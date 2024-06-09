Ограничение калорийности питания вызывает изменения уровня ряда гормонов и нейромедиаторов
Ограничение калорийности питания вызывает изменения уровня ряда гормонов и нейромедиаторов.
Чем ниже процент жира в организме, тем быстрее запускается вся цепочка (показанный процесс сделан широкими мазками, для общего понимания):
- падает уровень гормона, стимулирующего образование и секрецию гормонов щитовидной железы, лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона (ТТГ, ЛГ и ФСГ соответственно) -->
- снижается уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона (эстрогена) -->
- cнижается уровень фактора, высвобождающего гормон роста (соматокринин) -->
- происходит негативное воздействие на секрецию гормона роста -->
- снижается активность симпатической нервной системы, что, вместе с падением уровня гормонов щитовидной железы, значительно снижает скорость метаболизма -->
- уровень кортизола поднимается, усиливаются голод и аппетит;
- происходят изменения уровней лептина, грелина, пептида YY, кортиколиберина (кортикотропин-рилизинг-гормон) (и ряда других гормонов) -->
- падает лептин (меньше жира в клетке, меньше вырабатывается лептина), падает дофамин (отвечает за удовольствие) -->
- вырабатывается нейропептид Y (который вырабатывается в условиях голода, т.е. меньше лептина - больше нейропептида Y, т.е. мозг дает команду "жрать").
Эти изменения «говорят» мозгу, что еды недостаточно, что в итоге вызывает изменения нейромедиаторов, стимулирующих определенное количество негативных адаптаций.
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Процесс, конечно, занимает некоторое время, и происходит не мгновенно, то есть имеется определенный промежуток между изменениями всех этих гормонов и реакцией организма.
На фоне всех этих изменений происходит множество других адаптационных процессов, например:
- падение уровня лептина непосредственно воздействует на метаболизм в печени, скелетных мышцах и клетках, главным образом в худшую сторону;
- тестостерон связывается с глобулином и снижается уровень свободного тестостерона (это в дополнение к тому, что уровень тестостерона вообще снижается);
- снижается уровень инсулина (который является антикатаболическим гормоном и препятствует расщеплению мышц);
- повышаются уровни кортизола (кортизол усиливает расщепление белка и стимулирует в печени производство глюкозы из белка);
- истощение запасов энергии в мышцах препятствует синтезу белка, хотя и способствует окислению жиров;
- синтез белка замедляется и ускоряется его расщепление, что приводит к утрате мышц;
- возросший уровень жирных кислот в крови способствует усвоению печенью гормона Т4 (тироксин, «пассивная» форма гормона щитовидной железы), а также происходят изменения в процессе конвертации Т4 в Т3 (в «активную» форма гормона, трийодтиронин) в печени --> снижается уровень гормона Т3 в крови --> возрастание уровня жирных кислот в крови вызывает в тканях резистентность к гормону щитовидной железы;
- растут уровни кортиколиберина --> падает уровень лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона - ТТГ, ЛГ и ФСГ (стимулирующих образование и секрецию гормонов щитовидной железы) --> также снижается уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона (эстрогена) --> снижается секреция гормона роста (соматокринина) --> снижается активность симпатической нервной системы, изменения в обменных процессах в печени также негативно воздействуют на превращение гормона роста в инсулиноподобный фактор роста --> и тд и тп --> как результат метаболизм замедляется.
Хронически поднятый на диете кортизол, помимо того, что он задерживает воду, еще вызывает резистентность к лептину.
Спустя 3-4 дня, на диете падает активность нервной системы – происходит замедление метаболизма.
ВСЕ ЭТИ АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛУЖАТ ДВУМ ОСНОВНЫМ ЦЕЛЯМ:
ПЕРВАЯ: это замедление скорости сжигания жира, что должно позволить вам выжить как можно дольше. Для этого организм также снижает все виды активности, требующие затрат энергии. Это включает в себя синтез белка, репродуктивную и иммунную функции, потому что в этих функциях нет никакого толку, когда вы умираете от голода.
Все эти гормональные изменения, начинающиеся с падения уровня лептина, и являются основными причинами того, почему мужчины утрачивают сексуальное влечение (и возможности), а у женщин прекращаются менструации, когда они достигают очень низкого процента жира/или сидят на жесткой диете.
ВТОРАЯ: главная для вашего организма, заключается в том, чтобы как можно скорее пополнить запасы жира, когда калории снова будут доступны. Замедление скорости обмена веществ и улучшение способностей к накоплению жира объединяются, чтобы способствовать возвращению жировых отложений, когда вы снова начинаете есть.
Комбинация сигналов, посылаемых лептином, грелином, инсулином, глюкозой и массой других гормонов (холестокинин, глюкагоноподобные пептиды 1 и 2, бомбезин и многих других) превращается в голод и аппетит. Эти изменения вызывают повышение того и другого: вы постоянно голодны и постоянно думаете о еде.
Как "подручными" методами определить снижение метаболизма и даже (возможно) уровня его снижения
1. Можно предварительно пытаться ориентироваться на показания вегетативной нервной системы, а конкретно симпатической и парасимпатической.
Если активность симпатической системы падает, а парасимпатической наоборот, то скорее всего значит происходит замедление обмена веществ.
2. Определить текущее состояние метаболизма можно по температурным текущим показаниям:
3. Сдать анализы:
1) Биохимия крови:
2) Перед диетой на похудение лучше сдать на гормоны (правильнее сдавать анализы перед началом диеты и пару раз во время нее):
Рекомендации по сдаче анализов для женщин:
Желательно пройти узи органов таза при наличии каких-либо отклонений по данным анализов.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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