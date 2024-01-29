Всего 4 точки для лечения болезней эпигастральной области

Простукивание при заболеваниях пищеварительного тракта, таких как гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы), хронический энтерит (воспаление тонкого кишечника) проводится на точках, относящихся к разным энергетическим каналам. Но основное назначение этих точек – лечение болезней эпигастральной области.

Находить точки простукивания будет абсолютно не трудно. Мы используем всего 4 точки, на рисунках дано их анатомическое положение.

Не забудьте однако, что точки симметричны относительно вертикальной линии туловища. То есть расположены и на левой, и на правой половинах тела. Мы можем выполнить простукивание на любой половине тела или на обеих. Меняйте положение рук сообразно с индивидуальной подвижностью. Не зацикливайтесь на том, чтобы выполнить простукивание одной рукой, это не комфортно!

Для простукивания используйте подушечки сложенных четырех пальцев. Направление простукивания сверху – вниз. Каждую из намеченных точек массируем ритмичными ударами в течение 1–2 минут (ритм 1 удар в секунду). После нанесения несильного удара можно выполнять вибрирующее движение, сдвигая кожу вокруг точки.

1. Ян-ган, точка канала желчного пузыря расположена на спине, на 4 пальца кнаружи от места под остистым отростком 10-го грудного позвонка. Традиционно используется при болезни печени и желудка, при несварении, снижении аппетита.

2. Вэнь-лю, точка канала толстого кишечника расположена на руке, на 1,5 ладони выше основания большого пальца. Традиционно используется для возбуждения и прогревания внутренней энергии.

3. Фу-лю, точка канала почек расположена на ноге, на 3 пальца выше внутренней лодыжки, у переднего края пяточного сухожилия. Используется при чрезмерном брожении в желудке и кишечнике.

4. Сянь-гу, точка ножного канала желудка, расположена на ноге, во впадине между 2-й и 3-й плюсневыми костями, кзади от плюснефалангового сустава. Используется при чрезмерном брожении в желудке и кишечнике

Простукивание можно практиковать не менее двух недель. Если улучшение будет происходить медленно, надо прерваться на неделю, после чего повторить курс. опубликовано econet

Авторы: Дмитрий Коваль, Олег Власов, "Большая энциклопедия целительных точек от 1000 болезней"

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