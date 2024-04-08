Согласно последним исследованиям, уровень холестерина ниже показателя 4,1 ммоль/л является опасным для здоровья

Низкий холестерин – чем он опасен?

Мнение о том, что для защиты сердца требуется снизить уровень холестерина, является не совсем верным. Этот миф плотно вошел в нашу жизнь благодаря фармацевтическим компаниям, хотя никакого научного подтверждения этому не существует. Основоположником данного утверждения является американский исследователь Ancel Keys, который провел опыты касательно «опасности холестерина» в 22 странах, а окончательные выводы сделал только лишь на основании 6 стран. То есть полученный результат полностью противоположен опубликованной информации.

При повышении в рационе удельного веса жиров риск смерти от сердечной недостаточности существенно сокращается.

При сниженном уровне холестерина человек находится в состоянии депрессии и нередко это приводит к суициду. Те люди, которые принимают статины (препараты, обладающие антихолестериновым действием) зачастую раздражительны и агрессивны, поэтому именно с ними обычно происходят несчастные случаи. Кроме того, статины вызывают более 300 побочных эффектов, среди которых сахарный диабет, раковые заболевания, проблемы с памятью, болезни печени, повреждение скелетных и сердечных мышц. Виной всему нехватка жиров, которые крайне необходимы для нормального функционирования мозга.

Ученые, для которых действительно важна истина, доказали, что высокий уровень смертности связан именно с низким уровнем холестерина. Но ААС (Американская Ассоциация Сердца) упорно утверждает, что 22% женщин и 44% мужчин необходимо употреблять статины, хотя это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Снижение холестерина не способствует предотвращению инсультов и инфарктов.

Занимательный факт – в известном зоопарке Кливленда обезьян кормили сладкими фруктами и галетами, вследствие чего 1/3 часть популяции животных погибала от заболеваний сердца. У особей еще молодого возраста диагностировали гипертонию, атеросклероз и ожирение. Ученые Западного резервного университета Кейза заинтересовались здоровьем обезьян и порекомендовали включить в их рацион овощи и зелень. Благодаря такому решению животные были спасены, они избавились от лишнего веса и в их анализах не обнаружено никаких отклонений. Такой исход событий обусловлен нормализацией в организме уровня инсулина и, соответственно, холестерина.

Для хорошего самочувствия и предотвращения болезней сердца важно питаться правильно, не допуская избытка в организме углеводов, то есть минимизировать потребление рафинированной пищи, зерновых, фруктов, сахара и его заменителей. Если придерживаться этого правила, удастся избежать нарушения липидного профиля (завышенного уровня «плохого» холестерина), возникновения сахарного диабета и ожирения.

Согласно последним исследованиям, уровень холестерина ниже показателя 4,1 ммоль/л является опасным для здоровья, а показатель 6,7 – 7,0 ммоль/л, напротив, считается безопасным и существенно уменьшает риск летального исхода от болезни сердца. Кроме того, такой показатель у женщин указывает на продолжение жизни. А мужчинам для долгих лет жизни рекомендуется питаться качественными жирами и минимизировать стрессы.

Безопасный для здоровья уровень холестерина находится в пределах 4,1 – 7,0 ммоль/л.

Будьте предельно внимательны, если врач назначает вам статины, проинформируйте его об их «пользе» и побочных эффектах. Но если все же вы решитесь принимать такие средства, не забудьте дополнительно каждый день употреблять и Со Q10 и не отказывайтесь от яичницы. опубликовано econet

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