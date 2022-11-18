Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок...
Еще один отличный способ быстро разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз.
Под силу даже тем, кто пока еще не научился управлять круговой мышцей глаза.
• Приготовьте две чайные ложки, стакан с горячей и стакан с холодной водой.
• Намажьте область «гусиных лапок» любым косметическим маслом (виноградных косточек, жожоба, миндальным, оливковым — главное, не минеральным).
• Окуните ложки в стакан с горячей водой, подержите несколько секунд. Проверьте температуру ложек на запястье — они должны быть умеренно горячими, не обжигающими. Аккуратно наложите ложки на область «гусиных лапок», расправляя и разглаживая кожу, словно утюжком. Держите 5–10 с.
• Окуните ложки в стакан с холодной водой. Приложите на этот раз холодные ложки — на 3–6 с. Повторите чередование 2–3 раза, закончив холодной аппликацией.
Техника безопасности
Результат
Можно выполнять прием для каждого глаза в отдельности.
• Бережно зафиксируйте кожу у внешнего края глаза указательным и большим пальцами. Аккуратно, легкими надавливаниями и круговыми движениями массируйте кожу сначала теплой ложкой, затем холодной.
• Если у вас очень чувствительная кожа, делайте разглаживающий массаж через салфетку (удобно использовать нетканый материал) или ватный диск.
Поскольку этот прием дает мгновенный эффект, его хорошо использовать как экспресс-метод, когда нужно быстро привести себя в порядок.опубликовано econet.ru
Автор Юлия Зартайская
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Источник: https://econet.ru/
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