Как снизить риск болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – это неврологическое расстройство, при котором начинают умирать нейроны в области допамин-продуцирующих клеток в вашем мозге

Удивительно, но, несмотря на резкий рост рака и связанных с ним неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных курением сигарет, было установлено, что курение связано со снижением риска развития болезни.

Паркинсона - нейродегенеративного расстройства центральной нервной системы.

Наиболее очевидные симптомы болезни Паркинсона связаны с движениями, например, дрожание и ригидность. Эту связь с курением часто приписывают действию никотина из сигарет, который, как полагают, обладает потенциально нейропротекторными свойствами.

Исследователи недавно обнаружили, что определенные продукты (и в том числе перец), содержащие натуральный никотин, могут снизить риск развития болезни Паркинсона.

Употребление перца может снизить риск болезни Паркинсона на 19 процентов

Перец – это представитель семейства пасленовых, к которому также принадлежат табак, помидоры и картофель.

Проанализировав употребление овощей, табака и кофеина у почти 500 пациентов, у которых впервые диагностировали болезнь Паркинсона, а также у группы здоровых людей, исследователи выяснили, что употребление в пищу перца, других овощей из семейства пасленовых это не касается, снижает риск болезни Паркинсона на 19 процентов.

Наиболее сильно эта связь проявилась у тех, кто никогда не курил. Исследователь заявил:

«Подобно многим исследований, которые указывают, что табак способен снизить риск болезни Паркинсона, наши данные также предполагают защитный эффект никотина, или, возможно, подобного, но менее токсичного вещества в перце и табаке».

Болезнь Паркинсона – это неврологическое расстройство, при котором начинают умирать нейроны в области допамин-продуцирующих клеток в вашем мозге (их еще называют черной субстанцией), необходимых для нормального движения.

Поскольку в настоящее время эта болезнь неизлечима, решающее значение приобретает профилактика болезни Паркинсона. Употребление рациона из разнообразных цельных продуктов, включающего в себя здоровые овощи, например, перец, по-видимому, является простым способом снизить риск этого заболевания, тем более, что недостаток фолатов тоже связывают с болезнью Паркинсона (а листовые овощи являются единственным источником этого важного витамина; в большинстве витаминов содержится его полусинтетический аналог, известный как фолиевая кислота).

Кофеин, омега-3 жиры и другие пищевые стратегии профилактики болезни Паркинсона

Помимо пищевого никотина, с более низким риском развития болезни Паркинсона связывают и пищевой кофеин, например, из кофе. Одно исследование даже показало, что ежедневный прием кофеина в количестве эквивалентном от двух до четырех чашек кофе, может несколько улучшить двигательные симптомы болезни Паркинсона.

Кофеин, который является дофаминэргическим веществом (стимулирует высвобождение дофамина), может быть одной из причин того, что зеленый чай тоже связывают с уменьшением риска болезни Паркинсона, хотя одно исследование предположило, что польза зеленого чая для пациентов с болезнью Паркинсона объясняется полифенолами, входящими в его состав.

Еще одним важным фактором являются омега-3 жиры животного происхождения, которые могут защитить от болезни Паркинсона путем предотвращения неправильного скручивания белков в результате мутации гена при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона и болезнь Хантингтона. В омега-3 жирах животного происхождения содержатся две жирные кислоты, имеющие крайне важное значение для здоровья человека - ДГК и ЭПК. Большей частью своих неврологических преимуществ омега-3 жиры обязаны ДГК, которая является одним из основных строительных блоков мозга.

Примерно на половину ваш мозг и глаза состоят из жиров, а они, в свою очередь, состоят преимущественно из ДГК – и это делает ее одним из важнейших питательных веществ для оптимального функционирования мозга.

Активность мозга, по сути, в значительной степени зависит от функций обеспечиваемых ее внешней жирной восковой мембраной, которая служит своеобразным электрическим кабелем нервной проводимости, поэтому так важно добавлять омега-3 жиры в ваш рацион, например, выловленную в природе рыбу или масло криля.

Витамин D и коэнзим Q10: два питательных вещества для защиты от болезни Паркинсона

Существует взаимосвязь между недостаточным уровнем витамина D и развитием начала болезни Паркинсона. Раньше считалось, что дефицит витамина D – это симптом болезни Паркинсона, но недавние исследования недвусмысленно рассматривают дефицит витамина D в качестве одной из причин болезни Паркинсона.

