Эта техника показана при нарушениях опорно-двигательного аппарата со стороны нервной системы

Простукивание для европейцев очень эффективно, как рефлексотерапия общего оздоровления.



Подготовка рук



1. Схлопываем ладони перед собой и энергично потираем их друг о друга, возбуждая целительную энергию рук. Руки должны стать горячими.

2. Интенсивно сжимаем ладони в позе приветствия, соединяя противоположные (иньскую и янскую) энергии, чтобы почувствовать энергетический поток (фото 1). Закрываем глаза и пробуем уловить, как из одной ладони в другую (из центра – в центр, из пальцев одной руки – в пальцы другой руки) перетекает энергия.

3. Округляем ладони в шарик, соприкасаясь всеми пальцами. Представьте себе, что внутри ладоней вы держите теплый красный шарик, а пальцы передают друг другу горячую энергию.



4. Затем скрещиваем ладони, вытягивая их перед собой. И по нескольку секунд удерживаем прямой и обратный замок (фото 2 и 3 соответственно)

5. А теперь интенсивно постучим ребрами ладоней друг о друга (фото 4)

6. Затем четырьмя пальцами левой руки стучим по точке пульса на правой руке (фото 5), призывая ладонь к пробуждению. Поменяйте позицию и разбудите левую ладонь.

7. Поднимаем руки вверх и сильно сжимаем ладони, до боли, а потом резко раскрываем пальцы, не опуская рук в течение 30 секунд.



ПОХЛОПЫВАНИЕ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ШЛЕПКИ



Оздоровительные шлепки безусловно показаны при нарушениях опорно-двигательного аппарата со стороны нервной системы. И являются неотъемлемой частью лечения психологических проблем. Однако, как и всякий интенсивный массаж, похлопывание имеет ряд противопоказаний. Отнеситесь к ним серьезно: если есть хотя бы одно из противопоказаний, мы не будем выполнять похлопывание. Но не огорчайтесь! В нашем наборе большое количество инструментов, мы найдем именно то, что нам подходит.



1. Раскрываем ладони и безбоязненно прохлопываем себя шлепками по голове – ото лба к затылку, шее и назад ко лбу. Шлепаем беспрестанно и поочередно левой и правой руками. Всего надо нанести не менее 200 ударов. Если противопоказаний нет, не бойтесь! Похлопывание может быть достаточно интенсивным, так, чтобы звук шлепков ваши домашние слышали явственно. Не пропускайте область висков и ушной раковины.



2. Затем прямым ударом правой руки хлопаем себя по шее сзади (спереди по шее шлепки наносить нельзя!). Достаточно долго, до 5 минут. Кисть при этом должна быть совершенно расслаблена, запястье свободно. Рука лупит шею от запястья, как плеточка.



3. Чуть нежнее двумя открытыми ладонями одновременно шлепаем по лицу 1–2 минуты.



4. Левое надплечье прохлопываем открытой правой ладонью 3–4 минуты. Затем прохлопываем правое надплечье левой ладонью. (Надплечьем называется то место, где военные носят погоны. В обиходе его чаще всего называют плечом, но в медицине плечо – это участок руки от локтя до плечевого сустава.)



5. Вытягиваем прямо перед собой правую руку и шлепаем себя левой рукой по внутренней стороне предплечья (участок от запястья до локтя), посередине. Затем меняем руки, левое и правое предплечье должны получить по 3–4 минуты массажа.



6. Отшлепываем тыльную поверхность ладоней. Тыл ладоней – это их наружная поверхность, где на пальцах растут ногти. Для удобства можно поставить ногу на стул, на колено положить массируемую ладонь и в свое удовольствие лупить по ней другой ладонью 3–4 минуты. Затем поменяйте ладони.



7. Наклоняем туловище вперед и шлепаем двумя ладонями одновременно по коленкам. Если вам трудно стоять 3–4 минуты в наклонном положении, можно делать упражнение сидя.



8. Затем шлепаем ниже коленной впадины по задней поверхности голеней, одновременно двумя руками. Похлопайте несколько минут в свое удовольствие, этот прием тоже можно проделать сидя.



9. В завершение выполняем простукивания тыльной стороны стопы. Если предыдущие приемы вы делали стоя, следите, чтобы не закружилась голова, и не перенапряглись мышцы! Простукивание стоп можно выполнить сидя, вытянув ноги, наклоняясь всем корпусом вперед. Если при этом в конце похлопывания вы сумеете постепенно оттягивать носочки вперед, как бы убегая от своих ладоней, то и позвоночник получит хорошую растяжку.

10. После этого встаньте и сделайте несколько глубоких приседаний, чтобы гармонизировать энергетические потоки. Трех-четырех приседаний будет вполне достаточно!



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САМОМАССАЖА



Во время этого упражнения на начальном этапе никаких психологических настроев можно не производить! Упражнения не требует никаких принудительных мыслей, и они даже мешают.



Шлепки полностью захватят ваше сознание, доставят удовольствие. Если вы выдержите две недели похлопывания, то сможете потом практиковать этот массаж всю свою жизнь. Довольно быстро после начала практики вы почувствуете, что стали ощущать себя здоровым, а это ясный сигнал к продолжению!



ВОПРОС – ОТВЕТ



Почему мы пропускаем для похлопывания другие точки, поясницу, например?

Потому что не хотим подчинять оздоровлению весь свой день! Для этого массажа выбраны оптимальные точки, равноудаленные от срединного энергетического котла.



Можно ли делать перерыв в похлопывании?

Можно! Нет никаких жестких правил.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МАССАЖУ:

Онкологические заболевания;

Тяжелые разлады сердечной деятельности; тяжелые поражения внутренних органов (почек, легких, печени);

Тромбофлебит сосудов в хронической форме или аневризма сосудов; язвенные болезни желудочно-кишечного тракта; другие заболевания, создающие опасность кровотечения;

Нельзя применять массаж у женщин во время менструальных выделений. Склонность к маточным кровотечениям требует повышенной осторожности и в другие дни;

Острые состояния; инфекционные болезни; лихорадка. Гнойничковые заболевания кожи (фурункулез); дерматиты; ожог кожи (в том числе солнечный). опубликовано econet

Автор: Дмитрий Коваль, "Большая энциклопедия целительных точек от 1000 болезней

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