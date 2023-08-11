Упражнение «Весы»: снимаем мышечный панцирь!

Это простое и очень эффективное упражнение телесно-ориентированной терапии имеет две цели

Грация кошки

Это простое и очень эффективное упражнение телесно-ориентированной терапии имеет две цели:

диагностика вкупе с демонстрацией наличия мышечных зажимов и блоков, мышечного панциря.

лечебная, коррекционная, терапевтическая.

Если мы преследуем первую цель, то это упражнение телесно-ориентированной терапии выполняется как тест - всего один раз. Если мы преследуем цель - откорректировать состояние - упражнение выполняется много раз, до тех пор, пока не наступит улучшение. А оно наступит - не сомневайтесь!

Для того, чтобы выполнять это упражнение телесно-ориентированной терапии потребуются два предмета:

Стул обыкновенный

Весы напольные (Весы должны быть МЕХАНИЧЕСКИМИ, а не электронными)

Порядок выполнения упражнения телесно-ориентированной терапии:

1. Взвесьтесь на весах и узнайте свой вес.

2. Сядьте теперь на стул таким образом: прямо, на край стула, ногами на весы, ногами, согнутыми под прямым углом, разумеется, без обуви.

3. Посмотрите, сколько весят одни Ваши ноги. Их вес в среднем всегда равен от 10 до 20 процентов от общего веса тела. Если больше - Вы сидите неправильно

4. Без помощи рук, медленно, встаём со стула на весы (Вы помните - наши ноги с самого начала стоят на весах).

Следим за показаниями весов. (Или просим сделать это приятеля)

Что обычно происходит при выполнении этого упражнения телесно-ориентированной терапии?

В момент вставания обычного человека стрелка прыгает до тонны (шутка). Это - показатель того, что наше тело одето в жуткий мышечный панцирь. При нормальном распределении энергии по телу, такого происходить не должно.

Факты

Обычно стрелка прыгает так, что этот вес превышает Ваш реальный вес всего на 15-20 кг.Это говорит о том, что Вы - обычный невротик, каких много, мышечные зажимы у Вас - есть и фламенко Вы не станцуете.

Но тревогу нужно бить тогда, когда вес при вставании превышает реальный на 30-40 килограммов! Бывает и такое, и бывает - часто.

Телесно-ориентированные терапевты даже вычисляют своеобразный КПД человека. Для этого они делят его реальный вес на тот, что показали весы во время вставания со стула без помощи рук.

Упражнение телесно-ориентированной терапии как самотерапия

Занимайтесь этим упражнением телесно-ориентированной терапии дома и на работе (если работа такова, что позволяет подобные экзерсисы). Ваша задача - добиться такой лёгкости и незажатости в теле, чтобы Вы не тратили лишних усилий при вставании. Тогда и только тогда Ваш вес при вставании со стула будет приблизительно равен весу реальному.

Именно так приобретается вожделенная человечеством «грация кошки», которая если и прыгает нам на шею с высоты холодильника, то при этом отнюдь не ломает наши шейные позвонки. Чего не скажешь о нас, задумай мы прыгнуть на хорошего знакомого, с целью приятно и неожиданно его поразить. опубликовано econet

Автор: Юрий Бойко

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