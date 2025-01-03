Оздоровительная гимнастика Зыонг Шинь укрепляет почки, благотворно влияет на оздоровление всего организма, дает огромный приток жизненных сил и энергии

Вьетнамская оздоровительная система Зыонг Шинь (DUONG SINH)

Оздоровительный комплекс Зыонг Шинь состоит из 12 упражнений для почек, ключевым моментом при выполнении упражнений является дыхание. Перед каждым упражнением делается «прокачка дыхания», а само упражнение выполняется на задержке дыхания.

«Прокачка дыхания»

Дыхание нижнее (животом), мысль в точке 12 VC Чунг-куан (Срединный охранник), делаем три раза полный вдох – выдох (дышать надо спокойно, расслабленно, как бы вдыхаем аромат цветка).

Выполнение упражнений

На четвертый вдох выполняем упражнение. На задержке дыхания фиксация положения от 3 до 60 секунд, выдох на возврате в исходное положение. Это считается раз, затем снова делаем «прокачку дыхания» и выполняем упражнение.

Упражнения выполняются кратно 3, максимальное количество 81 раз. Начинать надо с минимального и постепенно увеличивать количество раз.

При минимальной задержке дыхания увеличиваем количество выполняемых упражнений, а при максимальной задержке дыхания уменьшаем количество упражнений. Каждый должен подобрать под себя условия выполнения и делать их. Лично я, весной и летом делаю упор на задержке дыхания, а осенью и зимой делаю упор на количество раз, при минимальной задержке дыхания, мне так удобней.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОЧЕК

Упражнения для почек, лежа на спине:

1. Лежа на спине, руки вдоль туловища – это исходное положение. «Прокачка дыхания», на четвертом вдохе поднимаем ноги и шею под углом 45°, смотреть на пальцы ног. Задержка дыхания, на выдохе опускаем ноги и шею. Выполняем кратно 3.

2. Исходное положение. Правую руку ложем на «солнечное» сплетение. «Прокачка дыхания», на четвертом вдохе поднимаем ноги под углом 90°, на задержке дыхания круговыми движениями (по часовой и против часовой стрелки) массируем «солнечное» сплетение, смотреть на правую руку. На выдохе опускаем ноги. Выполняем кратно 3.

3. Исходное положение. Обе руки на «солнечном» сплетении, в замке. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох ведемруки вдоль тела к голове (ладонями к себе), за голову, смотрим на руки. Получается три точки опоры: пятки, копчик и макушка. Задержка, на выдохе в обратной последовательности возвращаемся в начальное положение (руки на «солнечном» сплетении). Упражнение выполняем кратно 3.

4. Переходное упражнение от лежа на спине к лежа на животе. Без «прокачки дыхания». Положение «березка», крутим ногами «велосипед», от себя длинный вдох, к себе быстрый выдох за два раза. Выполняем три раза.

Упражнения для почек, лежа на животе:

1. Лежа на животе, руки вдоль туловища, подбородок упирается в пол – это исходное положение. Руки за спиной собранные в «бутон» (ладони прижаты друг к другу, большие пальцы спрятаны вовнутрь ладоней) между лопатками (это в идеальном варианте, так завести руки довольно сложно, можно упростить, заведите обе руки за спину, ладони вверх наложены друг на друга). «Прокачка дыхания», на четвертый вдох поднимаем шею, ноги и натягиваем носки. Задержка дыхания, на выдохе опускаем шею и ноги. Упражнение выполняем кратно 3.

2. Исходное положение. Руки на пальцах у плеч. «Прокачка дыхания», на четвертом вдохе движения вверх начинают глаза, затем голова — плечи – грудь – живот – поясница, поза «змеи». Задержка дыхания, на выдохе в обратной последовательности возвращаемся в начальное положение. Упражнение выполняем кратно 3.

3. Исходное положение. Руками беремся за щиколотки ног. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох натягиваем руки, ноги и спину, поза «лук». Задержка, на выдохе возвращаемся в начальное положение. Упражнение выполняем кратно 3.

4. Исходное положение. «Прокачка дыхания», на четвертом вдохе поднимаем левую ногу и голову, поза «кузнечик». Задержка, на выдохе возвращаемся в исходное положение. Сначала делаем упражнение кратно 3 для левой ноги, затем для правой ноги.

5. Лежа на животе, руки на пальцах (если тяжело можно на ладонях) у плеч. «Прокачка дыхания» на третий выдох отжимаемся от пола и выходим в положение упор лежа на пальцах (ладонях) – это исходное положение.

«Прокачка дыхания», на четвертом вдохе сгибаем руки в локтях (примерно по углом 90°), на пол не ложимся. Задержка, на выдохе возвращаемся в исходное положение. Упражнение выполняем кратно 3.

«Прокачка дыхания», на четвертом вдохе убираем левую руку за спину (ложем на поясницу). Задержка, на выдохе в исходное положение. Потом выполняем упражнение, убирая за спину правую руку – это будет считаться как один раз. Упражнение выполняем кратно 3.

6. Сидя между ног, стопы наружу поза «коровы» (если тяжело можно сидеть просто между ног), ладони вместе перед грудью. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох поднимаемся на колени (спина ровно), руки вверх над головой (ладони вместе). Задержка, на выдохе в исходное положение. Выполняем кратно трем.

7. Сидя по-турецки или в позе «лотоса»:

Руки в замке на Дан Тьен. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох как бы поднимаем руками шар с Дан Тьен в грудь к горлу, руки вверх над головой в замке (ладонями наружу), наклоняемся вперед. Задержка, выпрямляемся, на выдохе в обратной последовательности опускаем руки к Дан Тьен. Выполняем кратно трем.

Руки в кулаках у бедер. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох отжимаемся от пола (стоим только на кулаках). Задержка, на выдохе возвращаемся в начальное положение. Выполняем кратно трем.

8. Сидя на полу, ноги прямо, руки в кулаках у бедер. «Прокачка дыхания», на четвертый вдох отжаться от пола. На задержке дыхания держим «уголок», на выдохе возвращаемся в исходное положение. Выполняем кратно трем.

Оздоровительная гимнастика Зыонг Шинь укрепляет почки, благотворно влияет на оздоровление всего организма, дает огромный приток жизненных сил и энергии. опубликовано econet.ru

Автор: Андрей Саньков

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