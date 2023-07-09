С недавних пор оказался в «опале» витамин E, который в течениеВитамин Е не просто витамин. Он представляет собой семейство из четырех компонентов, называемых токоферолами, каждый из которых отличается своими особенностями применения и активностью. долгого времени числился в числе лидеров среди укрепляющих здоровье антиоксидантов

Ни одни пилюли не могут избавить от необходимости придерживаться здоровой диеты

С недавних пор оказался в «опале» витамин E, который в течение долгого времени числился в числе лидеров среди укрепляющих здоровье антиоксидантов – активных борцов с разрушительными свободными радикалами. Тогда как некоторые исследователи считают сомнительным употребление более 400 МЕ витамина Е в день, многие доктора считают, что прием любого количества витамина Е чрезмерен. Данные точки зрения противоречат данным предыдущих исследований в которых рекомендуется прием витамина Е в дозе 1,000 МЕ. Кто из них прав?

Доктор Edgar R. Miller из университета Джона Хопкинса, представил данные своего анализа девятнадцати исследований включающих пациентов в возрасте более 60 лет, которые имели предсуществующие состояния, такие как рак, заболевания сердца, болезнь Альцгеймера и заболевания почек. Наблюдения Millers показывают, что высокие дозы витамина E (400 МЕ и более) были связаны с увеличением смертности. Следует отметить, что такая взаимосвязь не была связана с уровнем до 150 МЕ.

По мнению диетолога доктора Michael Hirt, директора центра интегральной медицины в Калифорнии, нельзя однозначно утверждать, полезен или вреден витамин Е (так же как и любой другой витамин). Картина на самом деле более сложная. Он считает, что многие исследования относительно витамина Е не отличались высоким качеством. Более того, многие пациенты принимают "неправильный" витамин Е, который может быть даже вреден.

Витамин Е не просто витамин. Он представляет собой семейство из четырех компонентов, называемых токоферолами, каждый из которых отличается своими особенностями применения и активностью. Более того, к семейству витамина Е так же относятся малоизвестные большинству людей токотриенолы (tocotrienols), которые способствуют снижению уровня холестерина и уменьшают проявления атеросклероза. Оба токоферола и токотриенолы состоят из частей, которые называют альфа, бета, гамма и дельта. Таким образом, важно, что бы вы получали все компоненты витамина Е, а не только отдельные части.

Люди, которые приобретают упаковку витамина Е в супермаркете и даже в магазине здоровой пищи почти всегда приобретают синтетический витамин, который содержит только альфа токоферол. Синтетический альфа токоферол не вреден, если Вы принимаете его в умеренных дозах. Однако он мешает делать свое полезное дело витамину, который содержится в пище. Причина: синтетический альфа-витамин Е блокирует рецепторы витамина E, предназначенные для своего натурального родственника. Таким образом, употребляя искусственный витамин Е Вы нивелируете пользу природного диетического продукта.



ПРАВИЛЬНЫЙ ВИТАМИН E

Откуда же люди должны получать правильный витамин Е?

Такой «хороший» витамин содержится в миндале, арахисе, овощах и семечковых маслах, цельных зерновых и обогащенных злаках.

Однако для того чтобы получить 400 МЕ в день вы должны съедать два фунта орехов или употреблять восемь чашечек оливкового масла. Я думаю, это остановит тех из нас, которые захотят поставить на полку коробочку с витаминами. С другой стороны стоимость «правильного витамина Е» довольно значительна. Как правило, такой препарат содержит альфа, бета, гамма и дельта токоферолы в сочетании токотриенолами.

И, наконец, отмечает доктор Hirt, даже самый лучший витамин Е не заменит здорового образа жизни. Несмотря на то, что 400 МЕ «правильного витамина Е» может заменить два фунта орехов и восемь чашечек оливкового масла, но ни одни пилюли в мире не могут избавить нас от необходимости придерживаться здоровой диеты, которая включает фрукты, овощи, качественный белок, здоровые жиры и цельные злаки. Если Вы хотите обогатить свой рацион витамином Е, делайте это под контролем специалистов, подбирайте правильную дневную дозу. опубликовано econet

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