Лучший способ оптимизировать свой уровень витамина D – бывать на свету полуденного солнца или посещать безопасный солярий, при этом риск передозировки практически исключен.

В качестве самой общей рекомендации, вам необходимо подвергать около 40 процентов всего тела воздействию солнце в течение приблизительно 20 минут в период с 10:00 до 14:00 или до тех пор, пока ваша кожа слегка не порозовеет.

Если вы принимаете пероральные добавки, то, по данным недавних исследований, взрослым, как правило, требуется около 8 000 МЕ/сут витамина D3 перорально, чтобы его уровень в сыворотке крови превысил 40 нг/мл. Тем не менее, помните, что если вы принимаете витамин D перорально, вам также нужно увеличить уровень витамина K2 – либо с помощью продуктов питания, либо с помощью добавок, чтобы препятствовать кальцификации мягких тканей.

Другим питательным фактором, о котором часто забывают, является антиоксидантное соединение коэнзим Q10, уровень которого у людей страдающих этим заболеванием зачастую очень низкий. Одно исследование показало, что у людей принимающих высокие дозы коэнзима Q10 болезнь Паркинсона прогрессирует значительно медленнее.

Если вы принимаете статины – препараты для снижения уровня холестерина, то этот вопрос приобретает особое значение, поскольку эти препараты истощают запасы коэнзима Q10 в вашем организме – это помимо 300 других неблагоприятных последствий для здоровья, связанных с приемом статинов, поэтому очень важно принимать добавки с коэнзимом Q10 (или, в идеале, с его восстановленной формой - убихинолом).

В развитии болезни Паркинсона могут играть роль факторы окружающей среды

Риск болезни Паркинсона явно возрастает под воздействием определенных экологических токсинов. Например, такие нейротоксины, как пестициды, гербициды и фунгициды – это вещества, которые, как установлено, приводят к нарушению функций и/или разрушению нервной системы, в том числе, мозга. Ротенон и паракват – эти два пестицида связаны с повышенным риском развития болезни Паркинсона. Они оба являются липофильными, то есть они сопротивляются расщеплению в воде и накапливаются в вашем жире. Известно, что оба способны пересекать гематоэнцефалический барьер.

Установлено, что риск болезни Паркинсона «значительно» увеличивает даже воздействие пестицидов на окружающую среду.

Воздействие промышленных растворителей, включая ТХЭ, распространенный обезжириватель и вещество сухой очистки, также связано с болезнью Паркинсона, что дает дальнейшие доказательства связи этого заболевания с токсинами окружающей среды. Наряду с отказом от использования растворителей и пестицидов в доме и в саду, употребление как можно большего количества натуральных продуктов поможет вам избежать ненужного воздействия таких химических веществ, как пестициды.

Это тем более важно сейчас, с учетом того, что гербициды на основе глифосата, такие как «Раундап», также были связаны с нарушениями функций, характерными для болезни Паркинсона, а остатки этих химических веществ можно найти практически во всех пищевых продуктах, содержащих ГМО. Другим важным и часто упускаемым из виду фактором риска являются «серебряные» зубные пломбы из амальгамы, содержащие ртуть.

Ртуть вызывает как будто крушение биохимического поезда в организме, в результате чего начинается протечка клеточных мембран и подавляются ключевые ферменты, необходимые организму для выработки энергии и выведения токсинов. Токсичность ртути может привести к обширному воспалению и возникновению хронических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Для профилактики болезни Паркинсона важны здоровые изменения образа жизни

Болезнь Паркинсона до сих пор классифицируется как идиопатическое заболевание, то есть, не имеющее определенной причины. Тем не менее, с учетом того, что исследователи установили, что употребление перца может снизить риск, а пестициды и другие токсины окружающей среды – повысить его, существуют меры, которые можно предпринять, чтобы повлиять на риск развития этого заболевания у вас. Напомним самые важные из них и добавим ряд дополнительных рекомендаций:

Избегайте воздействия пестицидов и инсектицидов (а также воздействия других токсинов окружающей среды, например, растворителей).

Регулярно выполняйте физические упражнения. Это один из лучших способов защиты от появления симптомов болезни Паркинсона.

Почаще находитесь на солнце, чтобы оптимизировать уровень витамина D.

Ешьте больше овощей с высоким содержанием фолиевой кислоты.

Убедитесь, что в вашем организме надлежащий уровень железа и марганца (не слишком низкий и не слишком высокий).

Подумайте о приеме коэнзима Q10 или его восстановленной формы убихинола, которые могут помочь в борьбе с болезнью. опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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