При употреблении 70 мл этого сока профессиональным ныряльщикам удается дольше задерживать дыхание (в среднем на 0,5 минуты).

Многие фармацевтические компании смогли убедить спортсменов в необходимости употребления допинга (синтезированных химических препаратов) для достижения успехов в спорте. Таким образом, большинство спортсменов стали заложниками маркетинга и забыли о том, что отличным допингом являются натуральные продукты питания.

Свекла – натуральный допинг

Эта статья позволит узнать более подробно о натуральном допинге, хотя данная информация появилась совсем недавно и не получила широкого распространения в обществе. Следует отметить, что предоставляемые данные могут весьма озадачить функционеров из ВАДА, поскольку речь пойдет об обычной свекле.

Для начала рекомендуется ознакомиться с несколькими научными фактами в области спортивной медицины.

При употреблении 70 мл свекольного сока профессиональным ныряльщикам удается дольше задерживать дыхание (в среднем на 0,5 минуты). Велосипедисты отмечают, что употребляя свекольный сок и вдыхая меньшее количество кислорода, удалось на 20% увеличить время педалирования.

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Доказано, что для получения хороших результатов в спорте достаточно выпивать полчашки сока свеклы за 2-3 часа до соревнований. Аналогичный эффект будет получен, если просто съесть одну свеклу. Был проведен один интересный эксперимент – женщинам и мужчинам, которые совершали забег кроссом на 5 км, предложили съесть печеную свеклу (полторы чашки за 75 минут до начала соревнований) и спортсменам удалось показать лучшие результаты, затратив при этом минимум усилий.

Свеклу полезно употреблять не только спортсменам, но и всем, кому нужна мышечная сила и дополнительный запас энергии. Согласно «доктрине пособия», свекла положительно влияет на кровь и кровеносную систему в целом.

Свекла – это отличный сердечно-сосудистый тоник, поскольку способствует расширению сосудов, нормализации уровня холестерина и снижению уровня триглицеридов. Этот овощ нормализирует артериальное давление, придает сосудам эластичность и препятствует варикозному расширению вен.

Свекла – это натуральная «виагра», поскольку в ее составе содержатся натуральные нитраты, расширяющие артерии. Поэтому употребляя этот овощ, успех будет гарантирован не только на спортивной площадке, но и в спальне. Свекла также стимулирует продукцию половых гормонов за счет наличия в ее составе значительного количества бора.

Благодаря тому, что овощ положительно воздействует на артерии, расширяя их, а также улучшает кровоток в мозгу, удается предотвратить слабоумие в преклонном возрасте. Холин, который содержится в свекле, формирует в мозге специальные соединения, отвечающие за сохранение памяти.

Свекла обладает отличными антимикробными свойствами и об этом не сложно догадаться, ведь сама природа надежно защитила этот овощ от обитающих в земле насекомых, которые не прочь полакомиться сладким корнеплодом. Этот красный овощ затормаживает синтез энтеротоксинов стафилококка А и В группы, снижает риск заразиться вирусом А группы и вирусом Эбштейн-Барра.

Свекла крайне полезна для беременных женщин и способствует правильному развитию плода, за счет входящей в ее состав природной фолиевой кислоты и железа.

Следует отметить, что в свекле и ее зелени содержится значительное количество витамина С и иных питательных веществ, активность которых существенно отличается от аскорбиновой кислоты синтетического производства.

Свекла отлично очищает кровь и печень от токсинов. Употребляя в пищу данный корнеплод, удается эффективно бороться даже с раковыми заболеваниями. Даже в 50-х годах прошлого века известный венгерский ученый Alexander Ferenczi рекомендовал больным раком выпивать ежедневно литр сока свеклы на протяжении 2-3 месяцев, что в итоге дало отличные результаты. Также известен случай, когда лейкозом заболел Andrew W. Saul – преподаватель в одном из университетов Нью-Йорка и благодаря своей жене, заставлявшей его каждый день пить свекольный сок, он смог одолеть недуг.

Внимание! Свекла обладает настолько сильными детокс-свойствами, поэтому при значительной зашлакованности организма нередко возникает обратный эффект, так называемый «кризис очищения», проявляющийся признаками интоксикации.

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Корнеплод содержит сахара и оксалаты, поэтому тем, кто борется с лишним весом, рекомендуется употреблять только свекольную зелень, а не сами плоды. А тем, кто придерживается низкооксалатной диеты лучше вовсе не употреблять в пищу данный овощ.

Чтобы максимально безопасно очистить организм от токсинов, свекольный сок следует употреблять совместно с другими овощами. К примеру, отличный целебный коктейль получится из одного красного плода среднего размера и свежей зелени.

Классический рецепт свекольного сока:

половина плода с зеленью;

морковь (3 штуки);

петрушка или кинза.

Плод лучше варить не больше 15 минут, именно так он сохранит свои полезные свойства и именно поэтому при приготовлении борща лучше класть его в самую последнюю очередь. Свекольную зелень можно потушить, как и шпинат.

Для тех, чей организм негативно реагирует на свеклу, существуют и иные продукты, обогащенные натуральными нитратами и обладающие подобными свекле свойствами. К примеру, можно употреблять в пищу ревень, рукколу, базилик, кинзу, шпинат и листовую свеклу.

Подводя итог, следует сказать, что маркетологи хорошо скрывают многие факты от спортсменов касательно правильного питания, позволяющего получить необходимые силы и энергию. Людям преподносится искаженная информация, произведенные промышленным способом овощи и заграничные ягоды считаются «суперпищей». Спортсмены покупают продукты в красивых упаковках, несмотря на завышенные цены, хотя можно использовать в качестве натурального допинга обычную свеклу. опубликовано econet

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