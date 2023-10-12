У нас есть целый арсенал желез внутренней секреции. Почему «внутренней»? Потому что свой продукт (секрет) они выделяют внутрь — в кровь, лимфу, в отличие от желез внешней секреции — слезных, потовых и т.п. Каждая железа выделяет свои гормоны. Гормоны — это активаторы, возбудители разнообразных процессов в нашем организме. И вследствие этой тонкой биохимии организм изменяет свое поведение — как на физическом, так и на психическом уровнях.

О гормонах радости, которые мы получаем от пищи, шоколада, шампанского — серотонине, эндорфине, — мы слышали не раз. Большинство людей уверены, что если тебе хорошо, комфортно — это выделился эндорфин, а если страшно, пульс стал учащенным и «волосы становятся дыбом» — то это адреналин. На самом же деле ситуация обстоит таким образом.

У нас есть целый арсенал желез внутренней секреции. Почему «внутренней»? Потому что свой продукт (секрет) они выделяют внутрь — в кровь, лимфу, в отличие от желез внешней секреции — слезных, потовых и т.п. Каждая железа выделяет свои гормоны.

Гормоны — это активаторы, возбудители разнообразных процессов в нашем организме. И вследствие этой тонкой биохимии организм изменяет свое поведение — как на физическом, так и на психическом уровнях.

Ацетилхолин — гормон творчества, просветления ума. Вспомните, что вы чувствовали, когда вам удавалось решить какую-то довольно сложную задачу, или вспомнить что-то необыкновенное, или блестяще разгадать кроссворд, или додуматься до гениальной идеи. Настоящее счастье, гордость за себя, удовлетворение! Это и есть выброс ацетилхолина.

А руководит этот гормон концентрацией внимания, помогает в поисках решения задач, отвечает за умственные ресурсы. Лучше всего для стимуляции выработки этого гормона подходит йога. Также и умственные упражнения: кроссворды, загадки, любые интеллектуальные игры и т.п. Как результат получаем ловкое энергичное тело и развитый прыткий ум.

Вазопрессин — это гормон собственной привлекательности. Организм выделяет вазопрессин, когда мы в восторге от собственного тела, кожи, волос и т.п. Все хорошо знают ощущения, сопровождающие выброс вазопрессина: хочешь поднять настроение — помой голову.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Всем знакомо облегчение, радость, удовлетворение от чистых волос и от ухоженной чистой кожи. Вазопрессин регулирует в организме водно-солевой баланс. Поэтому, любуясь собой, вы одновременно выравниваете этот баланс, улучшая свой внешний вид. Вот почему не нужно себя критиковать, ругать, лучше себя любить, хвалить, любоваться своим телом и т.п.

Допамин — гормон полета. Именно он обеспечивает слаженную работу всех мышц, летящую походку, ощущение собственной легкости и стремительности. При недостатке его нас будто притягивает, клонит к земле, ноги становятся тяжелыми, тело неповоротливым.

Допамин контролирует работу переднего отдела мозга, стимулирует мышление, он снижает болевые ощущения, вызывает чувство блаженства и полета. А для выработки допамина нужно всего лишь танцевать — кто как умеет, ради своего удовольствия. Можно еще практиковать бег на месте или игру на музыкальных инструментах.

Норадреналин — гормон счастья и облегчения. Он нейтрализует адреналин — гормон страха. Происходит все таким образом: вы открываете входную дверь и видите перед собой огромную злую собаку. В вашу кровь выбрасывается адреналин: тело сжимается как пружина, пульс ускоряется, повышается давление, суживаются сосуды — боевая готовность номер один! Но тут вы замечаете: домашние тапочки на ногах «страшного пса» да еще и знакомый свитер выглядывает из-под «грозной морды»: это ваш приятель Саша натянул старую шкуру и карнавальную маску! Именно в этот момент и происходит выброс норадреналина — мы расслабляемся, улыбаемся и для разрядки можем ради шутки толкнуть этого шутника, который так нас напугал! Давление возвращается в норму, сосуды расширяются, мы ощущаем прилив тепла и даже удовольствие от такой затеи!

Т.е., этот гормон руководит разряжением, расслаблением, нормализацией процессов после стресса. Выброс гормона происходит от звуков леса, шума прибоя, созерцания моря, степи, далеких гор. Сегодня выпущено немало очень популярных дисков с расслабляющей музыкой в сочетании с прибоем или шумом леса. Прослушивание такой музыки в покое, воображение себя на волнах, бездумное слежение за облаками — все это побуждает выброс норадреналина.

