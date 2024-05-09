Витамин В12 является одним из самых важных для корректной работы нашего организма.

В12 — витамин энергии

Витамин В12 является одним из самых важных для корректной работы нашего организма, это неоспоримый факт. При нормальных его значениях у человека происходит правильный обмен веществ, оптимальное функционирование клеток и… хорошее настроение.

В противном случае при длительном дефиците витамина В12 (5 лет и больше), могут возникнуть очень негативные последствия.

Участие этого витамина в жизненно важных процессах нашего организма настолько существенно, что его даже прозвали «витамином энергии».

Обеспечить свой организм витамином В12 мы можем, главным образом, посредством правильного питания. Но бывают случаи, когда необходимо потреблять дополнительно еще и пищевые добавки. Как правило, это стоит делать дважды в год, чтобы поддерживать уровень этого витамина в пределах допустимых значений нормы.

Почему же витамин В12 так важен?

Во-первых, он участвует в производстве ДНК.

Во-вторых, он помогает сохранить здоровье нейронов, кровяных клеток и генетического материала, присутствующего в организме.

Еще одной особенностью витамина В12 является то, то он не выводится из тела через мочу, а накапливается в печени, почках и других органах, что называется, «для дальнейшего использования».

Симптомы дефицита витамина B12

Дефицит витамина В12 в организме имеет целый ряд различных симптомов, наверное, поэтому мы далеко не всегда можем проследить эту связь.

Есть научные исследования, которые связывают дефицит витамина B12 с развитием болезни Альцгеймера. Кроме того, могут появиться проблемы с памятью, признаки слабоумия, плохая концентрация, спутанность сознания и постоянная забывчивость.

Одним из определяющих факторов возникновения дегенеративных заболеваний является уменьшение массы головного мозга. Но есть и хорошая новость: при регулярном потреблении витамина В12 возможно остановить эти процессы, если заболевание еще находится на начальных стадиях.

В 80% случаев диагностирования дефицита витамина В12 имеются следующие общие условия:

Пожилой возраст

Ежедневное потребление 6 и более чашек кофе

Веганский тип питания

Еще одним симптомом, который может указать нам на наличие дефицита витамина В12 в организме, является чувство покалывания в руках и ногах, вызванное плохой циркуляцией крови.

И несмотря на то что это может быть связано и с другими проблемами, лучше все-таки проверить уровень этого важного витамина в своем организме, находится ли он в пределах допустимых значений?

Повышенная утомляемость и апатия

Очень часто люди с дефицитом витамина В12 испытывают постоянную усталость, у них проявляется плохое настроение и упадок сил. Они не могут себя мотивировать и изменить настроение. Причиной всех этих симптомов является депрессия, скажете вы, но не всегда.

Возможно, посещение психолога, будет и неплохой идеей в этом случае, но вдруг решение проблемы опять же связано с уровнем витамина В12? Тогда поправить положение дел можно будет значительно быстрее!

Пищеварение, головокружение, анемия

В зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека, могут возникнуть и проблемы с пищеварением: запор или диарея.

Головокружение, которое может привести даже к потере сознания, также может указывать на дефицит витамина В12. Здесь важно обратить внимание на то, является ли состояние головокружения кратковременным или продолжительным. Ведь несмотря на то, что анемия связана с недостатком железа, она может развиться (как в легкой, так и хронической форме) и из-за дефицита витамина В12. Результат — уменьшение красных кровяных клеток.

Если же прибавить к этому другие симптомы, такие как отсутствие аппетита или диарея, то становится ясно, что это уже серьезный дискомфорт для человека, мешающий его привычной повседневной деятельности.

Среди других симптомов можно выделить изменение цвета кожи (от бледности к желтоватому оттенку), а также снижение активности нервной системы.

В случае недостатка витамина В12 чувство голода будет мучить человека все реже. И здесь важно быть бдительными, ведь речь идет не о еде в целом, а о питании своего тела. Если прием пищи будет неадекватным, можно столкнуться с анемией.

Другие сигналы:

Вы всегда были очень спокойным человеком, а тут вдруг стали нервным и раздражительным? Это также возможное следствие недостатка витамина В12 в организме.

Еще люди могут столкнуться с потерей ориентации и ощущения пространства. Сначала это краткосрочные и почти незаметные эпизоды, но с течением времени они будут прогрессировать.

Заметным симптомом этой же проблемы может стать и сильная боль в области груди. Дело в том, что дефицит витамина В12 приводит к слабости мышц и суставов вокруг грудины.

Кроме вышеперечисленных симптомов, можно отметить:

Ощущение постоянного холода и онемение конечностей без резкого понижения окружающей температуры воздуха.

Приступы диареи. Сначала они появляются постепенно. В особо тяжелых случаях дефекация становится слишком частой и сопровождается болью.

Проблемы с зачатием. Поскольку витамин B12 напрямую связан с генетической информацией, его дефицит может увеличить риск выкидыша, снизить активность сперматозоидов и привести к появлению проблем с женской репродуктивной системой.

Боль в ротовой полости. Ни в коем случае не стоит игнорировать наличие частых инфекций, вызванных ростом бактерий, или кровотечения из десен. Это может привести к потере зубов.

Лекарственные препараты, которые вызывают дефицит витамина B12

Контрацептивы

Лекарственные средства для лечения рака

Лекарственные средства для лечения подагры, болезни Паркинсона и туберкулеза

Противосудорожные средства

Биодобавки калия

Гипотензивные средства

Лекарства для снижения уровня холестерина

Лекарства для лечения психических заболеваний

Важность мониторинга уровня витамина B12

Узнав о том, что вышеперечисленные лекарства могут спровоцировать дефицит витамина В12 в вашем организме, вы можете испугаться и примете решение отказаться от них. Но вместо этого советуем вам обратить внимание на следующие продукты и, по-возможности, увеличить их количество в своем рационе:

Говядина и говяжья печень

Моллюски

Мясо птицы

Куриные яйца

Злаки . опубликовано econet

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