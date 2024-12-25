Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает себя уничтожать.

Применение лекарств и оперативное вмешательство при ревматоидном артрите - это полное фиаско

Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает себя уничтожать. Результаты его могут быть поистине разрушительными - ваше здоровье может оказаться серьезно подорванным.

Конечно же, в современной системе «здравоохранения» основным средством лечения является применение лекарств и оперативного вмешательства. В некоторых случаях это исключительно правильный подход - например, при острой травме, но для других заболеваний, особенно аутоиммунных, таких как ревматоидный артрит, это полное фиаско.

За свою практику я лично лечил более 3 000 пациентов с ревматоидным артритом - это более чем в 10 раз превосходит количество артритов, с которыми обычный семейный врач сталкивается за всю свою карьеру. Так что в этом вопросе я весьма опытен.

Протокол лечения, который я использовал, открыт для всех. Он включает в себя следующее:

Пересмотренный вариант протокола лечения антибиотиками от д-ра Брауна

Изменение образа жизни

Улучшение рациона питания согласно моим рекомендациям. Ряд общих принципов подходит людям всех пищевых типов - эти принципы охватывают:

Отказ от сахара и большинства зерновых

Употребление необработанных, высококачественных продуктов, по возможности - органических, местного производства

Употребление пищи как можно более сырой (насколько это возможно)

Получение достаточного количество высококачественных омега-3 жиров, например, масла криля

Включение регулярных физических упражнений в свое ежедневное расписание.

Работа с эмоциональными травмами

Эффективный метод решения почти универсального основополагающего эмоционального расстройства, присутствующего практически при всех аутоиммунных заболеваниях, таких как РА.

Эмоциональная травма происходит, как правило, до того, как формируется сознательный разум, то есть где-то в возрасте 5-6 лет, хотя, конечно же, это может произойти в любой момент вашей жизни.

Если данный эмоциональный удар не получает эффективного лечения, то останется основополагающий эмоциональный триггер, который обусловит развитие деструктивных процессов.

В некоторых случаях, РА как будто вызывается инфекцией, но, судя по моему опыту, такая инфекция обычно возникает, когда в жизни происходит стрессовое событие, приводящее к нарушению биоэлектрических цепей, в дальнейшем вызывающее нарушения в иммунной системе.

Это нарушение предрасполагает к развитию первоначальной инфекции, а также способствует относительной неспособности эффективно справиться с инфекцией.

Поэтому очень важно иметь эффективный инструмент для работы с такими основополагающими эмоциональными травмами. В моей практике наиболее распространенной формой лечения является Техника простукивания меридианов (ТПМ).

Если у вас уже есть РА, то пусть эмоциональную травму лечит профессионал.

Устранить дефицит витамина D

Проверять уровень витамина D и, при необходимости, принимать добавки, если нет возможности ежедневно находиться на солнце. У тысяч пациентов, прошедших перед моими глазами, редко когда не было серьезного дефицита витамина D.

На мой взгляд, это просто преступная халатность - лечить человека от РА и не проводить агрессивный контроль уровня витамина D, чтобы обеспечить его терапевтический диапазон в пределах 55-65 нг/мл.

Другие факторы, которые нужно учитывать

Новым дополнением к протоколу являются малые дозы налтрексона, что я рекомендую всем пациентам с РА. Это недорогой и нетоксичный препарат, и у меня есть сообщения от врачей, документально подтверждающие его невероятную эффективность, благодаря которой люди могут отказаться от всех опасных лекарств от артрита. опубликовано econet

Автор: д-р Джозеф Меркола

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