Окситоцин — гормон удовлетворения от общения. При недостатке окситоцина человек начинает избегать всяческих контактов, искать разные причины, становится злобным, раздраженным. Именно окситоцин отвечает за выработку материнского молока — из-за этого в период лактации матери чувствуют приливы чрезвычайной нежности к деткам.

Гладим, массируем и разминаем — любые кожные контакты усиливают выработку окситоцина, поэтому если вы хотите поднять уровень этого гормона, то самомассаж или услуги массажиста вам крайне необходимы. Гладьте по голове и себя, и своих близких чаще, ощущая к ним нежность, — польза взаимная!

Соматотропин — гормон пропорций и роста. Вырабатывается этот гормон во время сна — вот почему так важен правильный сон для детского организма. Никогда не отказывайте себе в удовольствии поспать вволю: это залог не только душевного здоровья, но и красоты. Даже если расти вы уже больше не собираетесь, достаточный сон «вылепит» ваше тело, разровняет кожу, расправит мышечные блоки.

Потребность в более продолжительном или более коротком сне у всех разная — это очень индивидуально. Кому-то четырех часов достаточно, а кто-то и одиннадцать проспит с удовольствием. Соматотропин вырабатывается только в фазе глубокого сна, поэтому очень важно, чтобы место для сна было уютным, комфортным, удовлетворяло ваши потребности.

Серотонин — гормон счастья. Шоколад, бананы, пирожные! Гормон создает хорошее настроение, положительное мировосприятие, устраняет напряжение, дарит удовольствие. «Гормон слабой воли» — именно он «бросает» нам в рот пирожные и шоколад, даже когда сознание говорит «нет» и указывает на лишние килограммы вокруг талии, на ягодицах. Как получить серотонин без пирожных: физические нагрузки без глубокой усталости очень помогают.

Например, бег трусцой, интенсивная ходьба во время прогулки. Уровень серотонина возрастает, иногда даже очень резко — в этот момент счастье льется через край, кажется, что сейчас растворишься в море удовольствия! Желание подпрыгнуть до небес или вопль радости на весь мир! Духи, теплые ароматные ванны — тоже повышают уровень серотонина.

Тироксин — гормон энергии. Чрезвычайно влияет на самочувствие человека: хорошее настроение или печаль — это как раз и есть показатель уровня тироксина. Печень, почки, желчный пузырь — их работу контролирует именно тироксин.

Т.е. в нашей жизни он едва ли не самый главный. А вырабатывается он двумя способами: можно улучшить настроение, подняв уровень энергии любыми способами — гимнастикой, дыханием, медитацией или же съев морскую рыбку, другие морепродукты. Попробуйте ввести в свой рацион креветки и морскую капусту, и ваш организм наполнится таким гормоном, как тироксин.

Эндорфин — наш внутренний наркотик, вырабатывается гипофизом. Главная задача эндорфина — контроль за работой всех желез, работа иммунной системы. От его концентрации в крови зависит давление. Эндорфин резко выбрасывается в кровь при травмах, чтобы снизить уровень боли, не дать начаться болевому шоку.

Выброс гормона происходит при любом переживании: при приятном сюрпризе, влюбленности, выигрыше или победе. Нервная система, можно сказать, держится на эндорфине. Как выработать эндорфин? Проще всего — поесть вволю вкусненького или сладкого. Кому-то нужно покомандовать, кто-то жаждет острых ощущений. Поскольку это гормон-наркотик, то от него становятся зависимыми, как от наркотика. Поэтому любителям острых ощущений постоянно хочется прыгнуть с парашютом или по вертикальной стене подняться без страховки. А толстякам — что-то перекусить.

Лучше, если у вас много причин для выработки эндорфина: и сюрпризы, и победы, и вкусности, и любовь до безумия — все это есть. Тогда зависимости от каких-то определенных действий не возникает, а жизнь протекает гармонично.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Эстроген. Женский гормон, уровень которого внешне проявляется как утонченность, женственность, мягкость, нежность, а внутренне — как способность делать много дел сразу: читать почту, разговаривая по телефону, одновременно посматривая, как там варится борщ, и раздумывая, какими цветочками украсить клумбы перед окнами, учитывая местный фен-шуй. Вместе с тем обязательно следя за героями любимого телесериала.

Для мужчин характернее сосредоточиваться на одном занятии. Недостаток эстрогена выражается в некотором мужеподобии, неженственности. Поскольку эстроген — половой гормон, соответственно повышают его бушующие страсти, влюбленность и т.п. Нет точных данных, но есть предположения, что вулканические страсти мексиканских и бразильских сериалов также помогают выработке гормона при условии, что вы сочувствуете героиням, как себе. В пище стимулируем выработке половых гормонов разнообразными афродизиаками — любовными блюдами и напитками.опубликовано econet

Автор: Оксана Острянко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet