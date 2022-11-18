Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок...

Еще один отличный способ быстро разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз.

Под силу даже тем, кто пока еще не научился управлять круговой мышцей глаза.

• Приготовьте две чайные ложки, стакан с горячей и стакан с холодной водой.

• Намажьте область «гусиных лапок» любым косметическим маслом (виноградных косточек, жожоба, миндальным, оливковым — главное, не минеральным).

• Окуните ложки в стакан с горячей водой, подержите несколько секунд. Проверьте температуру ложек на запястье — они должны быть умеренно горячими, не обжигающими. Аккуратно наложите ложки на область «гусиных лапок», расправляя и разглаживая кожу, словно утюжком. Держите 5–10 с.

• Окуните ложки в стакан с холодной водой. Приложите на этот раз холодные ложки — на 3–6 с. Повторите чередование 2–3 раза, закончив холодной аппликацией.



Техника безопасности

Чувствительность кожи у всех разная. Чтобы избежать ожогов, никогда не разогревайте ложку в кипятке или на огне, только в умеренно горячей воде.

Всегда проверяйте температуру ложки на запястье.

Очень осторожно притрагивайтесь ложкой к коже век.

Прием должен вызывать только приятные ощущения!

Результат

Великолепно разглаживает нежную кожу век.

Повышает тургор кожи.

Можно выполнять прием для каждого глаза в отдельности.

• Бережно зафиксируйте кожу у внешнего края глаза указательным и большим пальцами. Аккуратно, легкими надавливаниями и круговыми движениями массируйте кожу сначала теплой ложкой, затем холодной.

• Если у вас очень чувствительная кожа, делайте разглаживающий массаж через салфетку (удобно использовать нетканый материал) или ватный диск.



Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок.опубликовано econet.ru

Автор Юлия Зартайская

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