на весы, ногами, согнутыми под прямым углом, разумеется, без обуви.
3. Посмотрите, сколько весят одни Ваши ноги. Их вес в среднем всегда равен от 10 до 20 процентов от общего веса тела. Если больше - Вы сидите неправильно
4. Без помощи рук, медленно, встаём со стула на весы (Вы помните - наши ноги с самого начала стоят на весах).
Следим за показаниями весов. (Или просим сделать это приятеля)
Что обычно происходит при выполнении этого упражнения телесно-ориентированной терапии?
В момент вставания обычного человека стрелка прыгает до тонны (шутка). Это - показатель того, что наше тело одето в жуткий мышечный панцирь. При нормальном распределении энергии по телу, такого происходить не должно.
Факты
Обычно стрелка прыгает так, что этот вес превышает Ваш реальный вес всего на 15-20 кг.Это говорит о том, что Вы - обычный невротик, каких много, мышечные зажимы у Вас - есть и фламенко Вы не станцуете.
Но тревогу нужно бить тогда, когда вес при вставании превышает реальный на 30-40 килограммов! Бывает и такое, и бывает - часто.
Телесно-ориентированные терапевты даже вычисляют своеобразный КПД человека. Для этого они делят его реальный вес на тот, что показали весы во время вставания со стула без помощи рук.
Упражнение телесно-ориентированной терапии как самотерапия
Занимайтесь этим упражнением телесно-ориентированной терапии дома и на работе (если работа такова, что позволяет подобные экзерсисы). Ваша задача - добиться такой лёгкости и незажатости в теле, чтобы Вы не тратили лишних усилий при вставании. Тогда и только тогда Ваш вес при вставании со стула будет приблизительно равен весу реальному.
Именно так приобретается вожделенная человечеством «грация кошки», которая если и прыгает нам на шею с высоты холодильника, то при этом отнюдь не ломает наши шейные позвонки. Чего не скажешь о нас, задумай мы прыгнуть на хорошего знакомого, с целью приятно и неожиданно его поразить. опубликовано econet
Автор: Юрий Бойко
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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